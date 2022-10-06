«Все должно быть идеально». Ферстаппен собрался взять титул в Японии

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Макс Ферстаппен имеет большие шансы досрочно стать двукратным чемпионом мира уже в Японии. Для этого ему достаточно выиграть в ближайшее воскресенье гонку с лучшим кругом, и тогда титул будет ему гарантирован в независимости от успехов соперников.

Однако прошедший Гран При Сингапура показал, что и в Red Bull ошибаются. Команда не рассчитала количество топлива на квалификацию, что испортило Ферстаппену стартовую позицию и осложнило гонку. Так титул не выиграть, предупредил в Японии голландец.

«В прошлом году мы здесь не могли бороться за титул, что обидно, – напомнил Ферстаппен. – Но теперь у нас есть шанс. Посмотрим, что получится, но мне точно нужно, чтобы все сложилось идеально.

Прошлый уик-энд сложился не лучшим образом. Дело не только в нехватке топлива на квалификацию. Уже в пятницу у нас не получилось проехать большое количество кругов. Мы поменяли настройки машины, но не могли их толком протестировать, так как гонка проходила в других, мокрых условиях.

В общем, у нас были ошибки, на которых стоит поучиться. Но это не тот случай, когда надо что-то срочно менять в команде. Да, прошлый раз мы сработали так себе. Но мы много раз доказывали, что умеем проводить идеальный уик-энд.

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