Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Все, что изменится в Ф1 в 2021 году: очень длинный список

Поделились
Комментарии
Все, что изменится в Ф1 в 2021 году: очень длинный список
Автор:
, Главный редактор
31 окт. 2019 г., 17:27

Организаторы чемпионата мира не пожалели прессу и болельщиков, за неполный час вывалив на публику огромный объем информации о том, как изменится Формула 1 через год с небольшим. На рассказ обо всем в подробностях придется потратить не одну неделю, пока же мы публикуем простой список озвученных изменений.

Представленная на пресс-конференции в Остине презентация состояла из трех десятков слайдов, поэтому оперативно написать связный текст по ее содержанию мы смогли бы разве что к утру. Так что, если вы хотите узнать все и сразу – можете сделать это здесь и сейчас. А если хотите более элегантных формулировок и разъяснений на пальцах – дождитесь выхода следующих материалов на Motorsport.com.

Ключевые направления работы с аэродинамикой болидов:

Ключевые цели:
- уменьшение влияния «грязного» воздуха на общий уровень прижимной силы болида
- снижение влияния проработки ряда областей на скорость болида

Общие направления работы:
- упрощение конфигурации болида в ряде ключевых областей
- переход к использованию деталей к фиксированными характеристиками в наиболее «чувствительных» с точки зрения аэродинамики областях

Конкретные решения:
- использование полноценного граунд-эффекта с помощью диффузоров большой площади, расположенных под понтонами
- отказ от боковых дефлекторов и конфигураторов потока
- отказ от аэродинамических элементов под носовым обтекателем
- упрощение конфигурации переднего крыла; интенсивность вихрей, которые создаются отдельными элементами антикрыла, снизится – а с ними снизится и возможность команд влиять на конфигурацию воздушных потоков в области передних колес
- упрощение конфигурации задней части диффузора
- упрощение конфигурации торцевых пластин заднего антикрыла
- ограничения на продолжительность испытаний в аэродинамической трубе и работ с использованием методов вычислительной гидродинамики

Особенности контроля за выполнением требований:

- основой для определения легальности ряда деталей станут цифровые модели – а методом проверки будет сканирование деталей и сопоставление полученных данных  с эталонными цифровыми моделями
- в технических требованиях к ряду деталей и областей будет использована трехмерная система координат

 

Фото: Formula 1

Масса автомобилей

- минимальная масса автомобилей увеличена на 25 кг – с 743 до 768

Силовые установки

Общие положения:
- сохранение существующей концепции силовых установок
- обеспечение снижения себестоимости

Конкретные меры:
- увеличение массы на 5 кг – со 145 до 150
- ограничение по допустимым к использованию материалам (разрешены к использованию только материалы, доступные в открытой продаже)
- поставщики турбонагнетателей и элементов тяговых батарей не могут работать с производителем моторов на эксклюзивной основе и должны иметь возможность стать поставщиком любого другого моториста
- стандартные элементы топливной системы от единого поставщика: топливные насосы, топливные магистрали, топливный регулятор и ряд других деталей (включая измеритель расхода топлива, который уже используется)
- количество комплектов выхлопных систем ограничивается 6-ю на сезон; за внеплановую замену выхлопа вводятся штрафы по аналогии с другими элементами силовой установки
- введение ограничений на стендовые испытания силовых установок

Доля возобновляемых составляющих в топливе будет увеличена до 20 % в 2021 году. Также организаторы чемпионата и FIA дают обязательство разработать вместе с поставщиками двигателей и топлива план по дальнейшему увеличению этой доли.

Коробки передач и трансмиссия:

- конструкция разработанных командами к 2021 году КПП замораживается на 5 лет
- ключевые размеры коробок передач устанавливаются более тщательно с целью уменьшить преимущество, которое могут получить команды благодаря конструкции КПП
- размеры полуосей будут установлены более точно ради снижения себестоимости узла

 

Фото: Formula 1

Тормозная система:

- увеличение диаметра дисков на 52 мм – с 278 до 330
- упрощение конфигурации дисков с помощью уменьшения количества отверстий для их охлаждения и увеличения размера этих отверстий
- перенос введения стандартных деталей тормозных систем как минимум на 2023 год
- количество комплектов тормозов за сезон ограничивается количеством этапов (комплекты передних и задних тормозов учитываются отдельно); за использование комплектов сверх установленного лимита вводятся штрафы в виде потери позиций на стартовом поле

Подвеска:

- общее упрощение конструкции подвески
- запрет на гидравлические подвески
- упрощение конструкции амортизаторов и пружин
- введение ограничений на кинематику подвески в слабо отрегулированной сейчас области за пределами колеса
- разделение компонентов подвески и их не несущих прямой функциональной нагрузки деталей (таких как кожухи, накладки, обтекатели)
- колеса диаметром 18 дюймов от единого поставщика
- сохранение «грелок» для шин как минимум еще на два сезона (при снижении цен на них)
- единая конструкция колесных ступиц, гаек, накладок на колесные диски

Конструкция монокока:

- увеличение размеров кокпита с целью снижения дискомфорта для высоких пилотов
- увеличение размеров боковых секций для повышения безопасности при боковом ударе
- введение стандартных размеров и характеристик передней части днища с целью снизить риск повреждения шасси при проезде поребриков и одновременно лишить команды мотивации пытаться получить преимущество, сделав переднюю часть днища гибкой

Меры, направленные на повышение безопасности:

- снижение риска разрушения деталей с появлением множества обломков и осколков: предполагается провести исследования с целью поиска компонента, который мог бы при разрушении препятствовать появлению мелких обломков
- разработка решений, которые снизили бы риск потери болидом всего переднего антикрыла
- фиксация с помощью стяжек или тросов ряда компонентов в задней части автомобиля

 

Фото: Formula 1

Ключевые изменения в спортивных правилах

- возможное увеличение числа этапов до 25 в год
- сокращенный формат уик-энда: три дня вместо четырех
- дважды по ходу сезона каждая команда обязана задействовать на пятничных практиках пилота, ранее принимавшего участие не более чем в двух гонках Формулы 1

Финансовые правила

- лимит расходов на отметке в 175 миллионов долларов из расчета на 21 гонку
- увеличение количества этапов на 1 позволяет увеличить расходы на 1 миллион долларов

Под лимит расходов не подпадают:
- расходы на маркетинг
- зарплаты пилотов и трех менеджеров с наибольшими зарплатами
- годовые премии и бонусы
- взносы в бюджет FIA и затраты на оформление суперлицензий для пилотов
- затраты, связанные с сохранением исторического наследия
- затраты на деятельность, не связанную с участием в Ф1

Читайте также:

Следующая новость
Фотогалерея: Болид Формулы 1 2021 года в 20 фотографиях

Предыдущая новость

Фотогалерея: Болид Формулы 1 2021 года в 20 фотографиях

Следующая новость

С 2021 года мотористы Ф1 будут использовать одни топливные насосы и делиться турбинами

С 2021 года мотористы Ф1 будут использовать одни топливные насосы и делиться турбинами
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

5
Формула 1

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.