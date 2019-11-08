«Всем, кого это касается... спасибо». Mercedes отпраздновала титулы 2019 года

Шестой подряд титул «Серебряных стрел» сначала отметили на заводе в Бриксуорте, где Mercedes производит двигатели. Затем во второй половине дня Хэмилтон и Валттери Боттас отправились на базу в Брэкли, где создают чемпионские машины, включая и нынешнюю W10.

Слайдер Список Команда Mercedes AMG F1 1 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Команда Mercedes AMG F1 2 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Валттери Боттас, Тото Вольф, Джеймс Эллисон, Льюис Хэмилтон и Энди Коэулл 3 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 4 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Команда Mercedes AMG F1 5 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Команда Mercedes AMG F1 6 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Автомобили Mercedes AMG F1 7 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас 8 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас 9 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас 10 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 11 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Команда Mercedes AMG F1 12 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 13 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас 14 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Гонщики Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас 15 / 16 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 16 / 16 Фотограф: Mercedes AMG

«Очень трудно найти нужные слова, чтобы выразить мою благодарность всем вам за то, что вы продолжаете трудиться каждый год – именно благодаря вам я живу своей мечтой, я смог добиться успеха и достичь этого невероятного результата, – обратился Хэмилтон к сотрудникам команды. – Я невероятно горжусь тем, что являюсь частью этой группы, и я не в силах отблагодарить вас за все, что вы сделали. Я бы никогда не подумал, что добьюсь шести титулов».

Боттас рассмешил сотрудников Mercedes, когда начал свою речь с вариации фразы, которая стала знаменитой в начале этого года после его победы в Австралии.

«Всем, кого это касается... спасибо вам! – сказал финн. – У меня нет слов, чтобы описать, как я горжусь тем, что являюсь частью этой удивительной команды, и как я благодарен за работу, которую проделал каждый из вас, чтобы это стало возможным. Я могу лишь представить ту нагрузку и те жертвы, на которые вам пришлось пойти, поэтому спасибо вам большое!

Потрясающе быть частью команды, которая завоевала Кубок конструкторов. Позвольте мне повторить то, что я сказал в прошлом году, когда я стоял здесь: давайте сделаем все это снова в следующем году – я знаю, что мы можем это сделать! Большие поздравления Льюису за победу в чемпионате – в следующем году сделать это [ему] будет не так просто...»