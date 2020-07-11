Все машины Фернандо Алонсо в Формуле 1

Minardi M01 (1999) 1 / 22 Фотограф: LAT Images В качестве награды за успехи в серии Euro Open Movistar Nissan Алонсо получил возможность дебютировать за рулем машины Формулы 1. Это произошло на тестах в Хересе в декабре 1999 года с командой Minardi.

Benetton B200 (2000) 2 / 22 Фотограф: LAT Images После успешных выступлений в Формуле 3000, в 2000 году на зимних тестах Алонсо при поддержке Флавио Бриаторе смог испытать машину Benetton.

Minardi PS01 (2001) 3 / 22 Фотограф: Minardi Formula 1 Свой дебютный в Ф1 сезон Алонсо провел с командой Minardi. Потенциал машины не позволил Фернандо заработать в том сезоне первые очки, но молодой испанец произвел впечатление. Его лучшим результатом стало десятое место, за которое в те годы зачетные баллы не начислялись.

Renault B201 (2002) 4 / 22 Фотограф: LAT Images В январе 2002 года Алонсо испытал машину Renault в Барселоне. Автомобиль был представлен в желто-белой ливрее, хотя официальная раскраска была бело-голубой.

Renault R22 (2002) 5 / 22 Фотограф: Марк Гледхилл 2002 год Алонсо провел в качестве тест-пилота Renault. За команду в том сезоне выступали Дженсон Баттон и Ярно Трулли.

Jaguar R3 (2002) 6 / 22 Фотограф: Марк Гледхилл По просьбе Ники Лауды в 2002 году Фернандо провел тесты с Jaguar. На незнакомой машине он сразу поехал быстрее пилотов команды Педро де ла Росы и Эдди Ирвайна.

Renault R23 (2003) 7 / 22 Фотограф: LAT Images R23 стала первой машиной, на которой Алонсо смог выиграть Гран При. А также впервые установить лучшее время круга в гонке, заработать первый подиум и завоевать первый поул.

Renault R24 (2004) 8 / 22 Фотограф: LAT Images В 2004 году на машине Алонсо вместо логотипов Mild Seven появились логотипы Telefonica. Фернандо в том сезоне уже не смог добиться победы, но стабильно набирал очки и закончил сезон четвертым.

Renalt R25 (2005) 9 / 22 Фотограф: Дэйв Дайер Исключительная надежность машины и стабильные выступления позволили Алонсо стать на R25 чемпионом 2005 года за два Гран При до конца сезона – это был его первый титул.

Renault R26 (2006) 10 / 22 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images R26 – машина Renault, которая вызывала пристальное внимание соперников. Их беспокоила система демпферов масс, которая давала автомобилю невероятную стабильность. Соперники добились того, чтобы Renault отказалась от системы, но к тому моменту было слишком поздно – преимущество Алонсо, набранное в начале сезона, позволило ему защитить титул.

McLaren MP4-22 (2007) 11 / 22 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images В 2007 году Алонсо перешел в McLaren, где выступал на машине MP4-22. Его непростые отношения с напарником Льюисом Хэмилтоном достойны отдельной статьи, книги или фильма. Чемпионат закончился для Фернандо третьим местом и скандальным возвращением в Renault.

Renault R28 (2008) 12 / 22 Фотограф: Sutton Images На R28 Алонсо смог выиграть всего две гонки – в Сингапуре и Японии. Машина была лучше предшественницы R27, но уступала Ferrari и McLaren.

Renault R29 (2009) 13 / 22 Фотограф: Sutton Images В 2009 году Алонсо довольствовался единственным подиумом, который был добыт на R29.

Ferrari F10 (2010) 14 / 22 Фотограф: Хазрин Мен Шах В 2010 году Фернандо перешел в Ferrari. До последнего Гран При он боролся за титул, а кульминацией этого сражения стал Гран При Абу-Даби, где Алонсо застрял за Виталием Петровым и упустил чемпионство.

Ferrari F150º Italia (2011) 15 / 22 Фотограф: LAT Images Свое название Ferrari 2011 года получила в честь 150-летия воссоединения Италии. Претендовать на титул с ней Алонсо не смог и закончил год на четвертом месте.

Ferrari F2012 (2012) 16 / 22 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Годом позже Фернандо снова ввязался в схватку за титул, хотя эксперты считали, что F2012 не способна на это. Шансы на чемпионство он сохранял до последней гонки, где сильнейшим все же стал Себастьян Феттель.

Ferrari F138 (2013) 17 / 22 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images В названии этой машины 13 относится к 2013 году, а 8 – к последнему сезону с двигателями V8. На ней Алонсо снова стал вице-чемпионом, уступив только Феттелю.

Ferrari F14T (2014) 18 / 22 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Первая машина Ferrari в гибридную эпоху и последняя Ferrari Алонсо. По итогам того сезона Фернандо стал шестым, после чего решил принять новый вызов и ушел в McLaren.

McLaren MP4-30 (2015) 19 / 22 Приход Алонсо совпал с возвращением в чемпионат компании Honda, которая начала поставлять моторы McLaren. Японский двигатель получился ненадежным, машина страдала от постоянных поломок и лучшее, чего добился Алонсо – пятое место в Венгрии.

McLaren MP4-31 (2016) 20 / 22 Фотограф: McLaren В 2016 году McLaren была полностью черной – и она же стала последней машиной с индексом MP4. Прорывом она не была, но у Honda наметились признаки прогресса. Тот сезон Алонсо закончил на десятом месте.

McLaren MCL32 (2017) 21 / 22 Фотограф: LAT Images Сезон 2017 года стал сезоном перемен – новое название машины, новая ливрея, новое руководство. Но в плане результатов автомобиль оказался шагом назад. Алонсо завершил свой предпоследний чемпионат на 15 строчке.