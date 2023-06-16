«Все куда серьезнее, чем износ шин». Ferrari признала фундаментальную проблему

После неплохих выступлений в 2022 году многие ожидали от Ferrari сражения за победы с Red Bull в новом сезоне, но реальность стала для самой Скудерии и ее поклонников холодным душем. С первых же гонок стало ясно, что даже место на подиуме по ходу чемпионата-2023 станет для Шарля Леклера с Карлосом Сайнсом большим подарком.

В квалификационной конфигурации машина SF-23 еще способна на достойные результаты, но удержать позиции на длинной гоночная дистанции пилотам из раза в раз не удается. В итоге после семи Гран При Ferrari занимает только четвертую строчку в Кубке конструкторов.

К испанскому этапу команда серьезно переделала машину, но и это не помогло: резина изнашивалась слишком быстро, чтобы рассчитывать на хороший результат в гонке.

Анализируя ситуацию накануне уик-энда в Монреале, Сайнс отметил: «Сейчас много говорят о шинах и их быстром износе, но я думаю, что наши сложности носят чуть более фундаментальный характер и связаны с темпом.

Анализ команды показал, что сейчас у нас просто недостаточно скорости, что действительно нужно снизить нагрузку на резину, а также добиться большой стабильности в работе аэродинамики.

Это позволит нам держаться ближе к пределу возможностей машины по ходу всей гоночной дистанции. Сейчас, по ощущениям, приходится слишком уж сильно экономить».

Год назад Карлос до самого финиша наседал в Монреале на Макса Ферстаппена и в итоге финишировал вторым, Леклер пробился с последних позиций решетки на пятое место

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari Фото: Энди Хон / Motorsport Images