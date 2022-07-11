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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Все трое призеров Гран При Австрии получили штрафы

Шарля Леклера, Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона уличили в присутствии посторонних в комнате отдыха

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Все трое призеров Гран При Австрии получили штрафы
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Все участники подиума Гран При Австрии – победитель Шарль Леклер, обладатель второго места Макс Ферстаппен и ставший третьим Льюис Хэмилтон, а точнее их команды получили отложенные штрафы в размере 10 тысяч евро каждая. Эти суммы не придется платить, если не будет повторных нарушений до конца года.

Причиной стало обнаружение физиотерапевтов всех трех гонщиков в комнате отдыха, куда пилоты направляются после финиша перед процедурой взвешивания.

Согласно правилам, это помещение считается зоной закрытого парка, куда допускаются только определенные люди. В частности, от команд там могут появиться только механики, которые подключают охлаждающие фены и более ничего не делают. Физеотерапевты могут контактировать с гонщиками уже только после процедуры награждения.

Отметим, что наказание для команд вышло очень легким и никак не отразилось на результатах Гран При. В отличие от воскресной гонки Формулы 2, где трое лидеров понесли наказания разной степени тяжести и лишились позиций, а победителем в итоге стал пилот, физически финишировавший четвертым».

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