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«Все может быть плохо». Грожан предсказал конфликт Гасли и Окона

Французский гонщик предупредил Alpine, что старая вражда между Пьером и Эстебаном может вспыхнуть с новой силой

Александр Кабановский
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«Все может быть плохо». Грожан предсказал конфликт Гасли и Окона
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История взаимоотношений двух пилотов хорошо известна поклонникам Ф1: Пьер Гасли и Эстебан Окон жили по соседству и в детстве были закадычными друзьями. Они вместе гонялись в картинге и сообща проводили свободное время. 

Но по мере того, как уровень соперничества между мальчишками рос, борьба за место на вершине пьедестала превратила прежнюю дружбу в настоящую вражду – они несколько лет не говорили друг другу ни слова. 

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В 2023 году двум французам впервые предстоит выступать в роли напарников по команде Ф1 – они поедут за Alpine. Оба уверяют, что давно забыли прежние обиды и готовы сотрудничать в интересах команды. 

Однако их соотечественник Ромен Грожан вовсе не уверен, что огонь потухшего было пламени не вспыхнет вновь. 

«Все может пойти плохо, – объяснил Ромен на своем YouTube-канале. – Не стану вас обманывать, действительно плохо. Каждый из гонщиков хочет, чтобы именно он делал главную работу для французской команды. Так что все может пойти не по плану». 

Он продолжил: «Впрочем, возможно, что у них все получится. Да, эти парни не были лучшими друзьями, но с тех пор оба серьезно повзрослели. 

Оба уже выигрывали гонки, каждый по одной. Если им удастся найти общий язык и наладить совместную работу, это может стать крутой историей для Alpine. Мне бы очень этого хотелось». 

Грожан добавил, что многое будет зависеть от действий главы команды Отмара Сафнауэра. 

«Ему нужно будет внимательно следить, как развиваются отношения между гонщиками, – объяснил призер десяти Гран При. – Если начнется битва двух эго за звание лучшего француза в пелотоне, это может все испортить».

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