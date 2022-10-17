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Формула 1 Новость

«Все стало ясно с первого дня тестов». Хорнер об увольнении Квята из Red Bull

Спустя шесть с лишним лет глава команды из Милтон-Кинса назвал реальную причину прекращения сотрудничества с российским гонщиком

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Все стало ясно с первого дня тестов». Хорнер об увольнении Квята из Red Bull
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Даниил Квят дебютировал в Формуле 1 в 2014 году – уроженец Уфы, который уже входил в молодежную программу Red Bull, стал чемпионом серии GP3 и получил повышение в ToroRosso (нынешнюю AlphaTauri).

Спустя всего сезон ему доверили выступать за главную команду «Быков» – вакансия там появилась после того, как Себастьян Феттель решил перейти в Ferrari.

Квят сильно провел чемпионат-2015, поднявшись на подиум в Венгрии. В общем зачете он на три очка опередил своего более опытного напарника Даниэля Риккардо, гонщики остались напарниками и на следующий сезон. 

Однако в этот раз Даниил успел провести за Red Bull только четыре Гран При – несмотря на призовой финиш в Китае, команда отдала машину россиянина юному Максу Ферстаппену. Формальной причиной стала серия столкновений россиянина с соперниками на старте домашней гонки в Сочи. Фактической – необходимость перевести Макса из Toro Rosso, чтобы вообще не потерять его. 

Недавно глава RBR Кристиан Хорнер признался, что Квяту не повезло с моментом. Если бы история с Ферстаппеном случилась несколько раньше, вся история Ф1 могла пойти по другому пути. 

«В своем дебютном сезоне за Red Bull в 2015-м Квят был быстрее Риккардо, – приводит слова британца сетевое издание f1i. – Но на второй год с первого же дня тестов он вбил себе в голову, что испытывает проблемы с тормозами. 

Сначала это привело к падению скорости, потом начались аварии. Гонщик внезапно почувствовал неуверенность. 

На у нам пришлось реагировать».

Квят выступал за Toro Rosso до конца 2017 года, затем пропустил чемпионат и вернулся в команду еще на два сезона. Даниил является самым успешным россиянином в Формуле 1

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