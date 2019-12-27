Все провалы Ferrari в 2019 году: от худшего к ужасному

1. Гран При США 1 / 12 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Себастьян Феттель до последнего сражался за поул в квалификации, уступив в итоге всего 12 тысячных Валттери Боттасу. Казалось, высокая скорость на прямых может позволить Ferrari вырваться в лидеры уже в первом повороте, но вышло иначе: сам Феттель уже на старте пропустил вперед Макса Ферстаппена. Немец пожаловался на недостаточную поворачиваемость и продолжил терять позиции. К началу второго круга он со второго места откатился на седьмое, а конец его мучением пришел еще шесть кругов спустя, когда наезд на кочку сломал подвеску итальянской машины. Шарль Леклер тоже успеха не добился – как стартовал четвертым, так и финишировал. Читайте также: Видео: у Феттеля ломается подвеска в Остине

2. Гран При Азербайджана 2 / 12 Фотограф: Хасан Братич / Motorsport Images После трех первых Гран При сезона еще казалось, что Ferrari может вернуться в борьбу. Баку предоставляла Скудерии отличные шансы на длиннейшей прямой чемпионата. Главной надеждой команды был Шарль Леклер, который по ходу этапа выглядел явно предпочтительнее Феттеля. По первому сегменту квалификации казалось, что Леклеру по силам бороться за поул, а во втором он первой попыткой обеспечил себе выход в Q3. К сожалению, этим Шарль не ограничился: вернулся на трассу, чтобы себя обезопасить, но закончил выступление в отбойнике. На Q3 Леклер выехать, конечно, не смог. И хотя проблемы соперников позволили ему стартовать восьмым, прорваться в гонке выше пятого места не вышло. Читайте также: «Все заслуженно, я сглупил». Леклер взял на себя вину за аварию в квалификации

3. Гран При Японии 3 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images В квалификации на «Сузуке» гонщики Ferrari выглядели очевидными фаворитами этапа, Себастьян Феттель взял поул за явным преимуществом, Шарль Леклер составил ему компанию на первом ряду. Но крах надежд на победу случился уже на старте: Феттель едва не совершил фальстарт, успел вовремя остановиться, но из-за этого проспал старт настоящий, моментально выпустив вперед Валттери Боттаса. Леклер же позволил атаковать себя Максу Ферстаппену: дело дошло до контакта и Шарль лишился концевой пластины. Монегаска, вдобавок, не сразу зазвали в боксы, из-за чего обломки его машины полетели в Льюиса Хэмилтона. Когда пит-стоп все же был произведен, Леклеру пришлось прорываться из хвоста пелотона. Феттель в итоге так и финишировал вторым позади Боттаса, а Леклер смог прорваться лишь до шестого места. Читайте также: Mercedes догнал Ferrari, а Боттас – Стюарта: интересная статистика Гран При Японии

4. Гран При Австрии 4 / 12 Фотограф: Лоренцо Белланка / Motorsport Images В субботу Ferrari были быстрейшими машинами на «Ред Булл Ринге», однако первый ряд занять не смогли: мелкая поломка мотора не позволила Феттелю показать время в третьем сегменте. Вынужденный стартовать девятым Себ в итоге почти прорвался на подиум, но чуть-чуть – не считается. От третьего места Валттери Боттаса его отделили семь десятых. Добавим, что из-за ошибки механиков Феттель лишних три секунды потерял на пит-стопе. Так что команда лишила его и первого ряда, и подиума. Леклер же поломок избежал и стартовал с поула, а затем пролидировал большую часть гонки, но лишился победы за три круга до финиша. Сам монегаск посчитал маневр, которым Макс Ферстаппен выпихнул его с первого места, нарушением. Но судьи с ним не согласились. Не менее интересен вопрос по поводу возможной тактической ошибки Ferrari: Леклер приехал на финиш на явно более измотанных шинах, чем у Ферстаппена. Разница во времени пит-стопа между ними составила девять кругов. Формально, Скудерия позвала Шарля в боксы, чтобы защититься от андерката Боттаса. Но у Леклера было пять секунд в запасе, и лишняя пара-тройка кругов на трассе могла оставить его впереди финна, и спасти от Ферстаппена на финише. Правда, это только сослагательное наклонение. Читайте также: Боялись Боттаса, а связь не работала. Бинотто разъяснил ситуацию с пит-стопами Ferrari

5. Гран При Мексики 5 / 12 Фотограф: Эрик Юниус В Мехико конкуренты заваливали Ferrari подарками: сначала Ферстаппен безо всякой нужды превысил скорость под желтыми флагами в квалификации и подарил Скудерии два места на первом ряду, а потом тот же Макс на старте пободался с Льюисом Хэмилтоном, давая Леклеру и Феттелю оторваться. Но Ferrari все испортила своей стратегией. Итальянцы выбрали разные варианты для своих пилотов: Леклера повели на два пит-стопа с ранней первой остановкой, Феттеля – на один пит-стоп в середине гонки. Но прав не оказался никто. Mercedes позвал Хэмилтона в боксы на девять кругов позже Леклера и на 13 раньше Феттеля, что не помешало Льюису на жесткой резине доехать до финиша. Шарль после второй остановки проигрывал Хэмилтону слишком много, чтобы догнать. А Себ, засидевшись на трассе, тоже оказался позади. Он был быстрее и нагнал чемпиона, но пройти не сумел. Вместо первого и второго места Ferrari хитростью добилась второго и четвертого. Читайте также: Слухи: против Ferrari заготовили протест на случай победы в Мексике

6. Гран При Германии 6 / 12 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Как сломать две машины за одну сессию? Очень просто. В Хоккенхайме Ferrari была в числе фаворитов и добивалась хороших результатов на тренировках, но лишилась одной машины уже в первом сегменте квалификации: у Себастьяна Феттеля отказала силовая установка. Шарль Леклер продолжил выступления, стал лучшим в Q1 и уступил только Льюису Хэмилтону в Q2. А вот в Q3 выступить не смог – опять из-за мотора. В гонке Феттель смог прорваться с 20-го места на второе, а Леклер разбил машину, но к феерическому провалу в квалификации это уже отношения не имело. Читайте также: Ferrari до сих пор не разобралась с поломкой мотора Леклера в Германии

7. Гран При Монако 7 / 12 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Тактические решения Ferrari иногда похожи на классические розыгрыши Шелдона Купера из «Теории большого взрыва» – смешно только из-за идиотизма происходящего. В Монако в команде просто решили, что Шарль Леклер – единственный из всего пелотона, кому не нужна вторая попытка в первом сегменте квалификации. На трассе, которая известна значительным повышением скорости по ходу любой сессии. Шарль сам просился на трассу, но Скудерия приказала оставаться в боксах. Результат не заставил себя ждать: 16-е место, вылет в Q1. Раздосадованный монегаск пытался все исправить в гонке, но не справился с нервами и приехал в Нико Хюлькенберга. И это явное последствие гениальной тактики в субботу. Читайте также: «Даже мой сын не ошибся бы так, как Ferrari». Бриаторе разнес Скудерию за провал с Леклером

8. Гран При Бахрейна 8 / 12 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Банальный отказ мотора не забрался бы так высоко в нашем рейтинге, если бы не его символическое значение – именно на «Сахире» начались катастрофы Ferrari. В субботу казалось, что неудача Скудерии в Австралии – случайность, и сейчас итальянцы все докажут. В квалификации красные машины заняли первый ряд, причем Шарль Леклер выиграл у Себастьяна Феттеля почти треть секунды. На старте гонки юный монегаск пустил вперед и напарника, и Валттери Боттаса, но к шестому кругу восстановил статус кво и стал уверенно отрываться. Лидерство Шарля продлилось больше 40 кругов, но потом сломался мотор. Леклер героически бился на малых мощностях и взял таки первый подиум в карьере. Но третье место взамен заслуженного первого вряд ли его порадовало. Феттель в той же гонке ошибся сам: допустил разворот в борьбе с Хэмилтоном, испортил шины и сломал крыло. И, кажется, что для Себа, что для всей Ferrari эта гонка была квинтэссенцией сезона-2019. Читайте также: Проблемы с мотором у Леклера: что именно сломалось и насколько это страшно для Ferrari

9. Гран При Канады 9 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Очень трудно выигрывать гонки, когда не везет. Еще труднее – когда не везет твой главный пилот. Себастьян Феттель в этом году отчаянно не вывозил, допуская ошибку за ошибкой. По мнению многих, переломной точкой его сезона стала гонка в Монреале и победа, отобранная после финиша. Все в Канаде складывалось в пользу Феттеля: он был быстрее всех в квалификации и сохранил лидерство в гонке. Льюис Хэмилтон не отставал, но скорости, чтобы пройти Ferrari, британцу не хватало. Вместо атак Льюис выбрал тактику психологического давления, и – не ждешь такого от четырехкратного чемпиона мира – она сработала! После 20 кругов обороны Феттель ошибся в четвертом повороте и вылетел на траву. Себ сумел удержать первое место, но, возвращаясь на трассу, опасно перекрыл дорогу Хэмилтону. Судьи сочли этот эпизод нарушением со стороны немца, выдали ему пять секунд штрафа, и хотя на финиш Феттель приехал первым, в протоколе он оказался вторым. Дальше был скандал, обмен табличками после финиша, стояние одной ногой на верхней ступени пьедестала и обильные споры. Но всего этого бы не было, если бы в четвертом повороте Себ удержался на трассе. Читайте также: Ferrari: Новые данные исчерпывающе показывают – Феттель ничего не нарушал

10. Гран При Италии 10 / 12 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Фейл на победном Гран При? Да и еще раз да. Скандал в квалификации в Монце, быть может, не сильно сказался на результате Скудерии именно в Италии. Но, без сомнений, сыграл свою роль позже. Напомним, в Q3 Леклер и Феттель должны были по очереди первыми ехать на быстрые попытки, чтобы помочь друг другу слипстримом. Себ свою часть договора выполнил, возведя Шарля на промежуточный поул. А перед второй попыткой на трассе возникла неразбериха: все десять пилотов столпились в одном месте и никто не желал ехать на круг первым. В этой толчее Леклер то ли забыл об уговоре, то ли не захотел терять поул, разрезая чистый воздух, но разгонять Феттеля он не поехал. Себ напрасно прождал напарника и вообще не успел совершить вторую попытку, оставшись четвертым. Шарль в итоге выиграл гонку, но до нее выслушал недовольство напарника, а после имел неприятный разговор внутри команды. Феттель же от досады провалил гонку, а затем отбросил все мысли о командной игре, не стесняясь открыто играть против напарника. И скандала, и внутреннего напряжения можно было избежать, поставь Скудерия пилотам более четкие задачи. Но мы ведь говорим о Ferrari… Читайте также: Бинотто «простил» Леклера по радио после финиша в Монце

11. Гран При России 11 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Катастрофа в Сочи была явным последствием неразберихи в Монце. В квалификации Шарль Леклер просто разгромил соперников, а Себастьян Феттель оказался третьим. Перед гонкой пилоты вроде бы договорились, что Шарль разгонит Себа и поможет ему пройти Льюиса Хэмилтона. Но Феттель заодно с пилотом Mercedes прошел и напарника. Шарль немедленно стал требовать по радио, чтобы ему вернули первое место – Себастьян отказывался. Первые 40 процентов гонки подарили нам публичную истерику Леклера по радио, которому Скудерия несколько раз обещала вернуть позицию. Феттель на трассе двигаться отказался, и обмен местами решили сделать на пит-стопе. Шарля позвали в боксы на четыре круга раньше, а Себ последние круги проезжал на уже стертых шинах. Первое место вернулось к Леклеру, но сразу по возвращении на трассу у Феттеля отказал блок MGU-K. Режим виртуальной машины безопасности позволил пилотам Mercedes провести практически «бесплатные» пит-стопы и остаться впереди Леклера. Вместо первого и второго места Ferrari досталось одно третье. Жак Вильнев после гонки назвал такой итог кармическим наказанием для Ferrari за принудительное лишение Феттеля первого места. И с ним трудно поспорить. Читайте также: «Карма». Вильнев объяснил сход Феттеля