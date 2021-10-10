Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли

Пьер Гасли допустил в первом повороте Гран При Турции контакт колесами с машиной Фернандо Алонсо, после которого испанца закрутило.

Судьи Ф1 обычно не наказывают пилотов за подобные эпизоды, поскольку в первых поворотах контакты происходят часто, а избежать их у гонщиков зачастую просто нет возможности. Однако Гасли дали 5-секундный штраф.

В официальном решении сказано: «Гасли допустил столкновение с Алонсо по ходу первого круга. Он пытался преодолеть поворот одновременно с находящимся внутри Пересом и Алонсо, который был снаружи. Алонсо находился чуть впереди Гасли на выходе из поворота, когда между машинами произошел контакт, в результате которого Алонсо закрутило.

Судьи пришли к выводу, что Гасли является главным виновником столкновения, так как он не оставил Алонсо достаточно свободного места снаружи.

Следует отметить, что судьи не рассматривают этот эпизод как неизбежный контакт, так как в в момент столкновения с Алонсо Гасли уже не был зажат между машинами двух соперников».

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси на традиционном медиа-брифинге дал собственные пояснения.

«Если вы вспомните, с начала этого года после консультаций с пилотами и командами мы решили в целом сделать судейство не таким строгим, чтобы дать возможность бороться.

Одним из шагов стало отношение к событиям на первом круге: гонщик получает наказание, только если он полностью виноват в случившемся.

На этот раз судьи решили, что Пьер как раз является виновником. Потому ему и присудили пять секунд штрафа».

Маси обратил отдельное внимание на «фактор Переса» – Гасли явно не хотел столкнуться с другим гонщиком из структуры Red Bull.

«По этой причине потребовалось чуть больше времени, – пояснил австралиец. – Внутри был Серхио, и после изучения всех возможных записей с разных ракурсов стало очевидно, что тут необходим штраф».

Помимо секунд Гасли присудили два штрафных балла. Всего у француза из стало три за 12 последних месяцев. Если пилот Ф1 заработает 12 баллов, его отстранят от ближайшего Гран При.