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Формула 1 / Галерея

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика

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Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика
12 мар. 2020 г., 14:12

Что за плечами у гонщиков, которые в эти выходные выйдут на старт очередного сезона Формулы 1? Предлагаем ознакомиться с достижениями всей великолепной двадцатки – от трех чемпионов мира до единственного новичка.

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Список

Команда Mercedes (Германия)

Команда Mercedes (Германия)
1/30

Фотограф: Mercedes AMG

Официальное название – Mercedes AMG Petronas F1
Место базирования – Брэкли (Великобритания)

Марка представлена в Ф1 с 1954 года (в настоящий момент имя носит команда, основанная как BAR и выступавшая под разными именами с 1998 года)

6 раз становилась обладателем Кубка конструкторов
8 раз пилоты команды становились чемпионами мира
102 победы
111 поулов
75 лучших кругов

Действующий обладатель Кубка конструкторов

Пилоты в 2020 году: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
Название автомобиля – Mercedes AMG F1 W11 EQ Power+
Силовая установка собственного производства

Льюис Хэмилтон (Великобритания)

Льюис Хэмилтон (Великобритания)
2/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 44

Возраст – 35 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2007 году
250 стартов в гонках

Шестикратный чемпион мира
3 431 набранное очко
84 победы
88 поулов
47 быстрых кругов

Действующий чемпион мира

Валттери Боттас (Финляндия)

Валттери Боттас (Финляндия)
3/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 77

Возраст – 30 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2012 году
138 стартов в гонках

1 289 набранных очков
7 побед
11 поулов
13 лучших кругов

Действующий вице-чемпион мира

Команда Ferrari (Италия)

Команда Ferrari (Италия)
4/30

Фотограф: Ferrari Ferrari

Официальное название – Scuderia Ferrari Mission Winnow
Место базирования – Маранелло (Италия)

Представлена в Ф1 с 1950 года

16 раз становилась обладателем Кубка конструкторов
15 раз пилоты команды становились чемпионами мира
238 побед
228 поулов
254 лучших круга

Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 2-е (504 очка)

Пилоты в 2020 году: Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Название автомобиля – Ferrari SF1000
Силовая установка собственного производства

Себастьян Феттель (Германия)

Себастьян Феттель (Германия)
5/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 5

Возраст – 32 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2007 году
240 стартов в гонках

Четырехкратный чемпион мира
2 985 набранных очков
53 победы
57 поулов
38 лучших кругов

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 5-е (240 очков)

Шарль Леклер (Монако)

Шарль Леклер (Монако)
6/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Стартовый номер – 16

Возраст – 22 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2018 году
42 старта в гонках

303 набранных очка
2 победы
7 поулов
4 лучших круга

Лучший результат в общем зачете: 4-е место

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 4-е (264 очка)

Команда Red Bull (Австрия)

Команда Red Bull (Австрия)
7/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

Официальное название – Aston Martin Red Bull Racing
Место базирования – Милтон-Кинс (Великобритания)

Под нынешним именем представлена в Ф1 с 2005 года (до этого под разными именами выступала с 1998 года)

4 раза становилась обладателем Кубка конструкторов
4 раза пилот команды становился чемпионом мира
62 победы
62 поула
65 лучших кругов

Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 3-е (417 очков)

Пилоты в 2020 году: Макс Ферстаппен и Алекс Элбон
Название автомобиля – Red Bull RB16 
Силовая установка – Honda

Макс Ферстаппен (Нидерланды)

Макс Ферстаппен (Нидерланды)
8/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 33

Возраст – 22 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2015 году
102 старта в гонках

Бронзовый призер чемпионата мира
948 набранных очков
8 побед
2 поула
7 быстрых кругов

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 3-е (278 очков)

Алекс Элбон (Таиланд)

Алекс Элбон (Таиланд)
9/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 23

Возраст – 23 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2019 году
21 старт в гонках

Лучший результат в гонке: 4-е место
Лучший результат в квалификации: 5-е место

92 набранных очка

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 8-е (92 очка)

Команда McLaren (Великобритания)

Команда McLaren (Великобритания)
10/30

Фотограф: McLaren

Официальное название – McLaren F1 Team
Место базирования – Уокинг (Великобритания)

Представлена в Ф1 с 1966 года

8 раз становилась обладателем Кубка конструкторов
12 раз пилоты команды становились чемпионами мира
182 победы
155 поулов
155 лучших кругов

Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 4-е (145 очков)

Пилоты в 2020 году: Карлос Сайнс и Ландо Норрис
Название автомобиля – McLaren MCL35
Силовая установка – Renault

Карлос Сайнс (Испания)

Карлос Сайнс (Испания)
11/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 55

Возраст – 25 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2015 году
102 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 3-е место
Лучший результат в квалификации: 5-е место
Лучший результат в общем зачете: 6-е место

267 набранных очков
1 подиум

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 6-е (96 очков)

Ландо Норрис (Великобритания)

Ландо Норрис (Великобритания)
12/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 4

Возраст – 20 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2019 году
21 старт в гонках
Лучший результат в гонке: 6-е место
Лучший результат в квалификации: 5-е место

49 набранных очков

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 11-е (49 очков)

Команда Renault F1 (Франция)

Команда Renault F1 (Франция)
13/30

Фотограф: Renault

Официальное название – Renault F1 Team
Место базирования – Энстоун (Великобритания)

Представлена в Формуле 1 с 1977 года (в настоящий момент имя носит команда, основанная как Toleman и выступавшая под разными именами с 1981 года)

Дважды становилась обладателем Кубка конструкторов
Дважды пилот команды становился чемпионом мира
35 побед
51 поул
31 лучший круг

Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 5-е (91 очко)

Пилоты в 2020 году: Даниэль Риккардо и Эстебан Окон
Название автомобиля – Renault R.S.20
Силовая установка собственного производства

Даниэль Риккардо (Австралия)

Даниэль Риккардо (Австралия)
14/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 3

Возраст – 30 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2011 году
171 старт в гонках

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира
1 040 набранных очков
7 побед
3 поула
13 быстрых кругов

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 9-е (54 очка)

Эстебан Окон (Франция)

Эстебан Окон (Франция)
15/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 31

Возраст – 23 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2016 году
50 стартов в гонках
Лучший результат в гонке: 3-е место
Лучший результат в квалификации: 5-е место
Лучший результат в общем зачете: 8-е место

136 набранных очков

В прошлом году в гонках Ф1 не стартовал

Команда AlphaTauri (Италия)

Команда AlphaTauri (Италия)
16/30

Фотограф: AlphaTauri

Официальное название – Scuderia AlphaTauri Honda
Место базирования – Фаэнца (Италия)

Команда дебютирует под нынешним именем (до этого под разными именами выступала с 1985 года)

Под именем Toro Rosso на счету команды:
1 поул
1 победа
1 лучший круг

Лучший результат в Кубке конструкторов: 6-е место (2008 и 2019)

Пилоты в 2020 году: Пьер Гасли и Даниил Квят
Название автомобиля – AlphaTauri AT01
Силовая установка – Honda

Даниил Квят (Россия)

Даниил Квят (Россия)
17/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 26

Возраст – 25 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2014 году
93 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 4-е место
Лучший результат в общем зачете: 7-е место

170 набранных очков
3 подиума
1 лучший круг

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 13-е (37 очков)

Пьер Гасли (Франция)

Пьер Гасли (Франция)
18/30

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Стартовый номер – 10

Возраст – 24 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году
47 стартов в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 4-е место
Лучший результат в общем зачете: 7-е место

124 набранных очков
1 подиум
2 лучших круга

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 7-е (95 очков)

Команда Racing Point (Великобритания)

Команда Racing Point (Великобритания)
19/30

Фотограф: Racing Point

Официальное название – BWT Racing Point F1 Team
Место базирования – Сильверстоун (Великобритания)

Под нынешним именем представлена в Ф1 с 2019 года (до этого под разными именами выступала с 1991 года)

Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 7-е (73 очка)

Пилоты в 2020 году: Серхио Перес и Лэнс Стролл
Название автомобиля – Racing Point RP20
Силовая установка – Mercedes

Серхио Перес (Мексика)

Серхио Перес (Мексика)
20/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 11

Возраст – 30 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2011 году
176 стартов в гонках
Лучшее место в гонке: 2-е
Лучшее место в квалификации: 4-е
Лучшее место в общем зачете: 10-е

581 набранное очко
8 подиумов
4 быстрых круга

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 10-е (52 очка)

Лэнс Стролл (Канада)

Лэнс Стролл (Канада)
21/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 18

Возраст – 21 год
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году
62 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 3-е место
Лучший результат в общем зачете: 12-е место

67 набранных очков
1 подиум

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 15-е (21 очко)

Команда Alfa Romeo (Швейцария)

Команда Alfa Romeo (Швейцария)
22/30

Фотограф: Alfa Romeo

В настоящий момент под названием Alfa Romeo выступает команда, официально (как юридическое лицо) называющаяся Sauber и ранее выступавшая в чемпионате под этим именем.

Официальное название – Alfa Romeo Racing Orlen
Место базирования – Хинвиль (Швейцария)

Марка Alfa Romeo

Представлена в Ф1 с 1950 года

2 раза пилоты марки становились чемпионами мира
10 побед
12 поулов
14 быстрых кругов
Лучший результат в Кубке конструкторов: 6-е место (1983)

Команда Sauber

Представлена в Ф1 с 1993 года (как Alfa Romeo – с 2019 года)

10 подиумов
3 быстрых круга
Лучший результат в Кубке конструкторов: 4-е место (2001)

Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 8-е (57 очков)

Пилоты в 2020 году: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци
Название автомобиля – Alfa Romeo C39
Силовая установка – Ferrari

Кими Райкконен (Финляндия)

Кими Райкконен (Финляндия)
23/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 7

Возраст – 40 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2001 году
312 стартов в гонках

Чемпион мира
1 859 набранных очков
21 победа
18 поулов
46 лучших кругов

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 12-е (43 очка)

Антонио Джовинацци (Италия)

Антонио Джовинацци (Италия)
24/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 99

Возраст – 26 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2017 году
23 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 5-е место
Лучший результат в квалификации: 7-е место
Лучший результат в общем зачете: 17-е место

14 набранных очков

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 17-е (14 очков)

Команда Haas (США)

Команда Haas (США)
25/30

Фотограф: Haas F1 Team

Официальное название – Haas F1 Team
Места базирования: Каннаполис (США) и Бэнбери (Великобритания)

Представлена в Ф1 с 2016 года

Лучший результат в Кубке конструкторов: 5-е место (2018)

Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 9-е (28 очко)

Пилоты в 2020 году: Кевин Магнуссен и Ромен Грожан
Название автомобиля – Haas VF-20
Силовая установка – Ferrari

Ромен Грожан (Франция)

Ромен Грожан (Франция)
26/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 8

Возраст – 33 года
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2009 году
164 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 2-е место
Лучшее место в общем зачете: 7-е

389 набранных очков
10 подиумов
1 лучший круг

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 18-е (8 очков)

Кевин Магнуссен (Дания)

Кевин Магнуссен (Дания)
27/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 20

Возраст – 27 лет
Впервые стартовал в гонке Ф1 в 2014 году
102 старта в гонках
Лучший результат в гонке: 2-е место
Лучший результат в квалификации: 4-е место
Лучшее место в общем зачете: 9-е

157 набранных очков
1 подиум
2 лучших круга

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 16-е (56 очков)

Команда Williams (Великобритания)

Команда Williams (Великобритания)
28/30

Фотограф: Williams F1

Официальное название – ROKiT Williams Racing
Место базирования – Гроув (Великобритания)

Представлена в Ф1 с 1975 года

9 раз становилась обладателем Кубка конструкторов
7 раз пилоты команды становились чемпионами мира
114 побед
128 поулов
133 лучших круга

Место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне: 10-е (1 очко)

Пилоты в 2020 году: Джордж Расселл и Николя Латифи
Название автомобиля – Williams FW43
Силовая установка – Mercedes

Джордж Расселл (Великобритания)

Джордж Расселл (Великобритания)
29/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 63

Возраст – 22 года
Впервые стартовал в гонке в Ф1 в 2019 году
21 старт в гонках
Лучший результат в квалификации: 14-е место
Лучший результат в гонке: 11-е место

Место в общем зачете в прошлом сезоне: 20-е (0 очков)

Николя Латифи (Канада)

Николя Латифи (Канада)
30/30

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Стартовый номер – 6

Возраст – 24 года
Дебютант Ф1
В прошлом – тест-пилот Renault, Force India и Williams
Главное достижение в карьере – вице-чемпион Ф2 (2019)

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Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point

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Билеты
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