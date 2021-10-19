Утром во вторник гоночные СМИ наперебой сообщали своим читателям, что Флавио Бриаторе собирается вернуться в Ф1 и занять один из ключевых постов в руководстве спорта.

Бывшему боссу Benetton и Renault сейчас 71 год, он является успешным бизнесменом, и хотя по-прежнему регулярно наведывается в паддок Гран При, уже давно делает это только в качестве почетного гостя.

Заслуживающие доверия источники сообщили, что ролик, где показана встреча Флавио с нынешним боссом Ф1 Стефано Доменикали и слова обоих о новой главе в истории Ф1 – это лишь шуточный розыгрыш.

Два итальянца действительно встречались, но по другому поводу: насколько известно, Доменикали приехал проконсультироваться относительно того, кого из богатых и влиятельных людей стоит пригласить в гости в паддок-клуб Ф1. Браиторе, хорошо знакомый с миром европейской богемы, в этом деле действительно мог оказать неоценимую помощь.

При этом о какой-либо работе для Флавио в руководстве Ф1 речи не было. Кому именно пришла идея снять «вирусный» ролик для запуска машины слухов – также неизвестно.