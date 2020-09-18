«Время Феттеля прошло». Масса одобрил уход Себа из Ferrari

С 2021 года Себастьян Феттель покинет Ferrari и перейдет в Aston Martin. Так произошло из-за нежелания Маранелло продлевать контракт с немцем.

Фелипе Масса провел в Скудерии восемь сезонов и, как и Феттель, не смог стать с ней чемпионом. А расставание команды с немцем Масса счел полностью оправданным.

«Время Феттеля прошло, – сказал Масса в интервью Globo. – Результаты этого года показывают, что может в Ferrari и не ошиблись с решением не продлевать контракт.

Карлос Сайнс хороший пилот. Он молод и у него большой запас для роста. Но в первую очередь им нужна боеспособная машина. Надеюсь, Ferrari сможет ее сделать».

Масса также пожелал Ferrari скорейшего исправления результатов: «Никто не хочет видеть таких проблем у Ferrari. Это исключительная команда, без сомнений, она отличается от остальных. Это почти религия».