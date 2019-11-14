Все победители и призеры Гран При Бразилии с 2000 года
Перед стартом этапа Формулы 1 в Сан-Паулу Motorsport.com вспоминает всех победителей и призеров Гран При Бразилии на трассе «Интерлагос», начиная с 2000 года.
2000: Михаэль Шумахер, Ferrari F1-2000
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
2000: 1. Михаэль Шумахер, 2. Джанкарло Физикелла*, 3. Хайнц-Харальд Френтцен
Фотограф: LAT Images
* После гонки Култхард (на фото на втором месте) был дисквалифицирован за несоответствующее регламенту переднее крыло на его McLaren-Mercedes
2001: Дэвид Култхард, McLaren-Mercedes MP4-16
Фотограф: Brousseau Photo
2001: 1. Михаэль Шумахер, 2. Дэвид Култхард, 3. Ник Хайдфельд
Фотограф: Ferrari Media Center
2002: Михаэль Шумахер, Ferrari F2002
Фотограф: Ferrari Media Center
2002: 1. Михаэль Шумахер, 2. Ральф Шумахер, 3. Дэвид Култхард
Фотограф: Sutton Images
2003: Джанкарло Физикелла, Jordan-Ford EJ13
2003: 1. Джанкарло Физикелла*, 2.Кими Райкконен, 3. Фернандо Алонсо**
Фотограф: Brousseau Photo
*Изначально победителем был объявлен Кими Райкконен, однако позже итоги гонки были изменены, и первое место присудили Джанкарло Физикелле
Возврату подлежит. Семь случаев, когда у пилотов забирали трофеи
**Фернандо Алонсо пропустил церемонию награждения, потому что был отправлен в больницу в результате аварии, ставшей причиной досрочного завершения гонки
2004: Хуан-Пабло Монтойя, Williams-BMW FW26
Фотограф: BMW AG
2004: 1. Хуан-Пабло Монтойя, 2. Кими Райкконен, 3. Рубенс Баррикелло
Фотограф: BMW AG
2005: Хуан-Пабло Монтойя, McLaren-Mercedes MP4-20
Фотограф: McLaren
2005: 1. Хуан-Пабло Монтойя, 2. Кими Райкконен, 3. Фернандо Алонсо
Фотограф: Sutton Images
2006: Фелипе Масса, Ferrari 248 F1
Фотограф: Ferrari Media Center
2006: 1. Фелипе Масса, 2. Фернандо Алонсо, 3. Дженсон Баттон
Фотограф: Sutton Images
2007: Кими Райкконен, Ferrari F2007
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2007: 1. Кими Райкконен, 2. Фелипе Масса, 3. Фернандо Алонсо
Фотограф: LAT Images
2008: Фелипе Масса, Ferrari F2008
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
2008: 1. Фелипе Масса, 2. Фернандо Алонсо, 3. Кими Райкконен
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
2009: Марк Уэббер, Red Bull-Renault RB5
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
2009: 1. Марк Уэббер, 2. Роберт Кубица, 3. Льюис Хэмилтон
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
2010: Себастьян Феттель, Red Bull-Renault RB6
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
2010: 1. Себастьян Феттель, 2. Марк Уэббер, 3. Фернандо Алонсо
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
2011: Марк Уэббер, Red Bull-Renault RB7
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2011: 1. Марк Уэббер, 2. Себастьян Феттель, 3. Дженсон Баттон
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
2012: Дженсон Баттон, McLaren-Mercedes MP4-27
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
2012: 1. Дженсон Баттон, 2. Фернандо Алонсо, 3. Фелипе Масса
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
2013: Себастьян Феттель, Red Bull-Renault RB9
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2013: 1. Себастьян Феттель, 2. Марк Уэббер, 3. Фернандо Алонсо
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
2014: Нико Росберг, Mercedes F1 W05 Hybrid
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
2014: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Фелипе Масса
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
2015: Нико Росберг, Mercedes F1 W06 Hybrid
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
2015: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Себастьян Феттель
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2016: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W07 Hybrid
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
2016: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Нико Росберг, 3. Макс Ферстаппен
Фотограф: Mercedes AMG
2017: Себастьян Феттель, Ferrari SF70H
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2017: Себастьян Феттель, 2. Валттери Боттас, 3. Кими Райкконен
Фотограф: Sutton Images
2018: Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 W09
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
2018: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Макс Ферстаппен, 3. Кими Райкконен
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Местонахождение
|Интерлагос
|Пилоты
|Джанкарло Физикелла , Дженсон Баттон В Магазин , Хуан-Пабло Монтойя , Михаэль Шумахер В Магазин , Марк Уэббер , Дэвид Култхард , Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Фелипе Масса В Магазин , Нико Росберг В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Jordan
Все победители и призеры Гран При Бразилии с 2000 года
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