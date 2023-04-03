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«Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем

Даниэль приехал на домашний Гран При в Мельбурн – где, разумеется, ему пришлось отвечать на интересующие всех болельщиков вопросы

Александр Кабановский
Автор:
«Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем
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Потеряв место в пелотоне после увольнения из McLaren, Даниэль Риккардо предпочел на сезон-2023 вернуться в прежнюю команду Red Bull Racing и стать ее запасным пилотом. 

При этом в паддоке и среди болельщиков ходят многочисленные слухи, что австралиец метит на место Серхио Переса, для чего нацелен команде доказать свою состоятельность.

Риккардо не приезжал на два первых Гран При сезона в Сахир и Джидду, тем большим оказалось внимание к нему в Альберт-парке, где 33-летний пилот впервые с 2018 года появился в паддока в униформе RBR.

Популярный репортер Sky Sports Тед Кравитц встретил Риккардо по ходу уик-энда во время прогулки по пит-лейну – и заметил, что тот выглядит расстроенным. 

«Просто совет. На командном мостике ты смотришься не очень», – сказал Кравитц.

Даниэль ответил: «Зато я здорово смотрюсь в этих цветах, верно?».

«Это правда, – согласился репортер. – Но твое место не на мостике. Когда я вижу тебя здесь, то расстраиваюсь».

Риккардо продолжил: «Я что, смотрюсь здесь потерянным? Да нет, все в порядке. Один годик можно этим позаниматься.

Все нормально, это не навсегда».

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

По ходу Гран При у главы Haas Гюнтера Штайнера спросили, не рассматривает ли он возможность приглашения Даниэля в команду на 2024 год – но тот ответил отрицательно.

«Пока рано говорить о составе пилотов, – сказал тиролец. – Сначала надо посмотреть, что получится у нынешних гонщиков. 

Возможно, в какой-то момент я поговорю с ним, но обещать ничего не буду». 

В большинстве топ-команд Ф1 нет вакансий на будущий год. Контракты заканчиваются лишь у Шарля Леклера с Льюисом Хэмилтоном.

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