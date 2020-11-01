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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

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Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?
Автор:
, Редактор

Спортивный советник Red Bull похвалил россиянина, но дал понять, что это ничего не значит

Накануне гонки в Имоле спортивный советник Red Bull Хельмут Марко фактически подтвердил уход россиянина Даниила Квята из команды AlphaTauri, заявив, что в будущем сезоне у Пьера Гасли будет молодой напарник. Речь, судя по всему, идет о гонщике Формулы 2 Юки Цуноде.

Однако затем Квят провел отличную гонку, поднявшись с восьмой на четвертую позицию, а на последних кругах сражался за подиум с Даниэлем Риккардо. Это дало журналистам повод после финиша вновь спросить у Марко, не появились ли у Квята шансы сохранить свое место.

«Нет, не появились – со смехом сказал Марко в эфире немецкого телеканала Sky F1. – Он неплохо выступил сегодня, но это не изменит его будущего, не поможет сохранить место в команде».

Напомним, что для того, чтобы сменить Квята в AlphaTauri, Цуноде еще нужно набрать достаточно очков для получения суперлицензии. Сам Квят до сих пор заявлял, что его будущее в Формуле 1 не определено.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Даниил Квят
Автор Сергей Иванов

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