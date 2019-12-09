Все против Квята: кого читатели Motorsport.com чаще выбирали гонщиком дня

Вслед за официальным сайтом Формулы 1 на протяжении всего сезона после каждого Гран При мы публиковали свое голосование, в котором предлагали читателям выбрать лучшего пилота уик-энда.

По итогам 21-го Гран При читатели Motorsport.com проголосовали 27 670 раз. Самую большую реакцию вызвала, пожалуй, самая безумная гонка в этом сезоне – Гран При Германии. После нее болельщики оставили 2 275 голосов. Меньше всего голосов (638) было оставлено после Гран При Японии, на просмотр которого многих жителям России пришлось просыпаться ранним утром воскресенья.

Чаще остальных наши читатели называли гонщиком дня Даниила Квята. Российский пилот Toro Rosso набрал 6 430 голосов. Также он стал лидером по их количеству за один Гран При, получив 1420 голосов после гонки в Хоккенхайме (где поднялся на подиум).

Для сравнения: Карлос Сайнс, который добыл для McLaren первый за несколько лет подиум на Гран При Бразилии, получил после той гонки 565 голосов. А напарник Квята Пьер Гасли, поднявшись в Сан-Паулу на вторую ступень подиума, получил всего 389 голосов.

Чемпион 2019 года Льюис Хэмилтон занял итоговое третье место, уступив Шарлю Леклеру.

Место Гонщик Кол-во голосов 1. Даниил Квят 6430 2. Шарль Леклер 4358 3. Льюис Хэмилтон 3208 4. Себастьян Феттель 2335 5. Макс Ферстаппен 2112 6. Карлос Сайнс 1641 7. Кими Райкконен 1581 8. Валттери Боттас 1449 9. Александр Элбон 960 10. Ландо Норрис 953 11. Даниэль Риккардо 547 12. Пьер Гасли 544 13. Серхио Перес 289 14. Роберт Кубица 227 15. Нико Хюлькенберг 211 16. Лэнс Стролл 120 17. Джордж Расселл 76 18. Кевин Магнуссен 75 19. Антонио Джовинацци 55 20. Ромен Грожан 33

Помимо любого из 20-и гонщиков болельщики могли выбрать вариант «никто» – и сделали это 466 раз.