Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

Red Bull не так часто меняет пилотов и в 17-м сезоне за нее дебютирует лишь 12-й гонщик. Чтобы расставить всех предыдущих по местам, мы не использовали субъективных оценок и мнений: только число побед и средние очки, которые эти пилоты набирали на австрийских болидах.

Примечание: все очки были пересчитаны по нынешней системе без учета баллов за лучший круг

Рейтинг пилотов Red Bull с 2005-го по 2020-й годы: