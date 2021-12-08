Всем bwoah! 5 причин, по которым Ф1 будет скучать по Кими

Кими Райкконен – настощая легенда. За 20 лет в чемпионате мира финн создал себе имидж гонщика, который, скажем так, себе на уме. И в пропитанной политкорректностью и доброжелательностью Формуле 1 такой образ оказался невероятно популярен среди и болельщиков, и обитателей паддока. Когда через пару дней Кими покинет Ф1, многим будет грустно. И прощаться с Райкконеном будут долго и трогательно.

Многие вспомнят, как оценили скорость Райкконена в первой же его гонке в Ф1, на Гран При Австралии-2001. Пилотаж, который позволил затащить Sauber с 13-го места на старте на 6-е на финише, иначе как блестящим и не назовешь. Сам Райкконен, однако, тогда не сильно впечатлился. «Мне осталось обогнать еще пятерых парней», – оценил он свое выступление.

Позже в гонках Кими обогнал всех парней до единого 21 раз и в 2007 году стал чемпионом мира. Это, конечно, особенно впечатляет на фоне того, что поначалу многие считали молодого пилота недостаточно квалифицированным для выступлений в Ф1. Ведь Кими совершил прыжок покруче, чем Макс Ферстаппен спустя пятнадцать лет – пришел в чемпионат мира не из Формулы 3 даже, а из Формулы Renault c мотором мощностью 200 л.с. и шинами, позволяющими атаковать от старта до финиша.

Кстати, об атаках до финиша. В статистике Райкконена обращает на себя внимание неожиданно большое число быстрых кругов: 46 – это 3-й результат в истории и в два с лишним раза больше, чем у Кими побед. В то время как и у Михаэля Шумахера (который остается лидером по этому показателю), и у Льюиса Хэмилтона быстрых кругов заметно меньше, чем выигранных гонок (у Хэмилтона, к примеру – почти в полтора раза меньше).

И все же в целом статистика Кими не слишком впечатляет. Вполне сравнима с показателями Дженсона Баттона или Нико Росберга – так почему же этих двоих по степени легендарности смешно даже сравнивать с Райкконеном? Да вот почему.

Мы любим Кими... за умение получать свое

Райкконен добился первых успехов за рулем McLaren, но и неприятностей с этой командой хлебнул вдоволь. К примеру, в 2005 году на равных бороться с Фернандо Алонсо финну помешали поломки моторов Mercedes и штрафы за замены агрегатов.

2007 год, перед началом которого Кими перешел в Ferrari, тоже выглядел не слишком многообещающим: самая быстрая машина оказалась как раз у McLaren, за который выступали находившийся на пике карьеры Алонсо и дебютировавший в чемпионате мира Льюис Хэмилтон. Однако финн смог воспользоваться ошибками испанца и британца (которые частично были следствием напряженного соперничества напарников) и вырвать титул в самой последней гонке сезона.

Двумя годами позже Алонсо позвали на место Кими уже в Ferrari – при том что контракт с Райкконеном у Скудерии еще не истек. Финна сватали то в McLaren, то в Mercedes, но ни с одной из команд финн не договорился. Итальянцы же решили, что деньги – не повод отказываться от Алонсо, и продолжили платить Кими зарплату. Получилось, что Кими получал деньги даже за отсутствие на стартовой решетке!

Мало того, в тот год Райкконен вошел в тройку самых высокооплачиваемых пилотов чемпионата, опередив, например, продолжившего выступать за Ferrari своего недавнего напарника Фелипе Массу. 16 миллионов евро отпускных – неплохо, правда?

Мы любим Кими... за здоровый пофигизм

Вскоре после первого Гран При, в котором принял участие Райкконен, в паддоке обсуждали вовсе не результат новичка – а тот факт, что минут за пятнадцать до момента посадки в машину перед гонкой Кими обнаружили сладко спящим в моторхоуме. Так что, потеющие руки, нервная дрожь, зашкаливающий пульс – все это с самого начала было не про пилота, к которому через несколько лет приклеилось прозвище Айсмен.

Что уж говорить о временах, когда финн обжился в Ф1. Представьте: вы провели две трети сложнейшего Гран При Монако и шли на втором месте – но тут у вас внезапно загорелся мотор. Большинство людей как минимум сильно огорчатся, дадут расстроенное интервью, слегка попсихуют в паддоке. Но не Кими.

Когда в 2006 году с финном случилось именно это, Кими просто оставил машину и... пошел на одну из припаркованных в гавани яхт! Гонка еще не кончилась – а Кими уже расслаблялся в шортах под солнышком. Вот это стрессоустойчивость!

Три года спустя Гран При Малайзии был прерван из-за сильнейшего ливня. Пилоты остались в машинах и мокли в ожидании рестарта. Но только не Райкконен. Видимо, оценив погоду, финн решил не тратить время даром. Он переоделся – и вскоре в трансляции появился кадр, на которых гонщик с абсолютно расслабленным видом ел эскимо. Гонку, кстати, не возобновили, так что Кими принял единственно верное решение. А мороженое в руках Райкконена моментально стало мемом.

Впрочем, когда тебя везут на старт без руля – это перебор даже для самых хладнокровных. В 2017 году в Баку гонка была остановлена красными флагами. И когда команды готовились к рестарту, мы услышали, как сильно может негодовать Кими. А также пополнили список крылатых фраз словосочетанием gloves and steering wheel.

Мы любим Кими... за лаконичность и прямолинейность

«Возникает ощущение, что говоришь с Бивисом & Баттхедом в одном лице. На все вопросы Кими отвечает односложно и неэмоционально, с невероятно кислой физиономией, зевая, глядя куда-то в сторону и вообще всем своим видом показывая, что происходящее – не более чем досадная обязанность. Чувствуешь себя назойливой мухой», – писал корреспондент российского журнала «Формула-1» без малого двадцать лет назад.

Поначалу Райкконена за столь своеобразный подход критиковали – но со временем принялись восторгаться (ведь мало кому хочется два десятка лет быть назойливой мухой). Среди прочего Кими прославилcя междометием, которое принято писать bwoah (что-то вроде нашего «Ну-у-у-...») – в наиболее шедевральных интервью с него начинается ответ почти на каждый вопрос, а некоторые ответы этим bwoah и исчерпываются.

При этом финн прекрасно соответствует формулировке «редко, но метко». И тут, конечно, нельзя не вспомнить Гран При Абу-Даби 2012 года. Финн тогда вернулся в Ф1 после двухлетней паузы, с первых же этапов стал давать результат и к летнему перерыву записал на свой счет пять подиумов. Только вот с победами не складывалось.

Шанс пришел как раз в Абу-Даби. После квалификации на четвертом месте Райкконен уже на старте прорвался на второе. А поломка Хэмилтона в середине гонки вывела Кими в лидеры. Ближе к финишу гоночный инженер решил в очередной раз сообщить финну об отрыве от Фернандо Алонсо – и тут Райкконен выдал свою самую известную фразу: «Оставь меня в покое. Я знаю, что делать».

Вне кокпита Кими тоже всегда славился умением сказать что угодно с такой непосредственностью, что вызывал умиление даже у самых политкорректных и этичных журналистов.

Например, Райкконен пропустил церемонию открытия Гран При Бразилии 2006 года, которую проводил легендарный Пеле. Конечно, журналисты решили узнать, как финн себе такое позволил. Кими ответил: I was having a shit, что можно приблизительно перевести как «был в толчке». Задавший вопрос экс-пилот Ф1 и телекомментатор Мартин Брандл смог лишь рассмеяться, хотя обычно за словом в карман не ходит и быстро парирует даже наиболее остроумные реплики.

Впрочем, обойтись парой слов получается не всегда. Отдельный том в собрании сочинений Кими должен быть посвященным длительным (по меркам радиообмена в Ф1) диалогам с попытками выяснить элементарные вещи. В 2018 году в Венгрии финн и капитанский мостик Ferrari целых полминуты разбирались с тем, работает ли на машине Райкконена поилка.

А в этом году в Бахрейне инженер команды Alfa Romeo, можно сказать, перекимил самого Кими. Жюльен Симон-Шотан несколько раз заявил, что не слышит Райкконена. Все бы ничего – но каждый раз он делал это сразу после заданного гонщиком вопроса «Ты меня слышишь?»

Мы любим Кими... за умение расслабляться

«Пока ты пьешь чаще, чем страдаешь похмельем – ты в порядке», – эта фраза Кими во всей полноте описывает его отношения с алкоголем. Финн всю карьеру славился умением заложить за воротник. А также тем, что нежелание отказываться от горячительных напитков нисколько не мешало успехам Райкконена на трассе.

Из моментов, когда Кими был замечен навеселе, с огромным отрывом лидирует церемония вручения наград FIA в Санкт-Петебурге в декабре 2018 года.

Кими неплохо провел время за столом и зажигательно вышел за наградой. После чего с бутылкой пива «Хамовники» в руках стал героем массы забавных фотографий – а, покидая мероприятие, едва не сел в чужую машину, долго раздавал автографы на морозе и пару раз произнес классическое «На здоровье». Надо ли говорить, что на следующее утро разговоров о финне (который в тот вечер и сам болтал без умолку!) было примерно в миллион раз больше, чем о державших себя в руках чемпионе Хэмилтоне и вице-чемпионе Феттеле?

Мы любим Кими... за то, что он такой один

На Гран При Испании-2017 Райкконен сошел уже на первом круге после контакта с Боттасом и Ферстаппеном. И, как обычно, не слишком расстроился по этому поводу. Зато 6-летний фанат финна, сидевший на одной из трибун, был поистине безутешен. Рыдающий мальчик попал в трансляцию, после чего его пригласили в боксы Ferrari. Пообщаться с расстроенным ребенком пришел сам Райкконен – и надо ли говорить, что слезы огорчения сменились улыбкой восторга.

Потом другие команды пару раз пытались провернуть нечто похожее с другими мальчиками – но эти истории уже выглядели надуманными и быстро вышли из моды. Точно так же другие пилоты Ф1 могут сколько угодно тупить из-за неработающей поилки и рассказывать, что сидели перед стартом на горшке – реакция публики скорее будет едкой и саркастической. Чтобы такими твоими репликами восторгалось (а если и смеялось, то по-доброму) полмира, надо быть Кими.