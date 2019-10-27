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Формула 1 / Гран При Мексики / Самое интересное

Все победители и призеры Гран При Мексики с 1986 года

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Все победители и призеры Гран При Мексики с 1986 года
27 окт. 2019 г., 17:49

Перед стартом гонки Формулы 1 в Мехико Motorsport.com вспоминает всех победителей и призеров Гран При Мексики, начиная с 1986 года, когда гонка вернулась в календарь чемпионата спустя 15 лет отсутствия.

Слайдер
Список

1986: Герхард Бергер, Benetton B186 BMW

1986: Герхард Бергер, Benetton B186 BMW
1/22

Фотограф: LAT Images

1986: 1. Герхард Бергер, 2. Ален Прост, 3. Айртон Сенна

1986: 1. Герхард Бергер, 2. Ален Прост, 3. Айртон Сенна
2/22

Фотограф: LAT Images

1987: Найджел Мэнселл, Williams FW11B Honda

1987: Найджел Мэнселл, Williams FW11B Honda
3/22

Фотограф: Sutton Images

1987: 1. Найджел Мэнселл, 2. Нельсон Пике, 3. Риккардо Патрезе

1987: 1. Найджел Мэнселл, 2. Нельсон Пике, 3. Риккардо Патрезе
4/22

Фотограф: Sutton Images

1988: Ален Прост, McLaren MP4/4 Honda

1988: Ален Прост, McLaren MP4/4 Honda
5/22

Фотограф: Sutton Images

1988: 1. Ален Прост, 2. Айртон Сенна, 3. Герхард Бергер

1988: 1. Ален Прост, 2. Айртон Сенна, 3. Герхард Бергер
6/22

Фотограф: Sutton Images

1989: Айртон Сенна, McLaren MP4/5 Honda

1989: Айртон Сенна, McLaren MP4/5 Honda
7/22

Фотограф: LAT Images

1989: 1. Айртон Сенна, 2. Риккардо Патрезе, 3. Микеле Альборето

1989: 1. Айртон Сенна, 2. Риккардо Патрезе, 3. Микеле Альборето
8/22

Фотограф: Sutton Images

1990: Ален Прост, Ferrari 641

1990: Ален Прост, Ferrari 641
9/22

Фотограф: Sutton Images

1990: 1. Ален Прост, 2. Найджел Мэнселл, 3. Герхард Бергер

1990: 1. Ален Прост, 2. Найджел Мэнселл, 3. Герхард Бергер
10/22

Фотограф: Sutton Images

1991: Риккардо Патрезе, Williams FW14 Renault

1991: Риккардо Патрезе, Williams FW14 Renault
11/22

Фотограф: Williams F1

1991: 1. Риккардо Патрезе, 2. Найджел Мэнселл, 3. Айртон Сенна

1991: 1. Риккардо Патрезе, 2. Найджел Мэнселл, 3. Айртон Сенна
12/22

Фотограф: Williams F1

1992: Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault

1992: Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault
13/22

Фотограф: Sutton Images

1992: 1. Найджел Мэнселл, 2. Риккардо Патрезе, 3. Михаэль Шумахер

1992: 1. Найджел Мэнселл, 2. Риккардо Патрезе, 3. Михаэль Шумахер
14/22

Фотограф: Williams F1

2015: Нико Росберг, Mercedes F1 W06

2015: Нико Росберг, Mercedes F1 W06
15/22

Фотограф: Sutton Images

2015: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Валттери Боттас

2015: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Валттери Боттас
16/22

Фотограф: Sutton Images

2016: Льюис Хэмилтон, Mercedes-Benz F1 W07

2016: Льюис Хэмилтон, Mercedes-Benz F1 W07
17/22

Фотограф: Sutton Images

2016: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Нико Росберг, 3. Себастьян Феттель (позже был оштрафован, третьим стал Даниэль Риккардо)

2016: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Нико Росберг, 3. Себастьян Феттель (позже был оштрафован, третьим стал Даниэль Риккардо)
18/22

Фотограф: Sutton Images

2017: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB13

2017: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB13
19/22

2017: 1. Макс Ферстаппен, 2. Валттери Боттас, 3. Кими Райкконен

2017: 1. Макс Ферстаппен, 2. Валттери Боттас, 3. Кими Райкконен
20/22

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2018: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB14

2018: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB14
21/22

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2018: 1. Макс Ферстаппен, 2. Себастьян Феттель, 3. Кими Райкконен

2018: 1. Макс Ферстаппен, 2. Себастьян Феттель, 3. Кими Райкконен
22/22

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Местонахождение Автодром братьев Родригес

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

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