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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

«Все остальное – лишь карбоновая пыль». Haas оценила аварию Шумахера

Глава команды Гюнтер Штайнер отметил, что уцелели только шасси и двигатель

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
«Все остальное – лишь карбоновая пыль». Haas оценила аварию Шумахера
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Во время второго сегмента квалификации Формулы 1 в Саудовской Аравии гонщик Haas Мик Шумахер ошибся в одном из поворотов и на высокой скорости влетел в стену. К счастью, сам пилот не пострадал: немца отправили на вертолете для дополнительных проверок в больницу, откуда он в скором времени был выписан и доставлен в отель.

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Болиду, на котором Мик попал в аварию, повезло намного меньше. Последующее обследование машины подтвердило, что практически ничего не уцелело. Глава Haas Гюнтер Штайнер рассказал о полученных повреждениях: «Шасси само по себе не сломано: да, с боков оно повреждено, но эти части можно заменить. Очевидно, нам нужно как следует проверить это шасси, но, честно говоря, похоже, что не все так уж плохо. В Ferrari сказали, что двигатель и батарея тоже в порядке. Но тогда все остальное сломано!

Думаю, это будет довольно дорого нам стоить, потому что вся подвеска, кроме передней левой, не подлежит больше использованию. Все остальное – лишь карбоновая пыль. Я не знаю точных цифр – все кузовные панели сломались. Так что, думаю, вместе с коробкой передач цена будет где-то от 500 000 до 1 млн. долларов».

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