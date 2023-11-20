«Все подза***лись». В Формуле 1 назвали расписание Лас-Вегаса жестоким

Организаторы Гран При Лас-Вегаса изначально выбрали для своего уик-энда необычный формат: все сессии проходили поздно вечером в четверг, пятницу и субботу по местному времени. Это позволило в минимальной степени мешать жизни самого города, а также сделало расписание удобным для европейских болельщиков.

Однако проблемы с дренажной крышкой, возникшие в первый день уик-энда, привели к переносу второй тренировки – в итоге она продолжалась до четырех часов ночи. При этом субботняя гонка стартовала в 10 вечера и финишировала незадолго до полуночи.

В этот раз прямо из Лас-Вегаса участники Ф1 отправились в Абу-Даби на заключительный этап сезона, однако в 2024-м график обещает быть еще более напряженным: гонка в Неваде откроет финальную серию из трех Гран При подряд – ее продолжат Катар и вновь Абу-Даби.

Руководители команд Ф1 назвали такой график слишком тяжелым для своих сотрудников.

«Если говорить о том, что можно улучшить, это прежде всего расписание, – заметил глава Ferrari Фредерик Вассер, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Хотя отыскать идеальный вариант непросто, если мы хотим получить удобное время и для Азии, и для Европы, и для разных частей США.

Прежде таких вопросов не было, так как Ф1 смотрели только в Европе, и все было просто.

Но сейчас у нас глобальная история, потому куда сложнее выбрать вариант, который подошел бы для всех 24 часовых поясов. Но мы что-нибудь придумаем».

Кристиан Хорнер из Red Bull высказался более жестко.

«Прошедший этап позволил вынести несколько уроков, – сказал британец. – Один из главных – это расписание сессий. Нынешнее выглядит жестоким для команд, в том числе тех сотрудников, кто работает за сценой.

Все покидают Вегас слегка подза***ными, график оказался сложным для каждого Думаю, тут надо подумать, как улучшить ситуацию в будущем».

Фото: Motorsport Images Машина Макса Ферстаппена, Red Bull RB19, в гараже

По словам Хорнера, даже небольшие изменения в расписании могут принести в данном случае серьезную пользу.

«Если проводить сессии чуть раньше, это поможет, – сказал он. – А телевизионная аудитория в любом случае никогда не будет полностью довольна.

Это американская гонка. И если проводить ее в 8 вечера по местному времени (вместо 22:00 в этот раз – прим.ред.), будет чуть удобнее для всех тех, кто здесь работает».

Руководитель Aston Martin Майк Крак отметил, что в этом вопросе важно не спешить с решением.

«Тут не стоит торопиться. Важно, чтобы улеглись эмоции и прошла усталость, – сказал он. – Спортивный регламент устанавливает довольно жесткие ограничения. Они существуют и для гонки, и для остальных сессий. Возможно, необходимо скорректировать их.

Мне кажется, тут можно найти компромисс с учетом специфики этой гонки и графика местных сотрудников. Просто для этого необходимо поработать».

Наконец, временный босс AlphaTauri Петер Байер, который перешел в команду из FIA, поделился собственным опытом.

«Мне известно, как сложно было находить расписание для проведения в разных городах этапов Формулы Е, – объяснил он. – Перекрытие улиц очень серьезно мешает тем, кто там живет.

Нам важно заново все изучить и понять, что можно улучшить. Если говорить о нашей команде, кому-то удалось быстро адаптироваться, а сам я едва справился со вторым днем, было тяжко. Но потом тоже освоился.

Понятно, что это непростое испытание. В то же время, оно того стоит».

Дополнительная информация: Филип Клерен