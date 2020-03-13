Все решил звонок Вольфу? Как команды голосовали за отмену Гран При Австралии
В конце обсуждения за проведение гонки выступали только Red Bull и AlphaTauri
В ночь на пятницу в Мельбурне состоялась встреча руководителей команд Формулы 1, на которой было принято решение об отмене этапа из-за коронавируса. Голосовавшие за проведение гонки оказались в меньшинстве.
По данным Motorsport.com, за проведение Гран При проголосовали три команды: Red Bull, AlphaTauri и Racing Point. Большинством голосов победила обратная точка зрения.
Издание Auto Motor und Sport уточняет, что первоначально голоса команд разделились поровну. За отмену с самого начала выступали Ferrari и команды, использующие их моторы, а также Renault.
В итоге все решилось благодаря звонку из штаб-квартиры концерна Daimler в Штутгарте руководителю команды Mercedes Тото Вольфу: руководство концерна потребовало от него выступить за отмену гонки.
Решению Mercedes были вынуждены подчиниться и команды, которые используют их моторы. В том числе и Racing Point.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Сергей Иванов
Все решил звонок Вольфу? Как команды голосовали за отмену Гран При Австралии
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