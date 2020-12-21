«Машке вон двенадцатый айфон Phone подарили, а ты мне – только одиннадцатый!» – что вы подумаете, случайно услышав такую претензию в адрес отца, мужа или молодого человека? Предполагаю, что в голове у более начитанных людей всплывет в голове слово «мещанство» – а привыкшие к более экспрессивным формулировкам решат, что «оборзела вконец».

Между тем не один и не два российских журналиста на прошлой неделе нашли время обстоятельно проанализировать, какие прощальные подарки достались в Абу-Даби гонщикам, покинувшим команды Ф1 по окончании сезона. Грожану и Магнуссену – рули от болидов (по 1 шт.), Феттелю – специально изготовленный кубок (1 шт.), Сайнсу – задний обтекатель (1 шт.) с автографами сотрудников команды (около 50 шт.)… А Даниилу Квяту, мол, только комплименты в соцсетях – да и то сдержанные и запоздалые: сначала все отфонтанировали позитивом по случаю повышения Юки Цуноды.

Кевин Магнуссен и Гюнтер Штайнер с тем самым подаренным рулем Фото: Andy Hone / Motorsport Images

И понеслись от весьма уважаемых людей в направлении AlphaTauri и Red Bull неудовлетворенные эпитеты: «некрасиво», «негусто», «невнятно», «жиденько», «неубедительно», «формально»…

Понятно, что все эти сотрясания воздуха на дальнейшие поступки господ Тоста и Марко повлияют чуть меньше чем никак. Понятно, что вряд ли в будущем кто-то из талантливых пилотов откажется вписаться в программу Red Bull на основании того, что там прощальные подарки плохие, а кто-то в Москве назвал систему «Быков» токсичной. Понятно, что сам Даниил любые сувениры променяет на нормальный контракт (пусть и вне Ф1) с нормальной зарплатой… Непонятными остались лишь причины такой «холодности» и «формальности».

Привыкли, что никуда не денется

На поверхности – разница между Даниилом и все перечисленными выше гонщиками. Ведь и Грожан с Магнуссеном, и Риккардо с Сайнсом, и тем более Феттель – можно сказать, самостоятельные боевые единицы.

Вспомните карьеру того же датчанина. Суперзвездой Кевин никогда не был, но и при получении неприятных новостей от очередной команды не терялся. Оказался лишним в McLaren – нашел место в Renault, не пришелся ко двору французам – пригодился Haas, лишился места в Ф1 – тут же пристроился в американские гонки… Конечно, не стоит забывать, что у отца Кевина, экс-пилота Ф1 Яна Магнуссена, есть обширные связи в мировом автоспорте. Но 6 сезонов в чемпионате мира, которыми (вполне заслуженно) гордится Квят – не такой уж маленький срок для обрастания подобными связями. Тот же Магнуссен-старший в чемпионате мира провел всего полтора года…

Даниил же как подключился к системе Red Bull во времена выступлений в картинге, так и оставался в ней до последних дней карьеры в Ф1 (с коротким перерывом на работу на симуляторе в Ferrari). Осуждать его за это трудно – но факт остается фактом: в роли участника чемпионата мира россиянин никому, кроме считающегося злобным доктора Марко, не понадобился. А 112 Гран При в составе Toro Rosso, Red Bull и AlphaTauri – подарок, с которым не сравнятся никакие б/у рули и самодельные кубки.

Даниил Квят во время выступлений в турнире GP3, из которого он напрямую попал в Ф1 Фото: GP3 Series Media Service

Впрочем, при всей демоничности образа доктора Марко трудно представить, как он отводит в сторонку Франца Тоста и, сдвинув брови, требует: «Чтобы никаких подарков Квяту!» Да и наш обозреватель Олег Карпов, регулярно бывающий в паддоке и неплохо знакомый с главными фигурантами истории, считает, что ровным счетом ничего некрасивого за последнюю неделю не произошло. В конце концов, длящееся больше десяти лет сотрудничество Даниила и Red Bull – это вам не пара сезонов Риккардо в Renault: кто знает – может, у пилота дома целая комната забита сувенирами из Фаэнцы, где квартирует AlphaTauri?

Но, читая «обиды» журналистов на «Быков», можно задуматься и над другим вопросом: насколько «тепл» и «неформален» сам Даниил?

Ни команде душу согреть, ни прессу повеселить

В прошлые выходные Феттель на круге почета после финиша пел Ferrari песенку. Да, читая по бумажке – но ведь сам написал на мотив челентановского хита посвященные Скудерии стихи на итальянском! А потом еще и пива механикам принес.

Норрис (он пока никуда не уходит, но явно и его будут провожать весьма душевно) в прошлом году украсил шлем портретом инженера, которого из команды Ф1 отправили в IndyCar. С ходу не приходит в голову ничего подобного о Риккардо – но сам Марко сравнительно недавно признал, что в боксах Red Bull до сих пор искренне скучают по австралийцу. Делал ли Квят нечто подобное? Мы в редакции вспоминали-вспоминали – да так в итоге и не вспомнили.

«Негусто», «жиденько», «формально»? Так это ведь один в один характеристика типового интервью Квята в конце очередного дня гоночного уик-энда. Сложно говорить за все гоночные сайты, но в нашей редакции сетования на бессодержательность и безэмоциональность высказываний Квята были практически обязательной составляющей любого Гран При.

Конечно, опутанная корпоративными стандартами и гипер-политкорректная Формула 1 – не то место, где можно свободно говорить что думаешь. Но ведь в паддоке есть немало гонщиков, у которых получается и окружающих веселить, и имеющуюся грань не переходить. Взять того же Риккардо: каждый уик-энд – то комический эпизод, то яркое сравнение, то редкая австралийская идиома, поиск значения которой в словарях становится отдельным развлечением. Шесть пицц за вечер, мотор по кличке Пони, пчелиные гениталии – причем этот карнавал не мешает Даниэлю ездить по-настоящему быстро, быть востребованным командами и рубить по 30 миллионов в год.

Фото: Renault Sport

Опять же, никто не требует от пилота быть именно комиком. Болельщиков (ибо журналисты тут не более чем передаточное звено) интересует почти все – от тонкостей поведения болида в 12-м повороте трассы Абу-Даби до названия книги, которую пилот читал перед сном. Но интервью Даниила – словно коридор со множеством накрепко закрытых дверей. На одной написано «секрет фирмы», на другой – «это личное», на третьей – «гонки вне политики»... И если вы зададите Квяту 100 по-настоящему интересных вопросов, думаю, ответы на 97-98 так из-за этих дверей и не покажутся.

Стоит, впрочем, признать, что Даниил просто расцвел во время многочисленных прямых эфиров, которые в больших количествах организовывались весной и в начале лета. Мы узнали, что его любимым городом в России является (внезапно!) Великий Новгород, что в плейлисте у него Газманов и Тальков, что перед сном он читает книжку, написанную римским императором (сам я, например, люблю историю – но на Марка нашего Аврелия пока не нашел сил замахнуться)… Однако начался сезон – и снова все встало на привычные унылые рельсы.

В твитере Даниила – типовые фотографии и не менее типовые цитаты ни о чем. И там, к примеру, не нашлось места упоминанию о девушке, в рамках конкурса нарисовавшей дизайн шлем Даниила для Гран При России – хотя расцветка была явно не провальной и самому пилоту вроде как понравилась. И в дни сочинской гонки москвичка Мария Перелешина заслужила свои пять минут славы – точно так же как Даниил заслужил пару теплых слов от AlphaTauri на этой неделе.

Публика как побочный эффект

Перечислять другие аналогичные «прегрешения» гонщика и составлять список вопросов, на которые за последние годы не ответил или ответил для галочки Даниил, нет ни малейшего желания – в конце концов, я Квяту не начальник и не PR-консультант. Но складывается устойчивое ощущение, что россиянин разделяет в целом популярную среди гонщиков самых разных уровней парадигму.

В этой парадигме пилот в целом не имеет ничего против журналистов и болельщиков – но в идеале и те, и другие должны находиться за пределами паддока, а с гонщиком контактировать только по желанию самого гонщика (которое появляется примерно так никогда). На словах, конечно, такие спортсмены ценят любую поддержку и хранят образ каждого болельщика у себя в сердце – но подсознательно контакты с прессой и зрителями воспринимаются ими как не слишком сильно раздражающее – но все же раздражающее явление. Примерно как нападавший на машину снег. Которым порой даже любуются – но только если он нападал на чужую машину. Обычно же с фактом его периодического появления на стеклах и крыше мирятся – и уж точно никто не будет от нечего делать обкидывать снегом свой автомобиль.

Можно, конечно, оставаться кумиром фанатов, даже если во время интервью ты бурчишь нечто малопонятное. Но для этого надо быть Райкконеном (надпись на плакате: «Кими, по пиву после гонки? – Нуууу, окей»). Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Попытаетесь объяснить такому гонщику, что без болельщиков у него не будет ни машины с тысячесильным мотором, ни квартиры в Монако – он не будет спорить (если он, конечно, не Никита Мазепин – но и тому вряд ли будет интересно, если в Ф1 останутся только он сам, Стролл и Латифи). Приведете в пример соревнования, которые могут существовать и без зрителей – он подтвердит, что выступления в турнире под названием GT World Challenge Europe не являются его мечтой. Он даже согласится с мыслью, что болельщики в Ф1 должны быть за главного. Но когда лишний раз выпадет случайная, отсутствующая в утвержденном графике возможность пообщаться со зрителями – скорее всего, резко вспомнит о том, что именно сейчас надо заняться крайне важным для команды делом. Поковыряться в носу, к примеру.

Конечно, не мне указывать профессиональному гонщику, что ему делать. Действия пилота определяются условиями контракта и распоряжениями руководства – и, думаю, по ходу своей карьеры Даниил чаще многих своих соперников пользовался этой логикой (в том смысле, что не обязан делать те или иные вещи чаще чем требует начальство). Что ж, условиями контракта прощальные подарки, видимо, не предусмотрены – и по поводу приятных жестов со стороны команды ее руководство не распорядилось. Какие претензии?