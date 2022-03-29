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Во время второго сегмента квалификации Формулы 1 в Саудовской Аравии гонщик Haas Мик Шумахер ошибся в одном из поворотов и на высокой скорости влетел в стену. К счастью, сам пилот не пострадал: немца отправили на вертолете для дополнительных проверок в больницу, откуда он в скором времени был выписан и доставлен в отель.

Болиду, на котором Мик попал в аварию, повезло намного меньше. Последующее обследование машины подтвердило, что практически ничего не уцелело. Глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал о полученных повреждениях: «Шасси само по себе не сломано: да, с боков оно повреждено, но эти части можно заменить. Очевидно, нам нужно как следует проверить это шасси, но, честно говоря, похоже, что не все так уж плохо. В Ferrari сказали, что двигатель и батарея тоже в порядке. Но тогда все остальное сломано!

Думаю, это будет довольно дорого нам стоить, потому что вся подвеска, кроме передней левой, не подлежит больше использованию. Все остальное – лишь карбоновая пыль. Я не знаю точных цифр – все кузовные панели сломались. Так что, думаю, вместе с коробкой передач цена будет где-то от 500 000 до 1 млн. долларов».

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