Всех сотрудников команды Renault Формулы 1 отправили по домам

Команда Формулы 1 Renault перешла на удаленный режим работы. Новые правила затронут всех сотрудников: как тех, что находятся в Великобритании и отвечают за шасси, так и тех, что живут во Франции и работают в двигателестроительном подразделении Renault в Вири-Шатийоне.

Renault решилась на такой шаг в связи с эпидемией коронавируса в Европе. Поскольку гоночный коллектив имеет сразу две базы в двух разных странах, команда обязана подчиняться распоряжениям властей обоих государств. Соответственно, Renault придется внедрять наиболее жесткие меры из тех, что появятся во Франции и Великобритании.

У позиции Renault есть важное отличие от сегодняшнего решения Ferrari незамедлительно закрыть штаб-квартиру и отправить сотрудников в отпуска. Работники Renault не получат отпусков: служащие французской компании продолжат выполнять свои обязанности, просто теперь они будут делать это из дома.

Что касается трехнедельных каникул, на которые в какой-то момент обязана уйти каждая команда Формулы 1, то Renault сделает это с 30 марта по 19 апреля включительно. В это время серверы команды отключат, а сотрудникам будет запрещено обмениваться друг с другом электронными письмами.