Все машины попадают сюда. Что происходит с техникой Ф1 после завершения сезона?

После того, как воскресным вечером в Абу-Даби смолкли залпы фейерверков и развеялся дым от праздничных пробуксовок Макса Ферстаппена, сезон 2023 года еще рано было считать законченным. Команды на пару дней задержались на «Яс-Марине», чтобы провести тесты. Но когда завершились и они, все гоночные машины Ф1 разом превратились из дорогого и высокотехнологичного спортивного инвентаря в антиквариат – или, если угодно, винтаж.

Каждая команда сама решает, что делать с утратившей актуальность техникой. Но обычно ее сохраняют с большой заботой, как частичку истории. А некоторые даже сформировали у себя «Департамент наследия», который представляет из себя нечто среднее между складом и музеем.

В Mercedes, когда завершается очередной сезон, запускается стандартная процедура. «После окончания чемпионата все машины привозят к нам», – рассказал старший механик "Наследия" Алекс Тулуз.

После этого каждое шасси разбирают на детали, и которые одну за другой заносят в электронную программу учета. При этом важно указать, является ли элемент исправным и существует ли возможность использовать его в дальнейшем с какими-либо усовершенствованиями. Если нет – он официально объявляется ненужным.

«Самое главное для нас – эффективность, – продолжил Тулуз. Как оказалось, в складском деле под эффективностью понимают совсем не то же самое, что в гонках. – Мы должны размещать максимум возможного в любом доступном пространстве».

Разумеется, просто рассовать детали по полкам мало. Важно контролировать, что и где находится. «От целых шасси и до последнего болта, мы отслеживаем путь всего, что к нам попадает», – с гордостью добавил Алекс.

В Mercedes существует собственная теория о том, что лучший способ хранения старых машин – это их периодическое использование в заездах. И вся техника, которая хранится в Брэкли в собранном виде, как минимум раз год покидает тесные складские стены и выезжает на трассу. Это позволяет избежать выхода из строя внутренних элементов.

За этим следует ежегодное техническое обслуживание – между прочим, по тому же регламенту, что и в гоночной бригаде. Оно позволяет содержать архив в безупречном состоянии. В Mercedes уверены, что даже машины, сданные на хранение десять лет назад, в любой момент готовы к использованию по прямому назначению.

Фото: Mercedes AMG Колесные гайки Mercedes F1 в запаснике команды

Этот подход особенно ценен, когда надо организовать какое-то гоночное шоу. Например, минувшим летом Мик Шумахер проехал на серебристой W02 – на такой когда-то выступал его отец Михаэль – в рамках «Фестиваля скорости» в Гудвуде.

Некоторые команды активно задействуют старую технику в частных тестах, которые никак не ограничены регламентом Ф1. До смены регламента запрет касался машин моложе трех лет, после перехода на шасси с граунд-эффектом – моложе двух. Эту практику регулярно используют McLaren, Ferrari и Alpine.

Что до Mercedes, то департамент наследия команды начал работу в 2016-м, но отмечает за все машины, произведенные в Брэкли с того момента, когда немецкий концерн выкупил чемпионскую команду Brawn: коллекцию открывают W01 из сезона-2010, а недавно ее пополнили свеженькие W14.

«Мы понимаем, как важно сохранять память и достижения каждого сезона, – объяснил Алекс Тулуз. – Именно поэтому с таким вниманием относимся к своей коллекции. Она также включает призовые кубки, комбинезоны, шлемы, даже архивные документы – чертежи и схемы сборки.

Это не просто собрание объектов, но живое свидетельство той страсти и преданности, которую испытывают все в команде. И задача нашего департамента – не только сохранять историю, но и напоминать, чтобы ее никогда не забывали».

За 14 сезонов после возвращения в Ф1 команда Mercedes выиграла 116 Гран При, ее пилоты 129 раз стартовали с поула и 96 раз показывали лучшее время круга в гонке. Льюис Хэмилтон и Нико Росберг завоевали семь титулов в личном зачете, а Кубок конструкторов доставался немецкому производителю восемь лет подряд: с 2014 по 2021-й.