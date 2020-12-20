Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Серхио Перес станет 12-м пилотом в истории Red Bull. В честь этого мы решили составить рейтинг успешности всех гонщиков команды
Red Bull не так часто меняет пилотов и в 17-м сезоне за нее дебютирует лишь 12-й гонщик. Чтобы расставить всех предыдущих по местам, мы не использовали субъективных оценок и мнений: только число побед и средние очки, которые эти пилоты набирали на австрийских болидах.
Примечание: все очки были пересчитаны по нынешней системе без учета баллов за лучший круг
Рейтинг пилотов Red Bull с 2005-го по 2020-й годы:
Роберт Дорнбос, 3 гонки, ни одного очка
Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH
Витантонио Льюцци, 4 гонки, 1 очко в среднем за гонку
Фотограф: Red Bull Racing
Кристиан Клин, 28 гонок, 2 очка в среднем за гонку
Фотограф: Red Bull Racing
Пьер Гасли, 12 гонок, 5 очков в среднем за гонку
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Дэвид Култхард, 71 гонка, 2 подиума, 3 очка в среднем за гонку
Фотограф: Getty Images
Даниил Квят, 21 гонка, 2 подиума, 6 очков в среднем за гонку
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Как и Култхарду, россиянину во многом не повезло со временем выступления за Red Bull. Его единственный полноценный сезон был для Red Bull худшим с 2008 года, а когда машина стала лучше в 2016 году, Даниилу довелось провести лишь три гонки.
Тем не менее, россиянин успел завоевать с австрийской командой пару подиумов и выиграл свою единственную внутреннюю дуэль.
Алекс Элбон, 26 гонок, 2 подиума, 7 очков в среднем за гонку
Фотограф: FIA
Последний, на данный момент, уволенный из Red Bull пилот совсем на чуть-чуть смог опередить Квята в рейтинге успешности. На счету Алекса тоже полтора сезона и два подиума, но чуть больше гонок и немного больше очков.
Правда, в отличие от Квята, Элбон имел достаточно шансов на успех: машина позволяла многое, но таец мало чего от нее добился.
Марк Уэббер, 129 гонок, 9 побед, 41 подиум, 9 очков в среднем за гонку
Фотограф: Sutton Images
Возможно, самый несчастный пилот в истории Red Bull. Марк застал лучшую эпоху команды и провел за нее больше всех гонок в истории, но суперзвездой так и не стал. Пожалуй, его карьеру определил Гран При Абу-Даби-2010, где Уэббер мог забирать чемпионский титул, но проиграл партнеру по команде. После этого австралиец стал вторым номером и часто стоял на подиуме, но уже почти не побеждал.
Даниэль Риккардо, 100 гонок, 7 побед, 29 подиумов, 10 очков в среднем за гонку
Фотограф: Sutton Images
Дэн пришел в Red Bull на смену Уэбберу и в первый же год сделал то, чего не удалось соотечественнику: побил Феттеля. Правда, большого счастья Риккардо это не принесло. Себ тут же покинул команду, а его сменил Квят, которому Даниэль проиграл. Затем вместо Квята пришел Ферстаппен и вообще вытеснил австралийца из команды.
Побед у Риккардо гораздо меньше, чем предполагал его талант. Он смог вытеснить из Red Bull старую гвардию, но не стал лидером гвардии новой.
Макс Ферстаппен, 96 гонок, 10 побед, 42 подиума, 11 очков в среднем за гонку
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Если Риккардо вытеснил Феттеля из команды, то Ферстаппен должен был занять его место золотого мальчика. Но не вышло. По крайней мере, пока.
В Red Bull надеялись именно с Максом вернуться к титулам, ждали, что голландец побьет рекорд Себастьяна и станет самым молодым чемпионом в истории Ф1. Второго уже точно не удастся, первого пока достичь не получилось. Получится ли? Пока непонятно. Возможно, Ферстаппен самый талантливый пилот в истории Red Bull. Но до статуса самого успешного ему еще очень далеко.
Себастьян Феттель, 113 гонок, 38 побед, 65 подиумов, 4 титула, 15 очков в среднем за гонку
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Себастьян был первым победителем гонки в истории Red Bull и пока единственным, кто приносил команде титулы. Он также лидирует по числу подиумов и среднем количеству очков за гонку в истории австрийского коллектива. По большому счету, Феттель и есть Red Bull: всех главных достижений этот дуэт добьется вместе, и если бы история команды закончилась сейчас, ее бы вспоминали именно по тому немецкому парню с отставленным указательным пальцем.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Марк Уэббер , Дэвид Култхард , Роберт Дорнбос , Витантонио Льюцци , Кристиан Клин , Себастьян Феттель , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Пьер Гасли , Даниэль Риккардо , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин