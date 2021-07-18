Все новые шлемы пилотов Ф1 к гонке в Сильверстоуне

Сразу 6 пилотов Формулы 1 привезли на Гран При Великобритании, который проходит в эти выходные, шлемы с новой или в разной степени измененной расцветкой.

В частности, дизайн головного убора изменил действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Автором новой расцветки стал Мэд Дог Джонс, известный современный художник из Канады. Какой-то одной темы у дизайна нет: к примеру, там нашлось место и названиям поворотов трассы в Сильверстоуне, и символике движения Black Lives Matters, и пиктограмме вторичной переработки.

Льюис Хэмилтон 1 / 3 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Льюис Хэмилтон 2 / 3 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Льюис Хэмилтон 3 / 3 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Главный фанат спецрасцветок Ландо Норрис украсил головной убор благодарностями в адрес врачей и волонтеров, которые последние полтора года проводят на переднем крае борьбы с коронавирусом. Авторами надписей были простые британцы, которые в течение нескольких недель оставляли свои благодарности на официальном сайте гонщика.

После окончания Гран При головной убор планируется продать с аукциона – вырученные при этом деньги, как нетрудно догадаться, пойдут на благотворительность.

Примечательно, что британец второй год подряд использовал на шлеме для домашнего Гран При надписи, сделанные от руки. Год назад пилот McLaren объявил специальный конкурс и предложил болельщикам присылать придуманные ими расцветки. В итоге победителем стала 6-летняя девушка и ее «дизайн», сделанный цветными карандашами.

Другие пилоты использовали для своих шлемов более традиционные идеи. К примеру, на головном уборе Джорджа Расселла появились классические британские образы: Биг Бен, Тауэрский мост и телефонная будка ярко-красного цвета.

Британский Гран При стал домашним и для большинства команд Формулы 1. В том числе для команды Haas: она выступает по американской лицензии, и ее штаб-квартира находится в США – однако центром активности, связанной с выступлениями в чемпионате мира, является база в британском городке Банбери. Поэтому обновленный дизайн шлема Мика Шумахера был посвящен как раз команде. Красный цвет немецкого флага флаги сделан оранжевым – совпадающим по оттенку с логотипом Haas. И на ставшем оранжевым поле можно разглядеть фамилии всех сотрудников команды.

Шарль Леклер также посвятил свой шлем команде – точнее, ее истории. На «макушке» появилось напоминание, что первую победу на этапах чемпионата мира Ф1 итальянская команда одержала именно в Сильверстоуне. Причем произошло это ровно 70 лет назад. Тогда первым линию финиша пересек аргентинец Хосе Фройлан Гонсалес на Ferrari 375.

Шарль Леклер, Ferrari 1 / 3 Фотограф: Шарль Леклер Шлем Шарля Леклера 2 / 3 Фотограф: Шарль Леклер Шлем Шарля Леклера 3 / 3 Фотограф: Шарль Леклер

О еще одном пилоте (и тоже аргентинце), в прошлом выступавшем за Ferrari, вспомнил и Себастьян Феттель – хотя немец уже несколько месяцев как покинул ряды итальянского коллектива. На шлеме пилота можно увидеть надпись «Прощай, Карлос» – в память о вице-чемпионе 2021 года Карлосе Рейтемане, ушедшем из жизни вскоре после предыдущего Гран При Австрии.

Фото: Sebastian Vettel