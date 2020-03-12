Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика

Команда Mercedes (Германия) 1 / 30 Фотограф: Mercedes AMG Официальное название – Mercedes AMG Petronas F1

Место базирования – Брэкли (Великобритания) Марка представлена в Ф1 с 1954 года (в настоящий момент имя носит команда, основанная как BAR и выступавшая под разными именами с 1998 года) 6 раз становилась обладателем Кубка конструкторов

8 раз пилоты команды становились чемпионами мира

102 победы

111 поулов

75 лучших кругов Действующий обладатель Кубка конструкторов Пилоты в 2020 году: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас

Название автомобиля – Mercedes AMG F1 W11 EQ Power+

Силовая установка собственного производства

Льюис Хэмилтон (Великобритания) 2 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 44 Возраст – 35 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2007 году

250 стартов в гонках Шестикратный чемпион мира

3 431 набранное очко

84 победы

88 поулов

47 быстрых кругов Действующий чемпион мира

Валттери Боттас (Финляндия) 3 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 77 Возраст – 30 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2012 году

138 стартов в гонках 1 289 набранных очков

7 побед

11 поулов

13 лучших кругов Действующий вице-чемпион мира

Команда Ferrari (Италия) 4 / 30 Фотограф: Ferrari Ferrari Официальное название – Scuderia Ferrari Mission Winnow

Место базирования – Маранелло (Италия) Представлена в Ф1 с 1950 года 16 раз становилась обладателем Кубка конструкторов

15 раз пилоты команды становились чемпионами мира

238 побед

228 поулов

254 лучших круга Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 2-е (504 очка) Пилоты в 2020 году: Себастьян Феттель и Шарль Леклер

Название автомобиля – Ferrari SF1000

Силовая установка собственного производства

Себастьян Феттель (Германия) 5 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 5 Возраст – 32 года

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2007 году

240 стартов в гонках Четырехкратный чемпион мира

2 985 набранных очков

53 победы

57 поулов

38 лучших кругов Место в общем зачете в прошлом сезоне: 5-е (240 очков)

Шарль Леклер (Монако) 6 / 30 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Стартовый номер – 16 Возраст – 22 года

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2018 году

42 старта в гонках 303 набранных очка

2 победы

7 поулов

4 лучших круга Лучший результат в общем зачете: 4-е место Место в общем зачете в прошлом сезоне: 4-е (264 очка)

Команда Red Bull (Австрия) 7 / 30 Фотограф: Red Bull Content Pool Официальное название – Aston Martin Red Bull Racing

Место базирования – Милтон-Кинс (Великобритания) Под нынешним именем представлена в Ф1 с 2005 года (до этого под разными именами выступала с 1998 года) 4 раза становилась обладателем Кубка конструкторов

4 раза пилот команды становился чемпионом мира

62 победы

62 поула

65 лучших кругов Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 3-е (417 очков) Пилоты в 2020 году: Макс Ферстаппен и Алекс Элбон

Название автомобиля – Red Bull RB16

Силовая установка – Honda

Макс Ферстаппен (Нидерланды) 8 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 33 Возраст – 22 года

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2015 году

102 старта в гонках Бронзовый призер чемпионата мира

948 набранных очков

8 побед

2 поула

7 быстрых кругов Место в общем зачете в прошлом сезоне: 3-е (278 очков)

Алекс Элбон (Таиланд) 9 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 23 Возраст – 23 года

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2019 году

21 старт в гонках Лучший результат в гонке: 4-е место

Лучший результат в квалификации: 5-е место 92 набранных очка Место в общем зачете в прошлом сезоне: 8-е (92 очка)

Команда McLaren (Великобритания) 10 / 30 Фотограф: McLaren Официальное название – McLaren F1 Team

Место базирования – Уокинг (Великобритания) Представлена в Ф1 с 1966 года 8 раз становилась обладателем Кубка конструкторов

12 раз пилоты команды становились чемпионами мира

182 победы

155 поулов

155 лучших кругов Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 4-е (145 очков) Пилоты в 2020 году: Карлос Сайнс и Ландо Норрис

Название автомобиля – McLaren MCL35

Силовая установка – Renault

Карлос Сайнс (Испания) 11 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 55 Возраст – 25 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2015 году

102 старта в гонках

Лучший результат в гонке: 3-е место

Лучший результат в квалификации: 5-е место

Лучший результат в общем зачете: 6-е место 267 набранных очков

1 подиум Место в общем зачете в прошлом сезоне: 6-е (96 очков)

Ландо Норрис (Великобритания) 12 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 4 Возраст – 20 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2019 году

21 старт в гонках

Лучший результат в гонке: 6-е место

Лучший результат в квалификации: 5-е место 49 набранных очков Место в общем зачете в прошлом сезоне: 11-е (49 очков)

Команда Renault F1 (Франция) 13 / 30 Фотограф: Renault Официальное название – Renault F1 Team

Место базирования – Энстоун (Великобритания) Представлена в Формуле 1 с 1977 года (в настоящий момент имя носит команда, основанная как Toleman и выступавшая под разными именами с 1981 года) Дважды становилась обладателем Кубка конструкторов

Дважды пилот команды становился чемпионом мира

35 побед

51 поул

31 лучший круг Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 5-е (91 очко) Пилоты в 2020 году: Даниэль Риккардо и Эстебан Окон

Название автомобиля – Renault R.S.20

Силовая установка собственного производства

Даниэль Риккардо (Австралия) 14 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 3 Возраст – 30 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2011 году

171 старт в гонках Двукратный бронзовый призер чемпионата мира

1 040 набранных очков

7 побед

3 поула

13 быстрых кругов Место в общем зачете в прошлом сезоне: 9-е (54 очка)

Эстебан Окон (Франция) 15 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 31 Возраст – 23 года

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2016 году

50 стартов в гонках

Лучший результат в гонке: 3-е место

Лучший результат в квалификации: 5-е место

Лучший результат в общем зачете: 8-е место 136 набранных очков В прошлом году в гонках Ф1 не стартовал

Команда AlphaTauri (Италия) 16 / 30 Фотограф: AlphaTauri Официальное название – Scuderia AlphaTauri Honda

Место базирования – Фаэнца (Италия) Команда дебютирует под нынешним именем (до этого под разными именами выступала с 1985 года) Под именем Toro Rosso на счету команды:

1 поул

1 победа

1 лучший круг Лучший результат в Кубке конструкторов: 6-е место (2008 и 2019) Пилоты в 2020 году: Пьер Гасли и Даниил Квят

Название автомобиля – AlphaTauri AT01

Силовая установка – Honda

Даниил Квят (Россия) 17 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 26 Возраст – 25 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2014 году

93 старта в гонках

Лучший результат в гонке: 2-е место

Лучший результат в квалификации: 4-е место

Лучший результат в общем зачете: 7-е место 170 набранных очков

3 подиума

1 лучший круг Место в общем зачете в прошлом сезоне: 13-е (37 очков)

Пьер Гасли (Франция) 18 / 30 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Стартовый номер – 10 Возраст – 24 года

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году

47 стартов в гонках

Лучший результат в гонке: 2-е место

Лучший результат в квалификации: 4-е место

Лучший результат в общем зачете: 7-е место 124 набранных очков

1 подиум

2 лучших круга Место в общем зачете в прошлом сезоне: 7-е (95 очков)

Команда Racing Point (Великобритания) 19 / 30 Фотограф: Racing Point Официальное название – BWT Racing Point F1 Team

Место базирования – Сильверстоун (Великобритания) Под нынешним именем представлена в Ф1 с 2019 года (до этого под разными именами выступала с 1991 года) Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 7-е (73 очка) Пилоты в 2020 году: Серхио Перес и Лэнс Стролл

Название автомобиля – Racing Point RP20

Силовая установка – Mercedes

Серхио Перес (Мексика) 20 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 11 Возраст – 30 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2011 году

176 стартов в гонках

Лучшее место в гонке: 2-е

Лучшее место в квалификации: 4-е

Лучшее место в общем зачете: 10-е 581 набранное очко

8 подиумов

4 быстрых круга Место в общем зачете в прошлом сезоне: 10-е (52 очка)

Лэнс Стролл (Канада) 21 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 18 Возраст – 21 год

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году

62 старта в гонках

Лучший результат в гонке: 2-е место

Лучший результат в квалификации: 3-е место

Лучший результат в общем зачете: 12-е место 67 набранных очков

1 подиум Место в общем зачете в прошлом сезоне: 15-е (21 очко)

Команда Alfa Romeo (Швейцария) 22 / 30 Фотограф: Alfa Romeo В настоящий момент под названием Alfa Romeo выступает команда, официально (как юридическое лицо) называющаяся Sauber и ранее выступавшая в чемпионате под этим именем. Официальное название – Alfa Romeo Racing Orlen

Место базирования – Хинвиль (Швейцария) Марка Alfa Romeo Представлена в Ф1 с 1950 года 2 раза пилоты марки становились чемпионами мира

10 побед

12 поулов

14 быстрых кругов

Лучший результат в Кубке конструкторов: 6-е место (1983) Команда Sauber Представлена в Ф1 с 1993 года (как Alfa Romeo – с 2019 года) 10 подиумов

3 быстрых круга

Лучший результат в Кубке конструкторов: 4-е место (2001) Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 8-е (57 очков) Пилоты в 2020 году: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци

Название автомобиля – Alfa Romeo C39

Силовая установка – Ferrari

Кими Райкконен (Финляндия) 23 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 7 Возраст – 40 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2001 году

312 стартов в гонках Чемпион мира

1 859 набранных очков

21 победа

18 поулов

46 лучших кругов Место в общем зачете в прошлом сезоне: 12-е (43 очка)

Антонио Джовинацци (Италия) 24 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 99 Возраст – 26 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году

23 старта в гонках

Лучший результат в гонке: 5-е место

Лучший результат в квалификации: 7-е место

Лучший результат в общем зачете: 17-е место 14 набранных очков Место в общем зачете в прошлом сезоне: 17-е (14 очков)

Команда Haas (США) 25 / 30 Фотограф: Haas F1 Team Официальное название – Haas F1 Team

Места базирования: Каннаполис (США) и Бэнбери (Великобритания) Представлена в Ф1 с 2016 года Лучший результат в Кубке конструкторов: 5-е место (2018) Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 9-е (28 очко) Пилоты в 2020 году: Кевин Магнуссен и Ромен Грожан

Название автомобиля – Haas VF-20

Силовая установка – Ferrari

Ромен Грожан (Франция) 26 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 8 Возраст – 33 года

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2009 году

164 старта в гонках

Лучший результат в гонке: 2-е место

Лучший результат в квалификации: 2-е место

Лучшее место в общем зачете: 7-е 389 набранных очков

10 подиумов

1 лучший круг Место в общем зачете в прошлом сезоне: 18-е (8 очков)

Кевин Магнуссен (Дания) 27 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 20 Возраст – 27 лет

Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2014 году

102 старта в гонках

Лучший результат в гонке: 2-е место

Лучший результат в квалификации: 4-е место

Лучшее место в общем зачете: 9-е 157 набранных очков

1 подиум

2 лучших круга Место в общем зачете в прошлом сезоне: 16-е (56 очков)

Команда Williams (Великобритания) 28 / 30 Фотограф: Williams F1 Официальное название – ROKiT Williams Racing

Место базирования – Гроув (Великобритания) Представлена в Ф1 с 1975 года 9 раз становилась обладателем Кубка конструкторов

7 раз пилоты команды становились чемпионами мира

114 побед

128 поулов

133 лучших круга Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 10-е (1 очко) Пилоты в 2020 году: Джордж Расселл и Николя Латифи

Название автомобиля – Williams FW43

Силовая установка – Mercedes

Джордж Расселл (Великобритания) 29 / 30 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стартовый номер – 63 Возраст – 22 года

Впервые стартовал в гонке в Ф1 в 2019 году

21 старт в гонках

Лучший результат в квалификации: 14-е место

Лучший результат в гонке: 11-е место Место в общем зачете в прошлом сезоне: 20-е (0 очков)