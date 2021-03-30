После финиша гонки в Бахрейне, которую Валттери Боттас завершил на третьей позиции, финн остался недоволен тактическими действиями Mercedes. Он лишился возможности побороться за более высокий результат из-за заминки на втором пит-стопе, но еще до этого, по мнению Валттери, команда не использовала свои шансы.

«У меня осталось ощущение, что в плане тактики – как минимум в моем случае – мы избрали слишком оборонительный подход вместо того, чтобы атаковать», – сказал Боттас.

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Motorsport.com попросил прокомментировать эти слова главу Mercedes F1 Тото Вольфа. Тот сказал, что Боттасу стоило бы больше думать о своих действиях – в частности, о старте, где финн отдал позицию Шарлю Леклеру, осложнив себе гонку.

«Думаю, у нас не было никаких других тактических вариантов, – объяснил Тото. – Мы пытались переиграть [Макса Ферстаппена] за счет более раннего пит-стопа. Это касалось и Валттери тоже.

Думаю, это могло позволить и ему изменить ход гонки [как это удалось Льюису Хэмилтону]. Но реализовать этот план в итоге не вышло – из-за того, что он сам проиграл позицию на старте и затем не смог сократить отставание от двух парней впереди.

Наш более ранний пит-стоп был нацелен на обгон Макса, и думаю, мы смогли бы в итоге добиться успеха, если бы не проблемы с гайковертом правого переднего колеса [по ходу второй остановки]».

Вольф добавил, что Боттасу не стоит спешить с выводами, не имея всей полноты информации: «Я прекрасно понимаю его огорчение, когда ты находишься в кокпите, располагаешь лишь ограниченным объемом данных и говоришь: "Думаю, стоило действовать иначе".

Но даже не знаю, что еще мы могли придумать в плане тактики. Вариант с одним пит-стопом был исключен, состав Meduim не выдержал бы до финиша, а Hard на втором отрезке слишком быстро пришел в негодность

Других вариантов у нас просто не было».