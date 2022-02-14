Все изображения болида AlphaTauri на 2022 год

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда AlphaTauri в рамках своей предсезонной презентации поступила зеркально по отношению к коллективу Red Bull. С одной стороны, провела премьеру болида в виртуальном режиме, не став устраивать какого-либо торжественного мероприятия. А с другой, предпочла продемонстрировать новый автомобиль, а не концепт-макет в новой расцветке.

AlphaTauri AT03 1 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 2 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 3 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 4 / 19 AlphaTauri AT03 5 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 6 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 7 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 8 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 9 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 10 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 11 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 12 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 13 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 14 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 15 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 16 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 17 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 18 / 19 Фотограф: AlphaTauri AlphaTauri AT03 19 / 19 Фотограф: AlphaTauri