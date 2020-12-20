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Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

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Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
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, редактор

Серхио Перес станет 12-м пилотом в истории Red Bull. В честь этого мы решили составить рейтинг успешности всех гонщиков команды

Red Bull не так часто меняет пилотов и в 17-м сезоне за нее дебютирует лишь 12-й гонщик. Чтобы расставить всех предыдущих по местам, мы не использовали субъективных оценок и мнений: только число побед и средние очки, которые эти пилоты набирали на австрийских болидах.

Примечание: все очки были пересчитаны по нынешней системе без учета баллов за лучший круг

Рейтинг пилотов Red Bull с 2005-го по 2020-й годы:

Роберт Дорнбос, 3 гонки, ни одного очка

Роберт Дорнбос, 3 гонки, ни одного очка
1/11

Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

Голландец получил свой шанс, заменив Кристиана Клина в трех последних этапах сезона-2006. Но не смог ничем впечатлить команду, и уже зимой был заменен

Витантонио Льюцци, 4 гонки, 1 очко в среднем за гонку

Витантонио Льюцци, 4 гонки, 1 очко в среднем за гонку
2/11

Фотограф: Red Bull Racing

Итальянец провел за быков четыре этапа в 2005 году, чередуясь с Кристианом Клином. Однако, большого впечатления не произвел и на следующий сезон был отправлен в Toro Rosso. В топ-10 Витантонио на Red Bull заехал лишь раз

Кристиан Клин, 28 гонок, 2 очка в среднем за гонку

Кристиан Клин, 28 гонок, 2 очка в среднем за гонку
3/11

Фотограф: Red Bull Racing

В отличие от предыдущих участников списка, австриец Клин провел за Red Bull два, пусть и неполных сезона. Его высшим достижением стало пятое место на Гран При Китая-2005

Пьер Гасли, 12 гонок, 5 очков в среднем за гонку

Пьер Гасли, 12 гонок, 5 очков в среднем за гонку
4/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На Red Bull пришелся худший отрезок в пока трехлетней карьере француза в Ф1. Удивительным образом за старшую команду Пьер ездил хуже, чем за младшую, и ни разу не забрался выше четвертого места

Дэвид Култхард, 71 гонка, 2 подиума, 3 очка в среднем за гонку

Дэвид Култхард, 71 гонка, 2 подиума, 3 очка в среднем за гонку
5/11

Фотограф: Getty Images

Столь низкое положение шотландца в рейтинге вызвано лишь временем, когда он выступал за Red Bull. На деле, ветеран Дэвид был единственным, кто приносил команде какие-то успехи в середине нулевых. На счету Култхард первые очки и первый подиум Red Bull в Ф1. Наверняка была бы и первая победа, если бы машина позволяла

Даниил Квят, 21 гонка, 2 подиума, 6 очков в среднем за гонку

Даниил Квят, 21 гонка, 2 подиума, 6 очков в среднем за гонку
6/11

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Как и Култхарду, россиянину во многом не повезло со временем выступления за Red Bull. Его единственный полноценный сезон был для Red Bull худшим с 2008 года, а когда машина стала лучше в 2016 году, Даниилу довелось провести лишь три гонки.

Тем не менее, россиянин успел завоевать с австрийской командой пару подиумов и выиграл свою единственную внутреннюю дуэль.

Алекс Элбон, 26 гонок, 2 подиума, 7 очков в среднем за гонку

Алекс Элбон, 26 гонок, 2 подиума, 7 очков в среднем за гонку
7/11

Фотограф: FIA

Последний, на данный момент, уволенный из Red Bull пилот совсем на чуть-чуть смог опередить Квята в рейтинге успешности. На счету Алекса тоже полтора сезона и два подиума, но чуть больше гонок и немного больше очков.

Правда, в отличие от Квята, Элбон имел достаточно шансов на успех: машина позволяла многое, но таец мало чего от нее добился.

Марк Уэббер, 129 гонок, 9 побед, 41 подиум, 9 очков в среднем за гонку

Марк Уэббер, 129 гонок, 9 побед, 41 подиум, 9 очков в среднем за гонку
8/11

Фотограф: Sutton Images

Возможно, самый несчастный пилот в истории Red Bull. Марк застал лучшую эпоху команды и провел за нее больше всех гонок в истории, но суперзвездой так и не стал. Пожалуй, его карьеру определил Гран При Абу-Даби-2010, где Уэббер мог забирать чемпионский титул, но проиграл партнеру по команде. После этого австралиец стал вторым номером и часто стоял на подиуме, но уже почти не побеждал.

Даниэль Риккардо, 100 гонок, 7 побед, 29 подиумов, 10 очков в среднем за гонку

Даниэль Риккардо, 100 гонок, 7 побед, 29 подиумов, 10 очков в среднем за гонку
9/11

Фотограф: Sutton Images

Дэн пришел в Red Bull на смену Уэбберу и в первый же год сделал то, чего не удалось соотечественнику: побил Феттеля. Правда, большого счастья Риккардо это не принесло. Себ тут же покинул команду, а его сменил Квят, которому Даниэль проиграл. Затем вместо Квята пришел Ферстаппен и вообще вытеснил австралийца из команды. 

Побед у Риккардо гораздо меньше, чем предполагал его талант. Он смог вытеснить из Red Bull старую гвардию, но не стал лидером гвардии новой.

Макс Ферстаппен, 96 гонок, 10 побед, 42 подиума, 11 очков в среднем за гонку

Макс Ферстаппен, 96 гонок, 10 побед, 42 подиума, 11 очков в среднем за гонку
10/11

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Если Риккардо вытеснил Феттеля из команды, то Ферстаппен должен был занять его место золотого мальчика. Но не вышло. По крайней мере, пока. 

В Red Bull надеялись именно с Максом вернуться к титулам, ждали, что голландец побьет рекорд Себастьяна и станет самым молодым чемпионом в истории Ф1. Второго уже точно не удастся, первого пока достичь не получилось. Получится ли? Пока непонятно. Возможно, Ферстаппен самый талантливый пилот в истории Red Bull. Но до статуса самого успешного ему еще очень далеко. 

Себастьян Феттель, 113 гонок, 38 побед, 65 подиумов, 4 титула, 15 очков в среднем за гонку

Себастьян Феттель, 113 гонок, 38 побед, 65 подиумов, 4 титула, 15 очков в среднем за гонку
11/11

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Себастьян был первым победителем гонки в истории Red Bull и пока единственным, кто приносил команде титулы. Он также лидирует по числу подиумов и среднем количеству очков за гонку в истории австрийского коллектива. По большому счету, Феттель и есть Red Bull: всех главных достижений этот дуэт добьется вместе, и если бы история команды закончилась сейчас, ее бы вспоминали именно по тому немецкому парню с отставленным указательным пальцем.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марк Уэббер , Дэвид Култхард , Роберт Дорнбос , Витантонио Льюцци , Кристиан Клин , Себастьян Феттель , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Пьер Гасли , Даниэль Риккардо , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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