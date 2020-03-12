Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика
Что за плечами у гонщиков, которые в эти выходные выйдут на старт очередного сезона Формулы 1? Предлагаем ознакомиться с достижениями всей великолепной двадцатки – от трех чемпионов мира до единственного новичка.
Команда Mercedes (Германия)
Фотограф: Mercedes AMG
Официальное название – Mercedes AMG Petronas F1
Место базирования – Брэкли (Великобритания)
Марка представлена в Ф1 с 1954 года (в настоящий момент имя носит команда, основанная как BAR и выступавшая под разными именами с 1998 года)
6 раз становилась обладателем Кубка конструкторов
8 раз пилоты команды становились чемпионами мира
102 победы
111 поулов
75 лучших кругов
Действующий обладатель Кубка конструкторов
Пилоты в 2020 году: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
Название автомобиля – Mercedes AMG F1 W11 EQ Power+
Силовая установка собственного производства
Льюис Хэмилтон (Великобритания)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 44
Возраст – 35 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2007 году
250 стартов в гонках
Шестикратный чемпион мира
3 431 набранное очко
84 победы
88 поулов
47 быстрых кругов
Действующий чемпион мира
Валттери Боттас (Финляндия)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 77
Возраст – 30 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2012 году
138 стартов в гонках
1 289 набранных очков
7 побед
11 поулов
13 лучших кругов
Действующий вице-чемпион мира
Команда Ferrari (Италия)
Фотограф: Ferrari Ferrari
Официальное название – Scuderia Ferrari Mission Winnow
Место базирования – Маранелло (Италия)
Представлена в Ф1 с 1950 года
16 раз становилась обладателем Кубка конструкторов
15 раз пилоты команды становились чемпионами мира
238 побед
228 поулов
254 лучших круга
Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 2-е (504 очка)
Пилоты в 2020 году: Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Название автомобиля – Ferrari SF1000
Силовая установка собственного производства
Себастьян Феттель (Германия)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 5
Возраст – 32 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2007 году
240 стартов в гонках
Четырехкратный чемпион мира
2 985 набранных очков
53 победы
57 поулов
38 лучших кругов
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 5-е (240 очков)
Шарль Леклер (Монако)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Стартовый номер – 16
Возраст – 22 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2018 году
42 старта в гонках
303 набранных очка
2 победы
7 поулов
4 лучших круга
Лучший результат в общем зачете: 4-е место
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 4-е (264 очка)
Команда Red Bull (Австрия)
Фотограф: Red Bull Content Pool
Официальное название – Aston Martin Red Bull Racing
Место базирования – Милтон-Кинс (Великобритания)
Под нынешним именем представлена в Ф1 с 2005 года (до этого под разными именами выступала с 1998 года)
4 раза становилась обладателем Кубка конструкторов
4 раза пилот команды становился чемпионом мира
62 победы
62 поула
65 лучших кругов
Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 3-е (417 очков)
Пилоты в 2020 году: Макс Ферстаппен и Алекс Элбон
Название автомобиля – Red Bull RB16
Силовая установка – Honda
Макс Ферстаппен (Нидерланды)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 33
Возраст – 22 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2015 году
102 старта в гонках
Бронзовый призер чемпионата мира
948 набранных очков
8 побед
2 поула
7 быстрых кругов
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 3-е (278 очков)
Алекс Элбон (Таиланд)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 23
Возраст – 23 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2019 году
21 старт в гонках
Лучший результат в гонке: 4-е место
Лучший результат в квалификации: 5-е место
92 набранных очка
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 8-е (92 очка)
Команда McLaren (Великобритания)
Фотограф: McLaren
Официальное название – McLaren F1 Team
Место базирования – Уокинг (Великобритания)
Представлена в Ф1 с 1966 года
8 раз становилась обладателем Кубка конструкторов
12 раз пилоты команды становились чемпионами мира
182 победы
155 поулов
155 лучших кругов
Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 4-е (145 очков)
Пилоты в 2020 году: Карлос Сайнс и Ландо Норрис
Название автомобиля – McLaren MCL35
Силовая установка – Renault
Карлос Сайнс (Испания)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 55
Возраст – 25 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2015 году
102 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 3-е место
Лучший результат в квалификации: 5-е место
Лучший результат в общем зачете: 6-е место
267 набранных очков
1 подиум
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 6-е (96 очков)
Ландо Норрис (Великобритания)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 4
Возраст – 20 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2019 году
21 старт в гонках
Лучший результат в гонке: 6-е место
Лучший результат в квалификации: 5-е место
49 набранных очков
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 11-е (49 очков)
Команда Renault F1 (Франция)
Фотограф: Renault
Официальное название – Renault F1 Team
Место базирования – Энстоун (Великобритания)
Представлена в Формуле 1 с 1977 года (в настоящий момент имя носит команда, основанная как Toleman и выступавшая под разными именами с 1981 года)
Дважды становилась обладателем Кубка конструкторов
Дважды пилот команды становился чемпионом мира
35 побед
51 поул
31 лучший круг
Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 5-е (91 очко)
Пилоты в 2020 году: Даниэль Риккардо и Эстебан Окон
Название автомобиля – Renault R.S.20
Силовая установка собственного производства
Даниэль Риккардо (Австралия)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 3
Возраст – 30 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2011 году
171 старт в гонках
Двукратный бронзовый призер чемпионата мира
1 040 набранных очков
7 побед
3 поула
13 быстрых кругов
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 9-е (54 очка)
Эстебан Окон (Франция)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 31
Возраст – 23 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2016 году
50 стартов в гонках
Лучший результат в гонке: 3-е место
Лучший результат в квалификации: 5-е место
Лучший результат в общем зачете: 8-е место
136 набранных очков
В прошлом году в гонках Ф1 не стартовал
Команда AlphaTauri (Италия)
Фотограф: AlphaTauri
Официальное название – Scuderia AlphaTauri Honda
Место базирования – Фаэнца (Италия)
Команда дебютирует под нынешним именем (до этого под разными именами выступала с 1985 года)
Под именем Toro Rosso на счету команды:
1 поул
1 победа
1 лучший круг
Лучший результат в Кубке конструкторов: 6-е место (2008 и 2019)
Пилоты в 2020 году: Пьер Гасли и Даниил Квят
Название автомобиля – AlphaTauri AT01
Силовая установка – Honda
Даниил Квят (Россия)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 26
Возраст – 25 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2014 году
93 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 4-е место
Лучший результат в общем зачете: 7-е место
170 набранных очков
3 подиума
1 лучший круг
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 13-е (37 очков)
Пьер Гасли (Франция)
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Стартовый номер – 10
Возраст – 24 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году
47 стартов в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 4-е место
Лучший результат в общем зачете: 7-е место
124 набранных очков
1 подиум
2 лучших круга
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 7-е (95 очков)
Команда Racing Point (Великобритания)
Фотограф: Racing Point
Официальное название – BWT Racing Point F1 Team
Место базирования – Сильверстоун (Великобритания)
Под нынешним именем представлена в Ф1 с 2019 года (до этого под разными именами выступала с 1991 года)
Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 7-е (73 очка)
Пилоты в 2020 году: Серхио Перес и Лэнс Стролл
Название автомобиля – Racing Point RP20
Силовая установка – Mercedes
Серхио Перес (Мексика)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 11
Возраст – 30 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2011 году
176 стартов в гонках
Лучшее место в гонке: 2-е
Лучшее место в квалификации: 4-е
Лучшее место в общем зачете: 10-е
581 набранное очко
8 подиумов
4 быстрых круга
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 10-е (52 очка)
Лэнс Стролл (Канада)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 18
Возраст – 21 год
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году
62 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 3-е место
Лучший результат в общем зачете: 12-е место
67 набранных очков
1 подиум
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 15-е (21 очко)
Команда Alfa Romeo (Швейцария)
Фотограф: Alfa Romeo
В настоящий момент под названием Alfa Romeo выступает команда, официально (как юридическое лицо) называющаяся Sauber и ранее выступавшая в чемпионате под этим именем.
Официальное название – Alfa Romeo Racing Orlen
Место базирования – Хинвиль (Швейцария)
Марка Alfa Romeo
Представлена в Ф1 с 1950 года
2 раза пилоты марки становились чемпионами мира
10 побед
12 поулов
14 быстрых кругов
Лучший результат в Кубке конструкторов: 6-е место (1983)
Команда Sauber
Представлена в Ф1 с 1993 года (как Alfa Romeo – с 2019 года)
10 подиумов
3 быстрых круга
Лучший результат в Кубке конструкторов: 4-е место (2001)
Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 8-е (57 очков)
Пилоты в 2020 году: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци
Название автомобиля – Alfa Romeo C39
Силовая установка – Ferrari
Кими Райкконен (Финляндия)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 7
Возраст – 40 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2001 году
312 стартов в гонках
Чемпион мира
1 859 набранных очков
21 победа
18 поулов
46 лучших кругов
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 12-е (43 очка)
Антонио Джовинацци (Италия)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 99
Возраст – 26 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году
23 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 5-е место
Лучший результат в квалификации: 7-е место
Лучший результат в общем зачете: 17-е место
14 набранных очков
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 17-е (14 очков)
Команда Haas (США)
Фотограф: Haas F1 Team
Официальное название – Haas F1 Team
Места базирования: Каннаполис (США) и Бэнбери (Великобритания)
Представлена в Ф1 с 2016 года
Лучший результат в Кубке конструкторов: 5-е место (2018)
Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 9-е (28 очко)
Пилоты в 2020 году: Кевин Магнуссен и Ромен Грожан
Название автомобиля – Haas VF-20
Силовая установка – Ferrari
Ромен Грожан (Франция)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 8
Возраст – 33 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2009 году
164 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 2-е место
Лучшее место в общем зачете: 7-е
389 набранных очков
10 подиумов
1 лучший круг
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 18-е (8 очков)
Кевин Магнуссен (Дания)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 20
Возраст – 27 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2014 году
102 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 4-е место
Лучшее место в общем зачете: 9-е
157 набранных очков
1 подиум
2 лучших круга
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 16-е (56 очков)
Команда Williams (Великобритания)
Фотограф: Williams F1
Официальное название – ROKiT Williams Racing
Место базирования – Гроув (Великобритания)
Представлена в Ф1 с 1975 года
9 раз становилась обладателем Кубка конструкторов
7 раз пилоты команды становились чемпионами мира
114 побед
128 поулов
133 лучших круга
Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 10-е (1 очко)
Пилоты в 2020 году: Джордж Расселл и Николя Латифи
Название автомобиля – Williams FW43
Силовая установка – Mercedes
Джордж Расселл (Великобритания)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 63
Возраст – 22 года
Впервые стартовал в гонке в Ф1 в 2019 году
21 старт в гонках
Лучший результат в квалификации: 14-е место
Лучший результат в гонке: 11-е место
Место в общем зачете в прошлом сезоне: 20-е (0 очков)
Николя Латифи (Канада)
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Стартовый номер – 6
Возраст – 24 года
Дебютант Ф1
В прошлом – тест-пилот Renault, Force India и Williams
Главное достижение в карьере – вице-чемпион Ф2 (2019)
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Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика
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