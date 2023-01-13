«Все может быть плохо». Грожан предсказал конфликт Гасли и Окона
Французский гонщик предупредил Alpine, что старая вражда между Пьером и Эстебаном может вспыхнуть с новой силой
История взаимоотношений двух пилотов хорошо известна поклонникам Ф1: Пьер Гасли и Эстебан Окон жили по соседству и в детстве были закадычными друзьями. Они вместе гонялись в картинге и сообща проводили свободное время.
Но по мере того, как уровень соперничества между мальчишками рос, борьба за место на вершине пьедестала превратила прежнюю дружбу в настоящую вражду – они несколько лет не говорили друг другу ни слова.
В 2023 году двум французам впервые предстоит выступать в роли напарников по команде Ф1 – они поедут за Alpine. Оба уверяют, что давно забыли прежние обиды и готовы сотрудничать в интересах команды.
Однако их соотечественник Ромен Грожан вовсе не уверен, что огонь потухшего было пламени не вспыхнет вновь.
«Все может пойти плохо, – объяснил Ромен на своем YouTube-канале. – Не стану вас обманывать, действительно плохо. Каждый из гонщиков хочет, чтобы именно он делал главную работу для французской команды. Так что все может пойти не по плану».
Он продолжил: «Впрочем, возможно, что у них все получится. Да, эти парни не были лучшими друзьями, но с тех пор оба серьезно повзрослели.
Оба уже выигрывали гонки, каждый по одной. Если им удастся найти общий язык и наладить совместную работу, это может стать крутой историей для Alpine. Мне бы очень этого хотелось».
Грожан добавил, что многое будет зависеть от действий главы команды Отмара Сафнауэра.
«Ему нужно будет внимательно следить, как развиваются отношения между гонщиками, – объяснил призер десяти Гран При. – Если начнется битва двух эго за звание лучшего француза в пелотоне, это может все испортить».
Боттас: В Mercedes я чувствовал, что веселиться стыдно
Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана
Самое важное:
Red Bull избрала странную дату для презентации машины 2023 года
Red Bull избрала странную дату для презентации машины 2023 года Red Bull избрала странную дату для презентации машины 2023 года
Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes
Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes Воулз пообещал не превращать Williams в мини-Mercedes
Как McLaren стала лучшей в Ф1 по пит-стопам? Ее глава объяснил
Как McLaren стала лучшей в Ф1 по пит-стопам? Ее глава объяснил Как McLaren стала лучшей в Ф1 по пит-стопам? Ее глава объяснил
Новым боссом Williams стал глава тактического штаба Mercedes
Новым боссом Williams стал глава тактического штаба Mercedes Новым боссом Williams стал глава тактического штаба Mercedes
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.