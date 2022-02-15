Все фотографии новой машины Aston Martin на трассе

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

10 февраля Aston Martin представила машину для предстоящего сезона Формулы 1 – и уже на следующие сутки AMR22 впервые вывели на трассу в рамках съемочного дня, который коллектив решил провести на трассе в Сильверстоуне. За руль нового автомобиля сели оба боевых гонщика: болид обкатали и Себастьян Феттель, и Лэнс Стролл.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 1 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 2 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 3 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 4 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 5 / 13 Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 6 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 7 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 8 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 9 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 10 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 11 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 12 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 13 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing

В рамках съемочного дня в сумме можно проехать не более 100 километров. Более того, для этого мини-заезда Pirelli выдает командам специально подготовленные шины.

Напомним, что сегодня, 15 февраля, свою машину представит Williams. Ожидается, что в расцветке автомобиля появится новый цвет из-за партнерства с Duracell.