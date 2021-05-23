Надежды Шарля Леклера стать первым пилотом из Монако, который выиграет домашний Гран При Ф1, оказались разрушены за полчаса до старта. По пути на решетку оказалось, что его машина неисправна – как оказалось, всему виной поломка приводного вала, причем с левой стороны. Обладатель поула даже не стартовал в гонке.

Днем ранее пилот Ferrari попал в аварию на квалификации, ударившись правой стороной машины о барьер, но Скудерия уверяла, что его машина полностью восстановлена и исправна.

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«Дело не в коробке передач, как я сказал с самого начала, – признался Шарль в интервью Ziggo Sport. – Мы не знаем в точности, что сломалось. Поломка произошла в районе левого заднего колеса, и все это выглядит несколько странно.

Сейчас нам важно в точности понять, что произошло. Разумеется, если бы мы нашли какие-то повреждения, то не стали бы рисковать и надеяться, что эти детали выдержат. Мы изучили все детали, каждая из них была в порядке. Потому-то мы и приняли такое решение.

Видимо, нужно было проверять тщательнее, но у нас не было такой возможности».

В беседе в репортерами Sky Sports он добавил: «Я не могу слишком сильно вдаваться в подробности, так как сам почти ничего пока не знаю, но насколько мне известно. причиной неприятностей стала не коробка передач, а другие элементы с левой задней стороны машины. Связано ли это с аварией, покажет только наша расследование после гонки».

При этом 23-летний гонщик признался, что обстоятельства его схода стали максимально неудачными: «Очень тяжело, что это произошло со мной именно в Монако. Весь уик-энд мы были очень быстры, команда дала мне отличную машину, позволяющую бороться за победу».

Дополнительная информация: Рональд Фординг