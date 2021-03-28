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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

«Все очень просто. Я совершил ошибку». Мазепин о вылете на старте гонки

Автор:
, Главный редактор

Россиянин в первых поворотах избежал возможного контакта с напарником – но поскользнулся на поребрике

«Все очень просто. Я совершил ошибку». Мазепин о вылете на старте гонки

Никита Мазепин признал свою вину в инциденте на старте Гран При Бахрейне, из-за которой россиянин смог проехать лишь три поворота в своей первой гонке в Формуле 1.

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«Все очень просто. Я совершил ошибку, – сказал пилот по возвращении в паддок. – Шины были холодными, а я был слишком агрессивен с газом – шины не смогли сохранить сцепление с покрытием, и все закончилось вылетом. Это на сто процентов моя ошибка, и я очень сожалею о ней.

Старт прошел неплохо. В первом повороте я ушел на внешний радиус, который во 2-м повороте выводил на внутреннюю траекторию. Мик в этот момент был очень близко – и я был сконцентрирован на том, чтобы все прошло нормально, на том, чтобы избежать контакта. Но когда машину занесло, уже не было никакой возможности ее отловить.

Я очень зол на себя – в том числе потому, что команда сегодня заслуживала большего. В жизни бывают подъемы и провалы. Сегодня – день одного из самых тяжелых провалов».

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Фото: Andy Hone / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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