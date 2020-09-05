«Все равно буду третьим». Ферстаппен о борьбе в чемпионате

На Гран При Италии Макс Ферстаппен провел одну из худших квалификаций сезона, став пятым. Ниже этого места голландец опускался лишь в Венгрии.

Сам Ферстаппен полагает, что в любом случае не сможет побороться в личном зачете с пилотами Mercedes, но окажется выше всех остальных.

«Полагаю, я при любых раскладах останусь третьим в чемпионате, – сказал Ферстаппен. – Я уже удивлен тем, что иду вторым. Мы очень стабильны, и пару раз выступали лучше своих возможностей. И очевидно, что с победой нам немного помогли.

Сам я ни разу не чувствовал, что борюсь за победу в чемпионате. Когда отстаешь на 20-30 очков, кажется, что ты еще борешься. Но я отстал уже на 47, а завтра отставание еще вырастет.

Я ни разу не говорил, что поборюсь за титул. Просто пытаюсь добиваться лучшего результата из возможного».