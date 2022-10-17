«Все стало ясно с первого дня тестов». Хорнер об увольнении Квята из Red Bull
Спустя шесть с лишним лет глава команды из Милтон-Кинса назвал реальную причину прекращения сотрудничества с российским гонщиком
Даниил Квят дебютировал в Формуле 1 в 2014 году – уроженец Уфы, который уже входил в молодежную программу Red Bull, стал чемпионом серии GP3 и получил повышение в ToroRosso (нынешнюю AlphaTauri).
Спустя всего сезон ему доверили выступать за главную команду «Быков» – вакансия там появилась после того, как Себастьян Феттель решил перейти в Ferrari.
Квят сильно провел чемпионат-2015, поднявшись на подиум в Венгрии. В общем зачете он на три очка опередил своего более опытного напарника Даниэля Риккардо, гонщики остались напарниками и на следующий сезон.
Однако в этот раз Даниил успел провести за Red Bull только четыре Гран При – несмотря на призовой финиш в Китае, команда отдала машину россиянина юному Максу Ферстаппену. Формальной причиной стала серия столкновений россиянина с соперниками на старте домашней гонки в Сочи. Фактической – необходимость перевести Макса из Toro Rosso, чтобы вообще не потерять его.
Недавно глава RBR Кристиан Хорнер признался, что Квяту не повезло с моментом. Если бы история с Ферстаппеном случилась несколько раньше, вся история Ф1 могла пойти по другому пути.
«В своем дебютном сезоне за Red Bull в 2015-м Квят был быстрее Риккардо, – приводит слова британца сетевое издание f1i. – Но на второй год с первого же дня тестов он вбил себе в голову, что испытывает проблемы с тормозами.
Сначала это привело к падению скорости, потом начались аварии. Гонщик внезапно почувствовал неуверенность.
На у нам пришлось реагировать».
Квят выступал за Toro Rosso до конца 2017 года, затем пропустил чемпионат и вернулся в команду еще на два сезона. Даниил является самым успешным россиянином в Формуле 1
Последний поворот трассы в Остине получил имя Марио Андретти
СМИ: В Alfa Romeo задумались, строить ли к сезону-2023 новую машину
Самое важное:
Ферстаппен рассказал о совете отца, который помог ему добиться успеха
Макс вспомнил слова, который услышал от Йоса еще в детстве
Audi объявила, когда собирается выиграть первую гонку в Ф1
По словам главы формульной программы компании Адама Бейкера, победить в Гран При «Четыре кольца» рассчитывают не позднее 2028 года
«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull
По мнению чемпиона мира 1996 года, исход борьбы за титулы в нынешнем сезоне не отражает реальной расстановки сил
Кто станет лидером AlphaTauri в 2023 году? В команде ответили
Новичок Ник де Врис старше и уже чемпион мира, но Юки Цунода выступает за команду уже два сезона