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Формула 1 / Гран При Монако Новость

«Все детали были в порядке». Поломка в Монако озадачила Леклера

Автор:
, Ответственный редактор

Пилот Ferrari рассказал, что после субботней аварии всю его машину тщательно проверили – и не увидели никаких признаков поломки

«Все детали были в порядке». Поломка в Монако озадачила Леклера

Надежды Шарля Леклера стать первым пилотом из Монако, который выиграет домашний Гран При Ф1, оказались разрушены за полчаса до старта. По пути на решетку оказалось, что его машина неисправна – как оказалось, всему виной поломка приводного вала, причем с левой стороны. Обладатель поула даже не стартовал в гонке.

Днем ранее пилот Ferrari попал в аварию на квалификации, ударившись правой стороной машины о барьер, но Скудерия уверяла, что его машина полностью восстановлена и исправна.

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«Дело не в коробке передач, как я сказал с самого начала, – признался Шарль в интервью Ziggo Sport. – Мы не знаем в точности, что сломалось. Поломка произошла в районе левого заднего колеса, и все это выглядит несколько странно.

Сейчас нам важно в точности понять, что произошло. Разумеется, если бы мы нашли какие-то повреждения, то не стали бы рисковать и надеяться, что эти детали выдержат. Мы изучили все детали, каждая из них была в порядке. Потому-то мы и приняли такое решение. 

Видимо, нужно было проверять тщательнее, но у нас не было такой возможности».

В беседе в репортерами Sky Sports он добавил: «Я не могу слишком сильно вдаваться в подробности, так как сам почти ничего пока не знаю, но насколько мне известно. причиной неприятностей стала не коробка передач, а другие элементы с левой задней стороны машины. Связано ли это с аварией, покажет только наша расследование после гонки».

При этом 23-летний гонщик признался, что обстоятельства его схода стали максимально неудачными: «Очень тяжело, что это произошло со мной именно в Монако. Весь уик-энд мы были очень быстры, команда дала мне отличную машину, позволяющую бороться за победу». 

Дополнительная информация: Рональд Фординг

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Гонка
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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