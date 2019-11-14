Все победители и призеры Гран При Бразилии с 2000 года

* После гонки Култхард (на фото на втором месте) был дисквалифицирован за несоответствующее регламенту переднее крыло на его McLaren-Mercedes

2003: 1. Джанкарло Физикелла*, 2.Кими Райкконен, 3. Фернандо Алонсо**

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Фотограф: Brousseau Photo

*Изначально победителем был объявлен Кими Райкконен, однако позже итоги гонки были изменены, и первое место присудили Джанкарло Физикелле

Возврату подлежит. Семь случаев, когда у пилотов забирали трофеи

**Фернандо Алонсо пропустил церемонию награждения, потому что был отправлен в больницу в результате аварии, ставшей причиной досрочного завершения гонки