Вредные советы от Берни. Экклстоун подготовил новую рождественскую открытку

Рисунок изображает комнату для брифингов, в которой судьи FIA – Дерек Уорик, Эмануэле Пирро и Майкл Маси – рассказывают пилотам правила поведения на трассах.

В числе 14 гонщиков (их фамилии написаны на комбинезонах, но образы и так вполне узнаваемы) есть все представители трех топ-команд, а также пилоты Toro Rosso, Даниэль Риккардо, Ромен Грожан, Серхио Перес, Джордж Расселл и Карлос Сайнс.

Если сравнивать этот набор со списком главных нарушителей сезона, то выбор оказывается вполне точным, не хватает разве что Лэнса Стролла.

Судьи дают пилотам советы по поведению на трассе. Вот они: