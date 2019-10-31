Все, что изменится в Ф1 в 2021 году: очень длинный список
Организаторы чемпионата мира не пожалели прессу и болельщиков, за неполный час вывалив на публику огромный объем информации о том, как изменится Формула 1 через год с небольшим. На рассказ обо всем в подробностях придется потратить не одну неделю, пока же мы публикуем простой список озвученных изменений.
Представленная на пресс-конференции в Остине презентация состояла из трех десятков слайдов, поэтому оперативно написать связный текст по ее содержанию мы смогли бы разве что к утру. Так что, если вы хотите узнать все и сразу – можете сделать это здесь и сейчас. А если хотите более элегантных формулировок и разъяснений на пальцах – дождитесь выхода следующих материалов на Motorsport.com.
Ключевые направления работы с аэродинамикой болидов:
Ключевые цели:
- уменьшение влияния «грязного» воздуха на общий уровень прижимной силы болида
- снижение влияния проработки ряда областей на скорость болида
Общие направления работы:
- упрощение конфигурации болида в ряде ключевых областей
- переход к использованию деталей к фиксированными характеристиками в наиболее «чувствительных» с точки зрения аэродинамики областях
Конкретные решения:
- использование полноценного граунд-эффекта с помощью диффузоров большой площади, расположенных под понтонами
- отказ от боковых дефлекторов и конфигураторов потока
- отказ от аэродинамических элементов под носовым обтекателем
- упрощение конфигурации переднего крыла; интенсивность вихрей, которые создаются отдельными элементами антикрыла, снизится – а с ними снизится и возможность команд влиять на конфигурацию воздушных потоков в области передних колес
- упрощение конфигурации задней части диффузора
- упрощение конфигурации торцевых пластин заднего антикрыла
- ограничения на продолжительность испытаний в аэродинамической трубе и работ с использованием методов вычислительной гидродинамики
Особенности контроля за выполнением требований:
- основой для определения легальности ряда деталей станут цифровые модели – а методом проверки будет сканирование деталей и сопоставление полученных данных с эталонными цифровыми моделями
- в технических требованиях к ряду деталей и областей будет использована трехмерная система координат
Фото: Formula 1
Масса автомобилей
- минимальная масса автомобилей увеличена на 25 кг – с 743 до 768
Силовые установки
Общие положения:
- сохранение существующей концепции силовых установок
- обеспечение снижения себестоимости
Конкретные меры:
- увеличение массы на 5 кг – со 145 до 150
- ограничение по допустимым к использованию материалам (разрешены к использованию только материалы, доступные в открытой продаже)
- поставщики турбонагнетателей и элементов тяговых батарей не могут работать с производителем моторов на эксклюзивной основе и должны иметь возможность стать поставщиком любого другого моториста
- стандартные элементы топливной системы от единого поставщика: топливные насосы, топливные магистрали, топливный регулятор и ряд других деталей (включая измеритель расхода топлива, который уже используется)
- количество комплектов выхлопных систем ограничивается 6-ю на сезон; за внеплановую замену выхлопа вводятся штрафы по аналогии с другими элементами силовой установки
- введение ограничений на стендовые испытания силовых установок
Доля возобновляемых составляющих в топливе будет увеличена до 20 % в 2021 году. Также организаторы чемпионата и FIA дают обязательство разработать вместе с поставщиками двигателей и топлива план по дальнейшему увеличению этой доли.
Коробки передач и трансмиссия:
- конструкция разработанных командами к 2021 году КПП замораживается на 5 лет
- ключевые размеры коробок передач устанавливаются более тщательно с целью уменьшить преимущество, которое могут получить команды благодаря конструкции КПП
- размеры полуосей будут установлены более точно ради снижения себестоимости узла
Фото: Formula 1
Тормозная система:
- увеличение диаметра дисков на 52 мм – с 278 до 330
- упрощение конфигурации дисков с помощью уменьшения количества отверстий для их охлаждения и увеличения размера этих отверстий
- перенос введения стандартных деталей тормозных систем как минимум на 2023 год
- количество комплектов тормозов за сезон ограничивается количеством этапов (комплекты передних и задних тормозов учитываются отдельно); за использование комплектов сверх установленного лимита вводятся штрафы в виде потери позиций на стартовом поле
Подвеска:
- общее упрощение конструкции подвески
- запрет на гидравлические подвески
- упрощение конструкции амортизаторов и пружин
- введение ограничений на кинематику подвески в слабо отрегулированной сейчас области за пределами колеса
- разделение компонентов подвески и их не несущих прямой функциональной нагрузки деталей (таких как кожухи, накладки, обтекатели)
- колеса диаметром 18 дюймов от единого поставщика
- сохранение «грелок» для шин как минимум еще на два сезона (при снижении цен на них)
- единая конструкция колесных ступиц, гаек, накладок на колесные диски
Конструкция монокока:
- увеличение размеров кокпита с целью снижения дискомфорта для высоких пилотов
- увеличение размеров боковых секций для повышения безопасности при боковом ударе
- введение стандартных размеров и характеристик передней части днища с целью снизить риск повреждения шасси при проезде поребриков и одновременно лишить команды мотивации пытаться получить преимущество, сделав переднюю часть днища гибкой
Меры, направленные на повышение безопасности:
- снижение риска разрушения деталей с появлением множества обломков и осколков: предполагается провести исследования с целью поиска компонента, который мог бы при разрушении препятствовать появлению мелких обломков
- разработка решений, которые снизили бы риск потери болидом всего переднего антикрыла
- фиксация с помощью стяжек или тросов ряда компонентов в задней части автомобиля
Фото: Formula 1
Ключевые изменения в спортивных правилах
- возможное увеличение числа этапов до 25 в год
- сокращенный формат уик-энда: три дня вместо четырех
- дважды по ходу сезона каждая команда обязана задействовать на пятничных практиках пилота, ранее принимавшего участие не более чем в двух гонках Формулы 1
Финансовые правила
- лимит расходов на отметке в 175 миллионов долларов из расчета на 21 гонку
- увеличение количества этапов на 1 позволяет увеличить расходы на 1 миллион долларов
Под лимит расходов не подпадают:
- расходы на маркетинг
- зарплаты пилотов и трех менеджеров с наибольшими зарплатами
- годовые премии и бонусы
- взносы в бюджет FIA и затраты на оформление суперлицензий для пилотов
- затраты, связанные с сохранением исторического наследия
- затраты на деятельность, не связанную с участием в Ф1
Читайте также:
Предыдущая новость
Фотогалерея: Болид Формулы 1 2021 года в 20 фотографиях
Следующая новость
С 2021 года мотористы Ф1 будут использовать одни топливные насосы и делиться турбинами
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Все, что изменится в Ф1 в 2021 году: очень длинный список
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта