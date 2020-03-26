Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии

Во время Гран При Австралии у одного из членов McLaren обнаружили коронавирус. После этого команда снялась с этапа, а 14 ее сотрудников, непосредственно контактировавших с заболевшим, были оставлены в Мельбурне на карантин.

Остальные члены команды после отмены Гран При вернулись в Великобританию, однако в Мельбурне с изолированными остался руководитель McLaren Андреас Зайдль. Сегодня команда в твиттере сообщила, что все ее сотрудники благополучно отбыли карантин и вместе с руководством вернулись в Англию.

Напомним, что сейчас в Ф1 действует перенесенная с августа пауза, во время которой запрещена работа над машинами.