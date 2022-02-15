Все фотографии новой машины Aston Martin на трассе
После презентации команда провела съемочный день
10 февраля Aston Martin представила машину для предстоящего сезона Формулы 1 – и уже на следующие сутки AMR22 впервые вывели на трассу в рамках съемочного дня, который коллектив решил провести на трассе в Сильверстоуне. За руль нового автомобиля сели оба боевых гонщика: болид обкатали и Себастьян Феттель, и Лэнс Стролл.
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
В рамках съемочного дня в сумме можно проехать не более 100 километров. Более того, для этого мини-заезда Pirelli выдает командам специально подготовленные шины.
Напомним, что сегодня, 15 февраля, свою машину представит Williams. Ожидается, что в расцветке автомобиля появится новый цвет из-за партнерства с Duracell.
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