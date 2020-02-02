«Все покажут первые круги на тестах». Грожан о целях Haas на 2020 год

Дебют команды Джина Хааса в Ф1 вышел запоминающимся – первую же гонку Ромен Грожан закончил шестым, а во второй и вовсе финишировал пятым. И хотя в дальнейшем Haas всего раз добилась более высокого результата (4-е место на Гран При Австрии '18), положение в Кубке конструкторов улучшалось год от года.

В 2016-м коллектив заработал 29 очков, годом позже 47, затем и вовсе 93. Однако 2019 год принес Haas разочарование – из-за проблем с корреляцией доработки не приносили машине скорости, итогом стал финиш на девятой позиции и всего 28 очков.

Как рассказал Грожан в интервью Motorsport.com, этой зимой команда постаралась учесть допущенные ошибки.

«Мы пытались понять, откуда возникает проблема с корреляцией, что именно мы делаем не так, как остальные, – объяснил он. – Надо будет дождаться первых кругов [на тестах] в Барселоне, чтобы понять, соответствует ли поведение машины данным из аэродинамической трубы».

Он добавил: «Цели на предстоящий чемпионат зависят от того, на что будет способна машина. Понятно, что мы стремимся вернуться к форме 2018-го (когда Haas стала пятой в Кубке конструкторов – прим.ред.), забыв о всем, что происходило в 2019-м. Мы должны нацеливаться на борьбу за лидерство в середине пелотона.

McLaren заметно прогрессирует – думаю, их будет сложно одолеть. Посмотрим, как себя покажет Renault, но Racing Point точно будет сильнее, чем в прошлом сезоне. AlphaTauri всегда здорово работает в партнерстве с Red Bull, от Alfa Romeo тоже можно ждать хорошей формы. Так что средняя группа обещает быть очень плотной, и это здорово».

Этой зимой официальные тесты продлятся всего шесть дней против восьми в 2019-м. По мнению Ромена, из-за еще важнее провести сессии без осложнений.

«Это серьезное изменение, – объяснил француз. – Многое будет зависеть от погоды – она легко может отобрать у вас целый день. В прошлом году нас изводили проблемы с электросистемой. Кажется, не было ни одного утра, когда они не проявляли бы себя. Сейчас мы не может такого себе позволить. Машина должна работать, мы должны ездить на ней и в любых погодных условиях как можно лучше подготовиться к гонкам.

Мы даже не станем проводить церемонию презентации, ограничившись простым показом машины [утром в день начала тестов на пит-лейне в Барселоне]. Нам важно сконцентрироваться на главном и сразу раскрыть потенциал машины. Из того, что я знаю, работа над ней идет по графику».

Ромен Грожан, Haas F1 Team Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

«Пока я не утратил любви к Формуле 1»

В нынешнем пелотоне Грожан является третьим по возрасту – старше него только чемпионы мира Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен. Француз с 2015 года не был на подиуме и с 2013-го ни разу не заканчивал сезон в десятке сильнейших.

По словам самого гонщика, он порой задумывался о завершении карьеры, но все же сейчас не готов расстаться с Формулой 1.

«Давайте посмотрим, – ответил Ромен на вопрос о том, чего ожидает после завершения нынешнего чемпионата. – У меня впереди еще сезон – поглядим, что он принесет. Сейчас у меня нет ощущения, что я ухожу из Ф1, даже если порой она приносит разочарование, порой несправедлива, а порой ты ловишь себя на мысли, что были бы, наверное, неплохо выступать в какой-то другой серии и выигрывать там гонки.

Но сейчас я по-прежнему слишком люблю Формулу 1, я хочу быть в ней, гоняться – и очень жду того дня, когда сяду в самолет и прилечу в Мельбурн, чтобы начать новый сезон.

Посмотрим, как все сложится. В конце концов, бывает, что ваши пристрастия меняются: сегодня вы любите моцареллу, а через два года терпеть ее не можете – или наоборот».

Не самые успешные выступления Грожана настроили некоторых болельщиков против гонщика – что порой приводит к негативу в социальных сетях. Но гонщик Haas не делает из этого трагедию.

«Особенность социальных сетей в том, что… Недавно мы с женой ходили на концерт Бенабара и сделали с ним селфи, – рассказал он. – Какой-то парень написал в комментариях несколько очень резких слов. Бедному Бенабару досталось совершенно ни за что. При этом я уверен, что тот парень никогда не сказал бы такие слова нам прямо в лицо.

Но все же, я предпочитаю получать лайки и дизлайки, а не захлопываться как устрица внутри своих створок. Есть те, кто меня поддерживает, другие нет – и я готов понять это. Иногда я вступаю в беседы в социальных сетях, они для этого и созданы. Я прошу людей объясниться: "Почему вы пишете, что Грожан провел весь прошлый год в авариях? Приведите мне статистику, и мы продолжим этот разговор".

Иногда попадаются разные картинки, порой не самые приятные – ничего страшного, это жизнь. Но когда ты добиваешься хорошего результата, посещаемость растет, люди заходят. Ну а в случае неудач они суровы. Критиковать всегда просто, но я могу лишь повторить: среди тех, с кем я общаюсь постоянно, ни один человек не пишет в социальных сетях того, чего не сказал бы мне в лицо».

Интервью Базиля Давуана