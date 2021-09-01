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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

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, главный редактор

Бывший владелец одной из команд Ф1 поделился любопытными наблюдениями о специфике мышления и поведения гонщиков

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

Эдди Джордан, владелец одноименной команды Формулы 1, в девяностые и начале двухтысячных годов был одним из наиболее ярких персонажей в паддоке чемпионата мира. После продажи коллектива (еще не раз поменявшего владельцев и имя и выступающего сейчас как Aston Marin) менеджер не раз выступал в роли эксперта на различных британских телеканалах – но в заголовках новостей оказывался не так часто. 

Тем не менее, Джордан по-прежнему остр на язык. Очередным свидетельством этого стал новый выпуск F1 Nation, одного из официальных подкастов Ф1, гостем которого основатель команды Jordan стал некоторое время назад. Среди прочего ирландец поделился любопытными и ярко сформулированными мыслями о специфике поведения гонщиков:

«Когда у нас не все было хорошо с бюджетом и не было достаточно денег на инженеров, я сам становился инженером. Помню, во времена выступлений в Формуле 3 я присел рядом с машиной Жана Алези и сказал ему, мол, я сместил стабилизатор на пол-дюйма, и ты просто полетишь. На деле я вообще машину не трогал – но Жан сразу проехал на полсекунды быстрее. И я такой: да что с этими парнями не так? Они как будто включаются от удара по голове. И все, что им нужно – это хороший пинок.

И ты, Деймон, точно такой же, – заявил Джордан одному из ведущих подкаста, чемпиону Ф1 1996 года Деймону Хиллу. – Тебе тоже надо было помассировать голову. Все вы, гонщики, набиты каким-то фуфлом – и мы знаем, что все дело в психике. Что происходит, когда машина теряет переднее крыло? Гонщики едут только быстрее.

Гонщики – это чаще всего весьма хрупкие личности, как и большинство спортсменов вообще. Всем им надо говорить определенные вещи, чтобы они могли еще чуть сильнее поверить в себя. Но это работает ведь. Каждый, кто считает психологию не слишком важным фактором в спорте, просто тупица. И к Формуле 1 это тоже относится».

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