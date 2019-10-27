Все победители и призеры Гран При Мексики с 1986 года
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27 окт. 2019 г., 17:49
Перед стартом гонки Формулы 1 в Мехико Motorsport.com вспоминает всех победителей и призеров Гран При Мексики, начиная с 1986 года, когда гонка вернулась в календарь чемпионата спустя 15 лет отсутствия.
Слайдер
Список
1986: Герхард Бергер, Benetton B186 BMW
1/22
Фотограф: LAT Images
1986: 1. Герхард Бергер, 2. Ален Прост, 3. Айртон Сенна
2/22
Фотограф: LAT Images
1987: Найджел Мэнселл, Williams FW11B Honda
3/22
Фотограф: Sutton Images
1987: 1. Найджел Мэнселл, 2. Нельсон Пике, 3. Риккардо Патрезе
4/22
Фотограф: Sutton Images
1988: Ален Прост, McLaren MP4/4 Honda
5/22
Фотограф: Sutton Images
1988: 1. Ален Прост, 2. Айртон Сенна, 3. Герхард Бергер
6/22
Фотограф: Sutton Images
1989: Айртон Сенна, McLaren MP4/5 Honda
7/22
Фотограф: LAT Images
1989: 1. Айртон Сенна, 2. Риккардо Патрезе, 3. Микеле Альборето
8/22
Фотограф: Sutton Images
1990: Ален Прост, Ferrari 641
9/22
Фотограф: Sutton Images
1990: 1. Ален Прост, 2. Найджел Мэнселл, 3. Герхард Бергер
10/22
Фотограф: Sutton Images
1991: Риккардо Патрезе, Williams FW14 Renault
11/22
Фотограф: Williams F1
1991: 1. Риккардо Патрезе, 2. Найджел Мэнселл, 3. Айртон Сенна
12/22
Фотограф: Williams F1
1992: Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault
13/22
Фотограф: Sutton Images
1992: 1. Найджел Мэнселл, 2. Риккардо Патрезе, 3. Михаэль Шумахер
14/22
Фотограф: Williams F1
2015: Нико Росберг, Mercedes F1 W06
15/22
Фотограф: Sutton Images
2015: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Валттери Боттас
16/22
Фотограф: Sutton Images
2016: Льюис Хэмилтон, Mercedes-Benz F1 W07
17/22
Фотограф: Sutton Images
2016: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Нико Росберг, 3. Себастьян Феттель (позже был оштрафован, третьим стал Даниэль Риккардо)
18/22
Фотограф: Sutton Images
2017: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB13
19/22
2017: 1. Макс Ферстаппен, 2. Валттери Боттас, 3. Кими Райкконен
20/22
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
2018: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB14
21/22
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
2018: 1. Макс Ферстаппен, 2. Себастьян Феттель, 3. Кими Райкконен
22/22
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Местонахождение
|Автодром братьев Родригес
Все победители и призеры Гран При Мексики с 1986 года
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