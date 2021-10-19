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Формула 1 Новость

Все говорят о возвращении Бриаторе в Ф1. Есть ли тут хоть капля правды?

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, Ответственный редактор

Как оказалось, видео с участием Флавио и главы Ф1 Стефано Доменикали было всего лишь шуткой

Все говорят о возвращении Бриаторе в Ф1. Есть ли тут хоть капля правды?

Утром во вторник гоночные СМИ наперебой сообщали своим читателям, что Флавио Бриаторе собирается вернуться в Ф1 и занять один из ключевых постов в руководстве спорта. 

Бывшему боссу Benetton и Renault сейчас 71 год, он является успешным бизнесменом, и хотя по-прежнему регулярно наведывается в паддок Гран При, уже давно делает это  только в качестве почетного гостя. 

Заслуживающие доверия источники сообщили, что ролик, где показана встреча Флавио с нынешним боссом Ф1 Стефано Доменикали и слова обоих о новой главе в истории Ф1 – это лишь шуточный розыгрыш.

Два итальянца действительно встречались, но по другому поводу: насколько известно, Доменикали приехал проконсультироваться относительно того, кого из богатых и влиятельных людей стоит пригласить в гости в паддок-клуб Ф1. Браиторе, хорошо знакомый с миром европейской богемы, в этом деле действительно мог оказать неоценимую помощь.

При этом о какой-либо работе для Флавио в руководстве Ф1 речи не было. Кому именно пришла идея снять «вирусный» ролик для запуска машины слухов – также неизвестно.

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