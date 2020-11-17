«Все это уже обсудили много лет назад». FIA ответила Феттелю
Майкл Маси прокомментировал предложение немецкого пилота, сделанное после гонки в Имоле
Опробовав на себе процедуру возвращения отстающих пилотов в круг с лидерами позади машины безопасности, Себастьян Феттель предложил заменить физический проезд по трассе на внесение программных изменений в систему хронометража, чтобы просто добавить гонщикам лишний круг.
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По ходу уик-энда в Турции репортеры обратились к руководителю гонок Ф1 Майклу Маси за комментариями – и австралиец остался не в восторге от идеи четырехкратного чемпиона мира.
«Насколько мне известно, все эти предложение изучались еще много лет назад, когда этот пункт только готовились включить в правила, – ответил Маси. – И насколько я знаю, тогда по итогам дискуссии команды остались не в восторге от подобной идеи.
Мы говорим о различии в износе шин, расходе топлива, о тех последствиях, которые могут возникнуть, если просто сделать все на программном уровне. Это можно назвать недостаточно спортивным шагом».
При этом главный судья Ф1 добавил, что события в Имоле не остались без внимания и подтолкнули федерацию к определенным шагам.
«Мы внесли некоторые процедурные изменения, которые обсудили с менеджерами команд и гонщиками на соответствующих брифингах, – объяснил он. – Обе группы поддержали нас.
Эти изменения рассчитаны на будущее, они начнут действовать с 2021 года. Вопрос будет внесен в повестку заседания Спортивной комиссии – группы, куда входят представители Ф1, FIA и всех команд.
Мы обговорим позитивные моменты. негативные, возможные последствия – так как уже поняли, что если принимать скоропалительные решения и менять регламент, это часто приводит к последствиям, о которых мы не задумывались.
Так что вопрос пройдет групповое обсуждение, чтобы точно просчитать все варианты».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Автор
|Люк Смит