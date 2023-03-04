«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне

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Смена регламента сбросила Mercedes с вершины подиума Ф1: команда начала сезон-22 в середине пелотона, сражаясь с раскачкой своей машины, и лишь во второй половине осени окончательно вернулась в группу лидеров.

Зимой в Брэкли обещали избавиться от проблем и сделать шаг вперед – и на зимних тестах Льюис Хэмилтон действительно стал вторым по скорости. Однако по итогам пятничных тренировок Гран При Бахрейна семикратный чемпион оказался лишь на восьмой строчке протокола, тогда как его напарник Джордж Расселл и вовсе стал 13-м.

На вопрос о том, что Mercedes удалось вынести из первого дня сезона, Льюис ответил: «Мы вынесли, что очень здорово отстаем. Собственно, это было более или менее понятно уже после тестов. В этот раз я действительно пробовал все, что только было возможно».

Он добавил, что по данным команды W14 уступает соперникам как в быстрых, так и в медленных поворотах трассы в Сахире. Из-за того Mercedes по-прежнему отстает от Red Bull и Ferrari, но в 2023-м в спор фаворитов удалось вмешаться еще и Aston Martin.

«Думаю, Ferrari сейчас вторая по [чистой] скорости, – объяснил Хэмилтон. – Если говорить о длинных сериях кругов, тут мы чуть ближе к ним, но на второе место выходит Aston.

Получается, что мы третьи-четвертые. То есть примерно там же, где были и год назад – или даже чуть дальше».

Он признал: «Это сложно для всех нас. И та реальность, в которой не хочется быть никому в команде. Мы точно не заслужили такого, потому что каждый продолжает упорно трудиться и очень рассчитывает увидеть прогресс.

Просто мы на неверном пути. Так что надо просто продолжать искать способ вернуться на правильный. Однако пока мы очень далеко от парней впереди».

Гонщик предупредил, что не ждет особенного прогресса по ходу уик-энда в Бахрейне: «Если говорить о настройках, мы уже нашли оптимальные. Можно еще поменять какие-то мелочи, но это тысячные доли секунды. Отыграть больше мы не сможем.

Разумеется, никто не опускает рук, мы попробуем выжать максимум из собранных данных и что-нибудь придумать на субботу и воскресенье».

Льюис Хэмилтон не выигрывал в Формуле 1 с конца 2021 года, когда стал сильнейшим в Джидде.