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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

«Время Боттаса истекло». В Германии хотят сменить пилота Mercedes

Автор:
, редактор

Тото Вольф пока думает, но эксперты единодушны

«Время Боттаса истекло». В Германии хотят сменить пилота Mercedes

В Азербайджане Валттери Боттас провел очередной неудачный Гран При. В квалификации финн стал лишь 10-м, а гонку и вовсе закончил вне очковой зоны. После этого Боттас опустился на шестое место в чемпионате, а его отставание от партнера по команде Льюиса Хэмилтона составляет 54 очка.

В Германии выступление Боттаса сочли катастрофичным и призвали поскорее заменить его на Джорджа Расселла из Williams.

«Любовь к Боттасу это хорошо, но его время истекло, – заявил телеканал RTL. – Пора посадить в машину Расселла».

С этой позицией согласился бывший пилот Ф1, а ныне эксперт Ральф Шумахер: «Валттери был хорошо в Монако, но снова плох в Баку. Это огромная проблема для Mercedes в борьбе за титул. Он не помогает в Кубке конструкторов и не поддерживает Хэмилтона в гонках».

В то же время босс Mercedes Тото Вольф отреагировал на неудачу пилота сдержаннее. И даже забрал назад слова о том, что Боттас был частично виноват в проблеме на пит-стопе в Монако, которая привела к сходу финна с гонки.

«Валттери так не везет в этом году, что даже поверить трудно, – заявил австриец. – Посмотрите хоть на Монако. Мы определенно учтем это, когда будем выбирать пилота на следующий год.

И я был не прав насчет пит-стопа в Монако. Я говорил, что он на несколько сантиметров промахнулся, но он был точен. Его ошибки там не было, проблема была в нас».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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