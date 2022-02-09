Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Red Bull представила машину 2022 года. К ней есть вопросы Следующая / В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull
Формула 1 Галерея

Все фотографии RB18 – болида Red Bull для сезона 2022 года

Новую машину Макса Ферстаппена и Серхио Переса показали 9 февраля на базе команды в Милтон-Кинсе

Все фотографии RB18 – болида Red Bull для сезона 2022 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Читайте также:
Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
1/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
2/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
3/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
4/10

Фотограф: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
5/10

Фотограф: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB18
Red Bull Racing RB18
6/10

Фотограф: Red Bull Racing

Детали Red Bull Racing RB18
Детали Red Bull Racing RB18
7/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Детали Red Bull Racing RB18
Детали Red Bull Racing RB18
8/10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен и Серхио Перес, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен и Серхио Перес, Red Bull Racing
9/10

Фотограф: Red Bull Racing

Макс Ферстаппен и Серхио Перес, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен и Серхио Перес, Red Bull Racing
10/10

Фотограф: Red Bull Racing

Поделились
Комментарии
Red Bull представила машину 2022 года. К ней есть вопросы
Предыдущая новость

Red Bull представила машину 2022 года. К ней есть вопросы
Следующая новость

В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull

В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull
Загрузить комментарии
Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Как Haas превзошла Red Bull. История двух презентаций Презентация Red Bull Racing
Формула 1

Как Haas превзошла Red Bull. История двух презентаций

В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull Презентация Red Bull Racing
Формула 1

В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull

Red Bull представила машину 2022 года. К ней есть вопросы Презентация ливреи Haas F1 Team
Формула 1

Red Bull представила машину 2022 года. К ней есть вопросы

Самое важное:

Как Haas превзошла Red Bull. История двух презентаций
Формула 1 Формула 1

Как Haas превзошла Red Bull. История двух презентаций

В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull
Формула 1 Формула 1

В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull

Все фотографии RB18 – болида Red Bull для сезона 2022 года
Формула 1 Формула 1

Все фотографии RB18 – болида Red Bull для сезона 2022 года

Red Bull представила машину 2022 года. К ней есть вопросы
Формула 1 Формула 1

Red Bull представила машину 2022 года. К ней есть вопросы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.