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Формула 1 / Самое интересное

Все против Квята: кого читатели Motorsport.com чаще выбирали гонщиком дня

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Все против Квята: кого читатели Motorsport.com чаще выбирали гонщиком дня
Автор:
9 дек. 2019 г., 10:41

Мы подсчитали суммарное количество голосов, которые наши читатели оставляли после каждой гонки Ф1 в этом году. Вот что получилось.

Вслед за официальным сайтом Формулы 1 на протяжении всего сезона после каждого Гран При мы публиковали свое голосование, в котором предлагали читателям выбрать лучшего пилота уик-энда.

По итогам 21-го Гран При читатели Motorsport.com проголосовали 27 670 раз. Самую большую реакцию вызвала, пожалуй, самая безумная гонка в этом сезоне – Гран При Германии. После нее болельщики оставили 2 275 голосов. Меньше всего голосов (638) было оставлено после Гран При Японии, на просмотр которого многих жителям России пришлось просыпаться ранним утром воскресенья.

Чаще остальных наши читатели называли гонщиком дня Даниила Квята. Российский пилот Toro Rosso набрал 6 430 голосов. Также он стал лидером по их количеству за один Гран При, получив 1420 голосов после гонки в Хоккенхайме (где поднялся на подиум). 

Для сравнения: Карлос Сайнс, который добыл для McLaren первый за несколько лет подиум на Гран При Бразилии, получил после той гонки 565 голосов. А напарник Квята Пьер Гасли, поднявшись в Сан-Паулу на вторую ступень подиума, получил всего 389 голосов.

Чемпион 2019 года Льюис Хэмилтон занял итоговое третье место, уступив Шарлю Леклеру.

Место Гонщик Кол-во голосов
1. Russian Federation Даниил Квят 6430
2. Monaco Шарль Леклер 4358
3. United Kingdom Льюис Хэмилтон 3208
4. Germany Себастьян Феттель 2335
5. Netherlands Макс Ферстаппен 2112
6. Spain Карлос Сайнс 1641
7. Finland Кими Райкконен 1581
8. Finland Валттери Боттас 1449
9. Thailand Александр Элбон 960
10. United Kingdom Ландо Норрис 953
11. Australia Даниэль Риккардо 547
12. France Пьер Гасли 544
13. Mexico Серхио Перес 289
14. Poland Роберт Кубица 227
15. Germany Нико Хюлькенберг 211
16. Canada Лэнс Стролл 120
17. United Kingdom Джордж Расселл 76
18. Denmark Кевин Магнуссен 75
19. Italy Антонио Джовинацци 55
20. France Ромен Грожан 33

Помимо любого из 20-и гонщиков болельщики могли выбрать вариант «никто» – и сделали это 466 раз.

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Об этой статье

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Автор Денис Буденков

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