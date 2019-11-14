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Формула 1 / Гран При Бразилии / Самое интересное

Все победители и призеры Гран При Бразилии с 2000 года

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Все победители и призеры Гран При Бразилии с 2000 года
14 нояб. 2019 г., 19:27

Перед стартом этапа Формулы 1 в Сан-Паулу Motorsport.com вспоминает всех победителей и призеров Гран При Бразилии на трассе «Интерлагос», начиная с 2000 года.

Слайдер
Список

2000: Михаэль Шумахер, Ferrari F1-2000

2000: Михаэль Шумахер, Ferrari F1-2000
1/38

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2000: 1. Михаэль Шумахер, 2. Джанкарло Физикелла*, 3. Хайнц-Харальд Френтцен

2000: 1. Михаэль Шумахер, 2. Джанкарло Физикелла*, 3. Хайнц-Харальд Френтцен
2/38

Фотограф: LAT Images

* После гонки Култхард (на фото на втором месте) был дисквалифицирован за несоответствующее регламенту переднее крыло на его McLaren-Mercedes

2001: Дэвид Култхард, McLaren-Mercedes MP4-16

2001: Дэвид Култхард, McLaren-Mercedes MP4-16
3/38

Фотограф: Brousseau Photo

2001: 1. Михаэль Шумахер, 2. Дэвид Култхард, 3. Ник Хайдфельд

2001: 1. Михаэль Шумахер, 2. Дэвид Култхард, 3. Ник Хайдфельд
4/38

Фотограф: Ferrari Media Center

2002: Михаэль Шумахер, Ferrari F2002

2002: Михаэль Шумахер, Ferrari F2002
5/38

Фотограф: Ferrari Media Center

2002: 1. Михаэль Шумахер, 2. Ральф Шумахер, 3. Дэвид Култхард

2002: 1. Михаэль Шумахер, 2. Ральф Шумахер, 3. Дэвид Култхард
6/38

Фотограф: Sutton Images

2003: Джанкарло Физикелла, Jordan-Ford EJ13

2003: Джанкарло Физикелла, Jordan-Ford EJ13
7/38

2003: 1. Джанкарло Физикелла*, 2.Кими Райкконен, 3. Фернандо Алонсо**

2003: 1. Джанкарло Физикелла*, 2.Кими Райкконен, 3. Фернандо Алонсо**
8/38

Фотограф: Brousseau Photo

*Изначально победителем был объявлен Кими Райкконен, однако позже итоги гонки были изменены, и первое место присудили Джанкарло Физикелле

Возврату подлежит. Семь случаев, когда у пилотов забирали трофеи

**Фернандо Алонсо пропустил церемонию награждения, потому что был отправлен в больницу в результате аварии, ставшей причиной досрочного завершения гонки

2004: Хуан-Пабло Монтойя, Williams-BMW FW26

2004: Хуан-Пабло Монтойя, Williams-BMW FW26
9/38

Фотограф: BMW AG

2004: 1. Хуан-Пабло Монтойя, 2. Кими Райкконен, 3. Рубенс Баррикелло

2004: 1. Хуан-Пабло Монтойя, 2. Кими Райкконен, 3. Рубенс Баррикелло
10/38

Фотограф: BMW AG

2005: Хуан-Пабло Монтойя, McLaren-Mercedes MP4-20

2005: Хуан-Пабло Монтойя, McLaren-Mercedes MP4-20
11/38

Фотограф: McLaren

2005: 1. Хуан-Пабло Монтойя, 2. Кими Райкконен, 3. Фернандо Алонсо

2005: 1. Хуан-Пабло Монтойя, 2. Кими Райкконен, 3. Фернандо Алонсо
12/38

Фотограф: Sutton Images

2006: Фелипе Масса, Ferrari 248 F1

2006: Фелипе Масса, Ferrari 248 F1
13/38

Фотограф: Ferrari Media Center

2006: 1. Фелипе Масса, 2. Фернандо Алонсо, 3. Дженсон Баттон

2006: 1. Фелипе Масса, 2. Фернандо Алонсо, 3. Дженсон Баттон
14/38

Фотограф: Sutton Images

2007: Кими Райкконен, Ferrari F2007

2007: Кими Райкконен, Ferrari F2007
15/38

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2007: 1. Кими Райкконен, 2. Фелипе Масса, 3. Фернандо Алонсо

2007: 1. Кими Райкконен, 2. Фелипе Масса, 3. Фернандо Алонсо
16/38

Фотограф: LAT Images

2008: Фелипе Масса, Ferrari F2008

2008: Фелипе Масса, Ferrari F2008
17/38

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2008: 1. Фелипе Масса, 2. Фернандо Алонсо, 3. Кими Райкконен

2008: 1. Фелипе Масса, 2. Фернандо Алонсо, 3. Кими Райкконен
18/38

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2009: Марк Уэббер, Red Bull-Renault RB5

2009: Марк Уэббер, Red Bull-Renault RB5
19/38

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2009: 1. Марк Уэббер, 2. Роберт Кубица, 3. Льюис Хэмилтон

2009: 1. Марк Уэббер, 2. Роберт Кубица, 3. Льюис Хэмилтон
20/38

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2010: Себастьян Феттель, Red Bull-Renault RB6

2010: Себастьян Феттель, Red Bull-Renault RB6
21/38

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2010: 1. Себастьян Феттель, 2. Марк Уэббер, 3. Фернандо Алонсо

2010: 1. Себастьян Феттель, 2. Марк Уэббер, 3. Фернандо Алонсо
22/38

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2011: Марк Уэббер, Red Bull-Renault RB7

2011: Марк Уэббер, Red Bull-Renault RB7
23/38

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2011: 1. Марк Уэббер, 2. Себастьян Феттель, 3. Дженсон Баттон

2011: 1. Марк Уэббер, 2. Себастьян Феттель, 3. Дженсон Баттон
24/38

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2012: Дженсон Баттон, McLaren-Mercedes MP4-27

2012: Дженсон Баттон, McLaren-Mercedes MP4-27
25/38

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2012: 1. Дженсон Баттон, 2. Фернандо Алонсо, 3. Фелипе Масса

2012: 1. Дженсон Баттон, 2. Фернандо Алонсо, 3. Фелипе Масса
26/38

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2013: Себастьян Феттель, Red Bull-Renault RB9

2013: Себастьян Феттель, Red Bull-Renault RB9
27/38

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2013: 1. Себастьян Феттель, 2. Марк Уэббер, 3. Фернандо Алонсо

2013: 1. Себастьян Феттель, 2. Марк Уэббер, 3. Фернандо Алонсо
28/38

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2014: Нико Росберг, Mercedes F1 W05 Hybrid

2014: Нико Росберг, Mercedes F1 W05 Hybrid
29/38

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2014: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Фелипе Масса

2014: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Фелипе Масса
30/38

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2015: Нико Росберг, Mercedes F1 W06 Hybrid

2015: Нико Росберг, Mercedes F1 W06 Hybrid
31/38

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2015: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Себастьян Феттель

2015: 1. Нико Росберг, 2. Льюис Хэмилтон, 3. Себастьян Феттель
32/38

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2016: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W07 Hybrid

2016: Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W07 Hybrid
33/38

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2016: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Нико Росберг, 3. Макс Ферстаппен

2016: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Нико Росберг, 3. Макс Ферстаппен
34/38

Фотограф: Mercedes AMG

2017: Себастьян Феттель, Ferrari SF70H

2017: Себастьян Феттель, Ferrari SF70H
35/38

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2017: Себастьян Феттель, 2. Валттери Боттас, 3. Кими Райкконен

2017: Себастьян Феттель, 2. Валттери Боттас, 3. Кими Райкконен
36/38

Фотограф: Sutton Images

2018: Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 W09

2018: Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 W09
37/38

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2018: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Макс Ферстаппен, 3. Кими Райкконен

2018: 1. Льюис Хэмилтон, 2. Макс Ферстаппен, 3. Кими Райкконен
38/38

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Местонахождение Интерлагос
Пилоты Джанкарло Физикелла , Дженсон Баттон В Магазин , Хуан-Пабло Монтойя , Михаэль Шумахер В Магазин , Марк Уэббер , Дэвид Култхард , Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Фелипе Масса В Магазин , Нико Росберг В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Jordan

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
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14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
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вс 1 дек.
08:10
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