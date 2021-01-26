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Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

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Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению шотландского экс-пилота Ф1, стороны пока не могут найти решение, устраивающее всех

Вопрос с продлением соглашения между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes остается одной из главных тем нынешнего межсезонья. Уже ясно, что пауза с продлением контракта вызвана не просто каникулами или занятостью сторон – у гонщика и команды наметились принципиальные разногласия, которые пока не удается решить. 

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Вице-чемпион мира и гоночный эксперт Дэвид Култхард поделился своими мыслями о ситуации вокруг сэра семикратного чемпиона мира. 

«Сейчас идут сложные игры, – цитирует шотландца Express Sport. – И есть несколько причин, почему пока нет объявления о контракте. 

Возможно, в Mercedes почувствовали, что они уже получили от Льюиса всю выгоду, какую могли получить. В новом сезоне Льюис наверняка перекроет рекорд по числу титулов – но кому это принесет больше пользы, ему самому или Mercedes? 

Если звание восьмикратного чемпиона важнее для самого Льюиса, то получается, что Mercedes все это не слишком нужно. 

Если же этот успех важнее для Mercedes, то Льюису не о чем волноваться – он же все равно получит титул.

Бизнес – это бизнес. Никто не станет давать деньги просто потому, что ты приятный человек или занимаешься хорошими делами. Любое соглашение предусматривает определенные выгоды для каждой из сторон».

Победитель 13 Гран При добавил: «Существует и другое предположение. Возможно, Льюис хочет получить больше маркетинговых прав на использование своих изображений с Mercedes. Сейчас, насколько я знаю, у него их нет. 

Он может использовать собственные фото – скажем, он является послом Tommy Hilfiger, – но не вправе разместить где-то кадр с водкой «Льюис Хэмилтон» на фоне машины Ф1. Права на такие изображения принадлежат команде. Возможно, они обсуждают этот момент. 

В таком случае контракт получится объемом с энциклопедию».

Сам ДиСи имеет большой опыт переговоров о контрактах. За 14 сезонов в Ф1 гонщик дважды менял команду и множество раз продлевал соглашения.  

«Как вы понимаете, есть базовый контракт, – рассказал он. – У каких-то пилотов есть особые требования. Скажем, некоторые заранее прописывают, кого команда не вправе брать им в напарники. 

Самый известный пример – когда [перед сезоном-93 Ален] Прост пришел в Williams, то объявил, что команда не может взять к нему в пару [Айртона] Сенну, так как в тот момент их отношения были совершенно испорчены. 

Айртон даже объявил, что готов гоняться за Williams даром, лишь бы повлиять на переговоры Проста, но в итоге вынужден был остаться в McLaren».

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Также Култхард намекнул, что в действительности контракт Хэмилтона с Mercedes может быть уже давно согласован и подписан, просто стороны не спешат объявлять об этом. 

«Надо понимать, что это может быть частью медиа-стратегии, – пояснил Дэвид. – Далеко не всегда, когда что-то подписано, об этом рассказывают сразу. Здесь у Льюиса или Mercedes могут быть свои интересы. 

Порой взять паузу не так и плохо. Я не говорю, что все именно так и обстоит, но подобное в целом возможно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэвид Култхард , Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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