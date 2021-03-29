«Все просто отключилось». Перес не знает причину поломки в Бахрейне

Серхио Перес едва не сошел с Гран При Бахрейна еще до старта гонки, когда заглох на установочном круге. Однако мексиканец смог завести болид, хотя и вынужден был стартовать с пит-лейна вместо 11-й позиции, которую занял в квалификации.

«Не представляю, что случилось, – рассказал Перес после гонки. – Просто в середине поворота все отключилось. Я был готов вылезти из машины, но услышал команду по радио, завел болид и поехал дальше.

Мне нужно было вернуть зажигание, а я не слышал инженеров. Но потом все заработало, к счастью».

С 20-й позиции на старте у Переса получилось прорваться на пятое на финише. Поэтому своим темпом дебютант Red Bull остался доволен: «Положительный момент в том, что гоночный темп был хорош. Но еще столько всего нужно наладить. Но если все идет как надо, то мы можем быть очень сильны. Надо просто быть надежными и ехать как следует».