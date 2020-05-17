Прошедшую неделю можно назвать самой жаркой для Ф1 за много последних месяцев. Расставание Себастьяна Феттеля с Ferrari, переходы Карлоса Сайнса в Скудерию и Даниэля Риккардо в McLaren – каждое из этих событий само по себе привлекло бы огромное внимание, а уж когда они оказались сжаты в нескольких дней, это по-настоящему встряхнуло болельщиков от карантинной спячки.

Хорошим дополнением к этим новостям стало известие о том, что освободившуюся вакансию в Renault может занять Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира не раз говорил после расставания с McLaren, что хотел бы вернуться – и недавно информированное о делах Renault французское издание AutoHebdo даже написало, что стороны уже заключили предварительный контракт.

Между тем, по мнению Марка Жене, который долгое время работал с Алонсо в Ferrari, Фернандо действительно хочет возобновить карьеру, однако не станет спешить, помня о поражениях в McLaren, которые стали следствием неудачной машины.

«Полагаю, Фернандо вернется в Ф1, – сказал Жене в эфире радиостанции Cadena SER. – Точной информации у меня нет, но думаю, ему очень хочется вновь выступать там.

И в возобновлении их сотрудничества с Renault тоже нет ничего невозможного. Мне кажется, он посмотрит на их выступления в предстоящем сезоне и примет окончательное решение, подходит ли ему этот вариант. Но если говорить о желании вернуться – я думаю, оно есть».