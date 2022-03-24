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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Все изменения трассы в Джидде к Гран При 2022 года

Средняя скорость на автодроме должна превысить 250 км/ч

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Все изменения трассы в Джидде к Гран При 2022 года
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Накануне Гран При Саудовской Аравии, который пройдет уже в эти выходные, представители FIA обследовали обновленную трассу в Джидде и рассказали о ее переменах. Автодром, который дебютировал в Формуле 1 в прошлом году, с самого начала подвергся некоторой критике из-за того, что во-первых, скорость на нем оказалась излишне велика, а во-вторых обзорность из-за высоких барьеров оставляла желать лучшего.

Именно с улучшением обзорности связано большинство переделок. Это стало особенно актуально в 2022 году, когда колеса на машинах Формулы 1 стали больше, а на передних также появились надкрылки. Все это только сильнее ухудшило пилотам обзор. При этом трасса стала еще более скоростной.

Если в прошлом году средняя скорость в квалификации достигала 254 километров в час, то в этом году автодром может обогнать Монцу в борьбе за звание самого скоростного в чемпионате.

Итак, на трассе произошли следующие изменения:

  • Во 2 и 3 поворотах барьеры отодвинули, чтобы обеспечить обзор на 4 поворот.
  • В 4 повороте ограждение сделали более гладким, чтобы при касании машины за него не цеплялись.
  • В 14 повороте барьеры отодвинули на 1,5 метра для улучшения обзорности.
  • В 16 повороте ограждение сделали более гладким, чтобы при касании машины за него не цеплялись.
  • В 21 повороте барьеры отодвинули на 1,5 метра.
  • В 22 и 24 поворота ограждение сделали более гладким, чтобы при касании машины за него не цеплялись.
  • На выходе из 27 поворота ширина трассы была увеличена до 12 метров.
Трасса в Джедде

Трасса в Джедде

Фото: Formula 1

Напомним, что трасса в Джидде считается временной, так как в Саудовской Аравии намерены построить стационарный автодром для Формулы 1. Однако, его появление по последней информации может затянуться еще не несколько лет.

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