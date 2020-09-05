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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

«Все равно буду третьим». Ферстаппен о борьбе в чемпионате

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Комментарии
«Все равно буду третьим». Ферстаппен о борьбе в чемпионате
Автор:
, редактор

Макс уверен, что его позицию в чемпионате изменить не удастся

На Гран При Италии Макс Ферстаппен провел одну из худших квалификаций сезона, став пятым. Ниже этого места голландец опускался лишь в Венгрии. 

Сам Ферстаппен полагает, что в любом случае не сможет побороться в личном зачете с пилотами Mercedes, но окажется выше всех остальных.

«Полагаю, я при любых раскладах останусь третьим в чемпионате, – сказал Ферстаппен. – Я уже удивлен тем, что иду вторым. Мы очень стабильны, и пару раз выступали лучше своих возможностей. И очевидно, что с победой нам немного помогли.

Сам я ни разу не чувствовал, что борюсь за победу в чемпионате. Когда отстаешь на 20-30 очков, кажется, что ты еще борешься. Но я отстал уже на 47, а завтра отставание еще вырастет.

Я ни разу не говорил, что поборюсь за титул. Просто пытаюсь добиваться лучшего результата из возможного».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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