«Все равно буду третьим». Ферстаппен о борьбе в чемпионате
Макс уверен, что его позицию в чемпионате изменить не удастся
На Гран При Италии Макс Ферстаппен провел одну из худших квалификаций сезона, став пятым. Ниже этого места голландец опускался лишь в Венгрии.
Сам Ферстаппен полагает, что в любом случае не сможет побороться в личном зачете с пилотами Mercedes, но окажется выше всех остальных.
«Полагаю, я при любых раскладах останусь третьим в чемпионате, – сказал Ферстаппен. – Я уже удивлен тем, что иду вторым. Мы очень стабильны, и пару раз выступали лучше своих возможностей. И очевидно, что с победой нам немного помогли.
Сам я ни разу не чувствовал, что борюсь за победу в чемпионате. Когда отстаешь на 20-30 очков, кажется, что ты еще борешься. Но я отстал уже на 47, а завтра отставание еще вырастет.
Я ни разу не говорил, что поборюсь за титул. Просто пытаюсь добиваться лучшего результата из возможного».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин