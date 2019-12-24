Вредные советы от Берни. Экклстоун подготовил новую рождественскую открытку
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Бывший коммерческий босс Формулы 1 продолжил традицию, подготовив к Рождеству юмористическую открытку – на этот раз она посвящена правилам для гонщиков.
Рисунок изображает комнату для брифингов, в которой судьи FIA – Дерек Уорик, Эмануэле Пирро и Майкл Маси – рассказывают пилотам правила поведения на трассах.
В числе 14 гонщиков (их фамилии написаны на комбинезонах, но образы и так вполне узнаваемы) есть все представители трех топ-команд, а также пилоты Toro Rosso, Даниэль Риккардо, Ромен Грожан, Серхио Перес, Джордж Расселл и Карлос Сайнс.
Если сравнивать этот набор со списком главных нарушителей сезона, то выбор оказывается вполне точным, не хватает разве что Лэнса Стролла.
Судьи дают пилотам советы по поведению на трассе. Вот они:
- прочтите инструкцию к машине до старта
- не пересекайте никаких линий, какого бы цвета они ни были
- общайтесь с гоночными инженерами только через своего адвоката
- попав в аварию, сразу вините другого пилота
- чтобы избежать дисквалификации, не дайте поймать себя на участии в гонках
- не думайте самостоятельно, следуйте указаниям команды
- если мы вас о чем-то спрашиваем, делайте вид, что отвечаете честно
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Берни Экклстоун
|Автор
|Александр Кабановский
Вредные советы от Берни. Экклстоун подготовил новую рождественскую открытку
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