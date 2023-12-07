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Все соперники Mercedes по Ф1 заявили, что не подавали на команду жалоб в FIA

Участники чемпионата единогласно выступили в поддержку Тото Вольфа и его супруги Сьюзи на фоне набирающего обороты конфликта с FIA

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, и его супруга Сьюзи

Начиная с вечера вторника главной темой в мире гонок остается расследование, запущенное FIA по подозрению в конфликте интересов. За сухими официальными формулировками легко увидеть претензии к семейной паре Вольф: якобы супруга Сьюзу, которая благодаря работе в руководстве серии F1 Academy имела доступ к внутренним документам FOM, передавала их содержание своему мужу, руководителю Mercedes F1, для получения командой конкурентного преимущества. 

В этом деле сразу стали появляться интересные подробности. Во-первых, одновременно с публикацией заявления произошла утечка о том, что истории дан ход по личной инициативе президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема. Кроме того, очень быстро свою позицию высказали не только команда Mercedes и Сьюзи Вольф, но и руководство Формулы 1. 

Во всех случаях решение начать расследование было подвергнуто критике. 

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Чуть позже – вечером в среду – все команды Ф1 присоединились к этой позиции, выпустив свои собственные заявления, практически идентичные по содержанию. Их главная мысль состояла в том, что участники чемпионата никоим образом не способствовали началу расследования. 

За вычетом мелочей текст публикаций был таким: «Мы можем подтвердить, что не подавали никаких жалоб в FIA относительно утверждений о передаче информации конфиденциального характера между руководителем команды Формулы1 и сотрудником FOM

Мы рады и горды поддержать проект F1 Academy и его управляющего директора, согласившись спонсировать участника в нашей ливрее со следующего сезона».

Тото Вольф, глава Mercedes AMG, Кристиан Хорнер, глава Red Bull Racing

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Тото Вольф, глава Mercedes AMG, Кристиан Хорнер, глава Red Bull Racing

Ранее по ходу дня поддержку Вольфам выразил глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер, у которого прежде регулярно возникали с боссом Mercedes F1 неизбежные конфликты разного масштаба из-за соперничества их команд. 

«Да, на трассах мы постоянно сражаемся изо всех сил, – объяснил британец в интервью Sky Sports. – Но мы не подавали никаких официальных жалоб в FIA в отношении Сьюзи или Тото. 

На самом деле, Red Bull едва ли не активнее всех команд участвует в проекте F1 Academy – начиная с ее основания и заканчивая тем, что две наших команды выставят три машины. Так что мы тесно взаимодействуем со Сьюзи, которая отлично справляется там с работой. 

Потому мы, как и остальные, очень удивлены прозвучавшим заявлением. Могу заверить, что разбирательство ни в какой степени не было инициировано Red Bull». 

Очень редкое по меркам Ф1 единство команд должно поставить FIA в условия серьезного прессинга – теперь чиновникам предстоит как-то объяснить, что послужило причиной их активности. 

При этом по состоянию на вечер среды – спустя сутки после выхода заявления – Mercedes не получала от федерации никаких запросов. 

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