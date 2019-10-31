Все, что изменится в Ф1 в 2021 году: очень длинный список

Представленная на пресс-конференции в Остине презентация состояла из трех десятков слайдов, поэтому оперативно написать связный текст по ее содержанию мы смогли бы разве что к утру. Так что, если вы хотите узнать все и сразу – можете сделать это здесь и сейчас. А если хотите более элегантных формулировок и разъяснений на пальцах – дождитесь выхода следующих материалов на Motorsport.com.

Ключевые направления работы с аэродинамикой болидов:

Ключевые цели:

- уменьшение влияния «грязного» воздуха на общий уровень прижимной силы болида

- снижение влияния проработки ряда областей на скорость болида

Общие направления работы:

- упрощение конфигурации болида в ряде ключевых областей

- переход к использованию деталей к фиксированными характеристиками в наиболее «чувствительных» с точки зрения аэродинамики областях

Конкретные решения:

- использование полноценного граунд-эффекта с помощью диффузоров большой площади, расположенных под понтонами

- отказ от боковых дефлекторов и конфигураторов потока

- отказ от аэродинамических элементов под носовым обтекателем

- упрощение конфигурации переднего крыла; интенсивность вихрей, которые создаются отдельными элементами антикрыла, снизится – а с ними снизится и возможность команд влиять на конфигурацию воздушных потоков в области передних колес

- упрощение конфигурации задней части диффузора

- упрощение конфигурации торцевых пластин заднего антикрыла

- ограничения на продолжительность испытаний в аэродинамической трубе и работ с использованием методов вычислительной гидродинамики

Особенности контроля за выполнением требований:

- основой для определения легальности ряда деталей станут цифровые модели – а методом проверки будет сканирование деталей и сопоставление полученных данных с эталонными цифровыми моделями

- в технических требованиях к ряду деталей и областей будет использована трехмерная система координат

Фото: Formula 1

Масса автомобилей

- минимальная масса автомобилей увеличена на 25 кг – с 743 до 768

Силовые установки

Общие положения:

- сохранение существующей концепции силовых установок

- обеспечение снижения себестоимости

Конкретные меры:

- увеличение массы на 5 кг – со 145 до 150

- ограничение по допустимым к использованию материалам (разрешены к использованию только материалы, доступные в открытой продаже)

- поставщики турбонагнетателей и элементов тяговых батарей не могут работать с производителем моторов на эксклюзивной основе и должны иметь возможность стать поставщиком любого другого моториста

- стандартные элементы топливной системы от единого поставщика: топливные насосы, топливные магистрали, топливный регулятор и ряд других деталей (включая измеритель расхода топлива, который уже используется)

- количество комплектов выхлопных систем ограничивается 6-ю на сезон; за внеплановую замену выхлопа вводятся штрафы по аналогии с другими элементами силовой установки

- введение ограничений на стендовые испытания силовых установок

Доля возобновляемых составляющих в топливе будет увеличена до 20 % в 2021 году. Также организаторы чемпионата и FIA дают обязательство разработать вместе с поставщиками двигателей и топлива план по дальнейшему увеличению этой доли.

Коробки передач и трансмиссия:

- конструкция разработанных командами к 2021 году КПП замораживается на 5 лет

- ключевые размеры коробок передач устанавливаются более тщательно с целью уменьшить преимущество, которое могут получить команды благодаря конструкции КПП

- размеры полуосей будут установлены более точно ради снижения себестоимости узла

Фото: Formula 1

Тормозная система:

- увеличение диаметра дисков на 52 мм – с 278 до 330

- упрощение конфигурации дисков с помощью уменьшения количества отверстий для их охлаждения и увеличения размера этих отверстий

- перенос введения стандартных деталей тормозных систем как минимум на 2023 год

- количество комплектов тормозов за сезон ограничивается количеством этапов (комплекты передних и задних тормозов учитываются отдельно); за использование комплектов сверх установленного лимита вводятся штрафы в виде потери позиций на стартовом поле

Подвеска:

- общее упрощение конструкции подвески

- запрет на гидравлические подвески

- упрощение конструкции амортизаторов и пружин

- введение ограничений на кинематику подвески в слабо отрегулированной сейчас области за пределами колеса

- разделение компонентов подвески и их не несущих прямой функциональной нагрузки деталей (таких как кожухи, накладки, обтекатели)

- колеса диаметром 18 дюймов от единого поставщика

- сохранение «грелок» для шин как минимум еще на два сезона (при снижении цен на них)

- единая конструкция колесных ступиц, гаек, накладок на колесные диски

Конструкция монокока:

- увеличение размеров кокпита с целью снижения дискомфорта для высоких пилотов

- увеличение размеров боковых секций для повышения безопасности при боковом ударе

- введение стандартных размеров и характеристик передней части днища с целью снизить риск повреждения шасси при проезде поребриков и одновременно лишить команды мотивации пытаться получить преимущество, сделав переднюю часть днища гибкой

Меры, направленные на повышение безопасности:

- снижение риска разрушения деталей с появлением множества обломков и осколков: предполагается провести исследования с целью поиска компонента, который мог бы при разрушении препятствовать появлению мелких обломков

- разработка решений, которые снизили бы риск потери болидом всего переднего антикрыла

- фиксация с помощью стяжек или тросов ряда компонентов в задней части автомобиля

Фото: Formula 1

Ключевые изменения в спортивных правилах

- возможное увеличение числа этапов до 25 в год

- сокращенный формат уик-энда: три дня вместо четырех

- дважды по ходу сезона каждая команда обязана задействовать на пятничных практиках пилота, ранее принимавшего участие не более чем в двух гонках Формулы 1

Финансовые правила

- лимит расходов на отметке в 175 миллионов долларов из расчета на 21 гонку

- увеличение количества этапов на 1 позволяет увеличить расходы на 1 миллион долларов

Под лимит расходов не подпадают:

- расходы на маркетинг

- зарплаты пилотов и трех менеджеров с наибольшими зарплатами

- годовые премии и бонусы

- взносы в бюджет FIA и затраты на оформление суперлицензий для пилотов

- затраты, связанные с сохранением исторического наследия

- затраты на деятельность, не связанную с участием в Ф1