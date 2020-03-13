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Все решил звонок Вольфу? Как команды голосовали за отмену Гран При Австралии

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Все решил звонок Вольфу? Как команды голосовали за отмену Гран При Австралии
Автор:
, Редактор
Соавтор: Адам Купер
13 мар. 2020 г., 04:34

В конце обсуждения за проведение гонки выступали только Red Bull и AlphaTauri

В ночь на пятницу в Мельбурне состоялась встреча руководителей команд Формулы 1, на которой было принято решение об отмене этапа из-за коронавируса. Голосовавшие за проведение гонки оказались в меньшинстве.

По данным Motorsport.com, за проведение Гран При проголосовали три команды: Red Bull, AlphaTauri и Racing Point. Большинством голосов победила обратная точка зрения.

Издание Auto Motor und Sport уточняет, что первоначально голоса команд разделились поровну. За отмену с самого начала выступали Ferrari и команды, использующие их моторы, а также Renault.

В итоге все решилось благодаря звонку из штаб-квартиры концерна Daimler в Штутгарте руководителю команды Mercedes Тото Вольфу: руководство концерна потребовало от него выступить за отмену гонки.

Решению Mercedes были вынуждены подчиниться и команды, которые используют их моторы. В том числе и Racing Point.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Автор Сергей Иванов

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