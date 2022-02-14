Все изображения болида AlphaTauri на 2022 год
Команда из Фаэнцы сделала то, на что не решился старший коллектив концерна Red Bull: показала не хорошо знакомый макет, а новую машину
Команда AlphaTauri в рамках своей предсезонной презентации поступила зеркально по отношению к коллективу Red Bull. С одной стороны, провела премьеру болида в виртуальном режиме, не став устраивать какого-либо торжественного мероприятия. А с другой, предпочла продемонстрировать новый автомобиль, а не концепт-макет в новой расцветке.
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
Фотограф: AlphaTauri
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