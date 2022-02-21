Все изображения новой машины Alpine

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На первых двух Гран При Alpine будет использовать полностью розовую расцветку, а на всех остальных – «основной» розово-синий вариант.

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