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Формула 1 / Новость

Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии

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Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии
Автор:
, редактор
26 мар. 2020 г., 10:15

Члены британской команды прошли изоляцию в Мельбурне.

Во время Гран При Австралии у одного из членов McLaren обнаружили коронавирус. После этого команда снялась с этапа, а 14 ее сотрудников, непосредственно контактировавших с заболевшим, были оставлены в Мельбурне на карантин.

Остальные члены команды после отмены Гран При вернулись в Великобританию, однако в Мельбурне с изолированными остался руководитель McLaren Андреас Зайдль. Сегодня команда в твиттере сообщила, что все ее сотрудники благополучно отбыли карантин и вместе с руководством вернулись в Англию. 

Напомним, что сейчас в Ф1 действует перенесенная с августа пауза, во время которой запрещена работа над машинами.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

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