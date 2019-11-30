«Всегда должен быть кто-то взрослый». Глава Ferrari о праве вето в Формуле 1

Несмотря на принятие нового регламента Формулы 1, который определяет как технические правила чемпионата, так и финансовые соглашения между организаторами и участниками, команда Ferrari сохранила свое историческое право вето. В интервью Financial Times, руководитель автокомпании Луи Камильери высказал свою точку зрения по этому вопросу.

«Мы сохранили право вето, – заявил Камильери. – Это было критически важно не только для Ferrari, но и для всей Фомулы 1. Используем ли мы его когда-нибудь? Сомневаюсь. Но я думаю, люди считаются с самим фактом его наличия.

Мне кажется, это и важно. Некоторые команды называют наше право вето анахронизмом, но другие согласны, что в любой песочнице должен быть кто-то из взрослых.

Мы совершенно уверены, что достигнутые соглашения являются только началом дискуссии. Это даже не окончание первого этапа. Многое нужно улучшить в ближайшие месяцы. Но здорово, что все согласились с базовыми принципами».

Он добавил: «Самое главное, что Формула 1 остается вершиной автоспорта, и сохраняется достаточно свободы для технических изобретений, инноваций, того, что исторически является главным двигателем прогресса в Формуле 1.

Год назад мы ощущали сильное давление с требованием стандартизации компонентов машин. От этой идеи во многом отказались, что несомненно радует».

Последний раз Ferrari использовала право вето в 2015 году, чтобы заблокировать ограничение стоимости моторов и коробок передач.