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Формула 1 Новости

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21 февраля французская команда Ф1 представила автомобиль, за рулем которого Эстебан Окон и Фернандо Алонсо проведут сезон-2022

Все изображения новой машины Alpine
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На первых двух Гран При Alpine будет использовать полностью розовую расцветку, а на всех остальных – «основной» розово-синий вариант.

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Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая
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