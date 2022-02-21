Все изображения новой машины Alpine

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21 февраля французская команда Ф1 представила автомобиль, за рулем которого Эстебан Окон и Фернандо Алонсо проведут сезон-2022
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На первых двух Гран При Alpine будет использовать полностью розовую расцветку, а на всех остальных – «основной» розово-синий вариант.
Alpine A522
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Фотограф: Alpine
Alpine A522
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Фотограф: Alpine
Alpine A522
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Фотограф: Alpine
Alpine A522
4/14
Фотограф: Alpine
Alpine A522
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Фотограф: Alpine
Alpine A522
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Фотограф: Alpine
Alpine A522
7/14
Фотограф: Alpine
Alpine A522
8/14
Фотограф: Alpine
Alpine A522
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Фотограф: Alpine
Alpine A522
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Фотограф: Alpine
Alpine A522
11/14
Фотограф: Alpine
Alpine A522
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Фотограф: Alpine
Alpine A522
13/14
Фотограф: Alpine
Alpine A522
14/14
Фотограф: Alpine
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Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая
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Болид Alpine будет полностью розовым на первых двух этапах Ф1
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