Все команды Ф1 отменили пятничные медиа-сессии

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Инициатива по отмене общения гонщиков с журналистами исходила от команд. Первой о таком шаге объявила Haas – еще по ходу второй тренировки, – затем аналогичную информацию представителям медиа сообщили и остальные. Также не состоялись и традиционные телеинтервью.

Есть основания говорить, что такая тактика была выбрана по просьбе организаторов Гран При в Джидде, которым захотелось избежать вопросов о мнении гонщиков по поводу прогремевшего днем взрыву на нефтяном терминале Aramco в 22 км от трассы и их отношении к объявленным планам продолжать уик-энд.

Ответственность за атаку взяла на себя Коалиция за восстановление легитимности Йемена – ранее она же устраивала взрывы во время этапа Формулы Е в Саудовской Аравии.

Таким образом, комментарии пилотов по итогам пятницы в настоящий момент недоступны и будут опубликованы, если команды предоставят их позже.