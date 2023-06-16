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«Все куда серьезнее, чем износ шин». Ferrari признала фундаментальную проблему

По мнению Карлоса Сайнса, алая SF-23 в своем нынешнем виде просто не позволяет гонщикам реализовать на трассе весь свой потенциал

Джонатан Нобл
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Ferrari SF-23 Карлоса Сайнса в гараже команды

После неплохих выступлений в 2022 году многие ожидали от Ferrari сражения за победы с Red Bull в новом сезоне, но реальность стала для самой Скудерии и ее поклонников холодным душем. С первых же гонок стало ясно, что даже место на подиуме по ходу чемпионата-2023 станет для Шарля Леклера с Карлосом Сайнсом большим подарком. 

В квалификационной конфигурации машина SF-23 еще способна на достойные результаты, но удержать позиции на длинной гоночная дистанции пилотам из раза в раз не удается. В итоге после семи Гран При Ferrari занимает только четвертую строчку в Кубке конструкторов. 

К испанскому этапу команда серьезно переделала машину, но и это не помогло: резина изнашивалась слишком быстро, чтобы рассчитывать на хороший результат в гонке. 

Анализируя ситуацию накануне уик-энда в Монреале, Сайнс отметил: «Сейчас много говорят о шинах и их быстром износе, но я думаю, что наши сложности носят чуть более фундаментальный характер и связаны с темпом.  

Анализ команды показал, что сейчас у нас просто недостаточно скорости, что действительно нужно снизить нагрузку на резину, а также добиться большой стабильности в работе аэродинамики. 

Это позволит нам держаться ближе к пределу возможностей машины по ходу всей гоночной дистанции. Сейчас, по ощущениям, приходится слишком уж сильно экономить».

Год назад Карлос до самого финиша наседал в Монреале на Макса Ферстаппена и в итоге финишировал вторым, Леклер пробился с последних позиций решетки на пятое место

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Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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