Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии
Члены британской команды прошли изоляцию в Мельбурне.
Во время Гран При Австралии у одного из членов McLaren обнаружили коронавирус. После этого команда снялась с этапа, а 14 ее сотрудников, непосредственно контактировавших с заболевшим, были оставлены в Мельбурне на карантин.
Остальные члены команды после отмены Гран При вернулись в Великобританию, однако в Мельбурне с изолированными остался руководитель McLaren Андреас Зайдль. Сегодня команда в твиттере сообщила, что все ее сотрудники благополучно отбыли карантин и вместе с руководством вернулись в Англию.
Напомним, что сейчас в Ф1 действует перенесенная с августа пауза, во время которой запрещена работа над машинами.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Все работники McLaren вернулись домой после карантина в Австралии
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