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Все фотографии RB18 – болида Red Bull для сезона 2022 года
Новую машину Макса Ферстаппена и Серхио Переса показали 9 февраля на базе команды в Милтон-Кинсе
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Red Bull Racing RB18
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB18
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB18
3/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB18
4/10
Фотограф: Red Bull Racing
Red Bull Racing RB18
5/10
Фотограф: Red Bull Racing
Red Bull Racing RB18
6/10
Фотограф: Red Bull Racing
Детали Red Bull Racing RB18
7/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
Детали Red Bull Racing RB18
8/10
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен и Серхио Перес, Red Bull Racing
9/10
Фотограф: Red Bull Racing
Макс Ферстаппен и Серхио Перес, Red Bull Racing
10/10
Фотограф: Red Bull Racing
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Все фотографии RB18 – болида Red Bull для сезона 2022 года
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Комментарии
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