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Формула 1 / Новость

«Всем, кого это касается... спасибо». Mercedes отпраздновала титулы 2019 года

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«Всем, кого это касается... спасибо». Mercedes отпраздновала титулы 2019 года
Автор:
8 нояб. 2019 г., 07:42

Спустя три дня после того, как Льюис Хэмилтон оформил шестой чемпионский титул на Гран При в Остине, члены Mercedes AMG F1 собрались вместе отпраздновать это достижение.

Шестой подряд титул «Серебряных стрел» сначала отметили на заводе в Бриксуорте, где Mercedes производит двигатели. Затем во второй половине дня Хэмилтон и Валттери Боттас отправились на базу в Брэкли, где создают чемпионские машины, включая и нынешнюю W10.

Слайдер
Список

Команда Mercedes AMG F1

Команда Mercedes AMG F1
1/16

Фотограф: Mercedes AMG

Команда Mercedes AMG F1

Команда Mercedes AMG F1
2/16

Фотограф: Mercedes AMG

Валттери Боттас, Тото Вольф, Джеймс Эллисон, Льюис Хэмилтон и Энди Коэулл

Валттери Боттас, Тото Вольф, Джеймс Эллисон, Льюис Хэмилтон и Энди Коэулл
3/16

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1
4/16

Фотограф: Mercedes AMG

Команда Mercedes AMG F1

Команда Mercedes AMG F1
5/16

Фотограф: Mercedes AMG

Команда Mercedes AMG F1

Команда Mercedes AMG F1
6/16

Фотограф: Mercedes AMG

Автомобили Mercedes AMG F1

Автомобили Mercedes AMG F1
7/16

Фотограф: Mercedes AMG

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
8/16

Фотограф: Mercedes AMG

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
9/16

Фотограф: Mercedes AMG

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
10/16

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1
11/16

Фотограф: Mercedes AMG

Команда Mercedes AMG F1

Команда Mercedes AMG F1
12/16

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1
13/16

Фотограф: Mercedes AMG

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
14/16

Фотограф: Mercedes AMG

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас

Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
15/16

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1
16/16

Фотограф: Mercedes AMG

«Очень трудно найти нужные слова, чтобы выразить мою благодарность всем вам за то, что вы продолжаете трудиться каждый год – именно благодаря вам я живу своей мечтой, я смог добиться успеха и достичь этого невероятного результата, – обратился Хэмилтон к сотрудникам команды. – Я невероятно горжусь тем, что являюсь частью этой группы, и я не в силах отблагодарить вас за все, что вы сделали. Я бы никогда не подумал, что добьюсь шести титулов».

Боттас рассмешил сотрудников Mercedes, когда начал свою речь с вариации фразы, которая стала знаменитой в начале этого года после его победы в Австралии. 

«Всем, кого это касается... спасибо вам! – сказал финн. – У меня нет слов, чтобы описать, как я горжусь тем, что являюсь частью этой удивительной команды, и как я благодарен за работу, которую проделал каждый из вас, чтобы это стало возможным. Я могу лишь представить ту нагрузку и те жертвы, на которые вам пришлось пойти, поэтому спасибо вам большое!

Потрясающе быть частью команды, которая завоевала Кубок конструкторов. Позвольте мне повторить то, что я сказал в прошлом году, когда я стоял здесь: давайте сделаем все это снова в следующем году – я знаю, что мы можем это сделать! Большие поздравления Льюису за победу в чемпионате – в следующем году сделать это [ему] будет не так просто...»

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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