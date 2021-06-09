«Время Боттаса истекло». В Германии хотят сменить пилота Mercedes
Тото Вольф пока думает, но эксперты единодушны
В Азербайджане Валттери Боттас провел очередной неудачный Гран При. В квалификации финн стал лишь 10-м, а гонку и вовсе закончил вне очковой зоны. После этого Боттас опустился на шестое место в чемпионате, а его отставание от партнера по команде Льюиса Хэмилтона составляет 54 очка.
В Германии выступление Боттаса сочли катастрофичным и призвали поскорее заменить его на Джорджа Расселла из Williams.
«Любовь к Боттасу это хорошо, но его время истекло, – заявил телеканал RTL. – Пора посадить в машину Расселла».
С этой позицией согласился бывший пилот Ф1, а ныне эксперт Ральф Шумахер: «Валттери был хорошо в Монако, но снова плох в Баку. Это огромная проблема для Mercedes в борьбе за титул. Он не помогает в Кубке конструкторов и не поддерживает Хэмилтона в гонках».
В то же время босс Mercedes Тото Вольф отреагировал на неудачу пилота сдержаннее. И даже забрал назад слова о том, что Боттас был частично виноват в проблеме на пит-стопе в Монако, которая привела к сходу финна с гонки.
«Валттери так не везет в этом году, что даже поверить трудно, – заявил австриец. – Посмотрите хоть на Монако. Мы определенно учтем это, когда будем выбирать пилота на следующий год.
И я был не прав насчет пит-стопа в Монако. Я говорил, что он на несколько сантиметров промахнулся, но он был точен. Его ошибки там не было, проблема была в нас».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Валттери Боттас
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин