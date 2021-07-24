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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса

Автор:
, Редактор (Нидерланды)

Глава Red Bull Racing рассказал, что происходило в первые секунды после столкновения его пилота с Льюисом Хэмилтоном – и после этого

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса

На Гран При Великобритании противостояние двух лидеров нынешнего сезона Формулы 1 закончилось столкновением на первом круге. В повороте Copse Льюис Хэмилтон попробовал атаковать Макса Ферстаппена по внутренней траектории, но задел заднее колесо автомобиля соперника. 

После этого неуправляемая Red Bull пролетела небольшую зону безопасности и ударилась о барьер. Пиковая перегрузка составила 51g, и хотя голландский пилот сам выбрался из кокпита, медики из предосторожности оставили его на ночь в больнице.

Кристиан Хорнер поделился деталями того, что происходило на командном мостике Red Bull в первые секунды после аварии.

«Мы что-то говорили Максу по радио, но он не отвечал, – признался британец. – В этот момент время словно остановилось. В такие секунды ты просто забываешь обо всем, кроме состояния своего пилота. Ведь для всех нас он является словно членом семьи, и такие ситуации напоминают, насколько опасным остается наш спорт.

Когда он наконец-то ответил нам, все испытали невероятное облегчение. А потом были очень рады видеть, как он сам вылез из кокпита – хотя было заметно, что он явно пребывает в шоке и ему нужна посторонняя помощь».

Хорнер добавил: «Уровень безопасности современных машин Ф1 очень высок благодаря Halo и зонам поглощения энергии. При этом в момент удара [о барьер] у Макса оторвалось сиденье. Машина легко могла перевернуться, что стало бы дополнительной сложностью для медиков. К счастью, этого не призошло. 

Из-за силы удара врачи предпочли убедиться, что Макс не получил внутренних повреждений или сотрясения. Потому после первых проверок в медицинском центре трассы его на вертолете отправили в больницу Ковентри.

Мы с ним смогли поговорить в воскресенье утром. Он сказал, что чувствует себя так, словно провел несколько раундов на ринге против боксера-тяжеловеса. На теле было много синяков, но в целом Макс чувствовал себя хорошо и благодарил докторов. 

И насколько я его знаю, он уже выкинул все случившееся из головы и сейчас думает только о подготовке к этапу в Венгрии».

После победы Хэмилтона в домашней гонке отрыв между претендентами на титул в общем зачете сократился до восьми очков в пользу представителя Red Bull.

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